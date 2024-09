Un supermercado lanza empaques especiales para los millennials que odian tocar la carne cruda

Tener menos de 30 años es duro. Tienes que quedarte sentado mientras que la gente mayor (de más de 40) desempaca ruidosamente sus paquetes de caramelos y hace generalizaciones sobre tu obsesión con el aguacate y tus trofeos de participación. Tienes que preocuparte por los abrumadores pagos de tus préstamos estudiantiles y por nuestros recursos naturales en decadencia. Además de eso, ocasionalmente tienes que manipular la carne cruda.

Pero una de las cadenas de supermercados más grandes de Gran Bretaña, Sainsbury’s, quiere eliminar los niveles de estrés y frustración que sufren sus quisquillosos clientes millennials por el contacto con la carne, y por ello lanzará unos empaques de carne que no requieren de contacto físico. La cadena de supermercados dice que sus nuevos empaques para la carne de pollo permitirán a los remilgosos cocineros caseros pasar la carne directamente del empaque de plástico a la sartén, sin la necesidad de que pongan un solo dedo sobre la reluciente carne de ave de corral. Sainsbury’s les dice: «De nada».

Según The Sunday Times, la cadena decidió cambiar sus empaques después de que una encuesta de investigación de mercado reveló que el 37 por ciento de los millennials dijeron que «preferían no manipular carne cruda» al cocinar sus alimentos. «A los clientes, en particular los más jóvenes, les causa bastante repulsión tocar la carne cruda», dijo Katherine Hall, gerente de desarrollo de productos para carne, pescado y aves de corral en Sainsbury’s. «Estas bolsas permiten que la gente, especialmente aquella que tiene poco tiempo, simplemente ‘rasgue y vuelque’ la carne directamente en la sartén sin tocarla».

Hall dijo que a algunos de los clientes veinteañeros de Sainsbury’s les preocupa la «falta de educación» sobre la seguridad alimentaria o están tan acostumbrados a comer fuera, que simplemente «prefieren que alguien más» cocine para ellos. A otros les preocupa el riesgo de intoxicación por alimentos a causa de las aves de corral crudas. (Hall dijo que un miembro de un grupo de sondeo admitió rociar desinfectante antibacteriano en un plato de pollo antes de prepararlo, una técnica de sazonamiento que con un poco de suerte tal vez nunca se repetirá).

Aunque es posible que algunos clientes legítimamente estén suspirando de alivio, muchos otros deben estar poniendo los ojos en blanco despectivamente o apretando sus mandíbulas con irritación. «¿Entonces están INCREMENTANDO su uso de embalaje plástico cuando otros supermercados están tratando de reducirlo? ¡@sainsburys enloqueció! Si no puedes soportar tocar la carne cruda, no deberías comerla», tuiteó un alguien, un sentimiento que se repitió con frecuencia en las menciones del supermercado. Así mismo, un artículo en Gales cubrió el anuncio de Sainsbury’s con un párrafo completo explicando por qué los millennials merecían ese trillado epíteto basado en la precipitación pluvial. «Los llamados ‘millennials’, aquellos nacidos después de 1980, han recibido el mote de generación ‘copo de nieve’ por parte de las generaciones mayores», afirmó el Daily Post . «Esto se debe en gran medida a su enfoque generalmente sensible y liberal con respecto a la política y a su marcada conciencia de sí mismos, por lo que suelen estereotiparlos como mimados y soberbios».

Sainsbury’s dice que los nuevos empaques para la carne de pollo estarán disponibles en sus tiendas el 3 de mayo. En Munchies esperamos que todos puedan sobrevivir hasta entonces.

