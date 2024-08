Un supermercado suizo horneó pan con forma de esvástica por accidente

Artículo publicado originalmente por MUNCHIES Alemania. Leer en inglés.

Migros, una importante cadena de supermercados y tiendas al este de Suiza, tiene una oferta regional que ofrece pan recién horneado por «tu panadero favorito», según la envoltura. Y cada mes tiene una presentación diferente. La idea para el mes de junio era original, pero al parecer más difícil de lo esperado: en lugar de un molino de viento, el «pan del mes» se ve más como una esvástica.

El símbolo comestible del Tercer Reich fue descubierto por un estudiante suizo, que también es judío, mientras se encontraba en el pasillo de pan en la tienda Migros en St. Gallen, una ciudad al noreste de Suiza. «Tuve que verlo varias veces [para entenderlo]», le dijo a Radio 24. Luego le preguntó a otros clientes en el supermercado qué forma le veían. «Estuvieron de acuerdo conmigo y notaron que en realidad se ve como una esvástica».

Andreas Bühler, un portavoz de medios para Migros, también admitió ante la estación de radio: «El pan mensual salió muy mal». Dice que si comparas el pan en forma de molino de viento con su anuncio en el sitio web de Migros, no coincide con la forma deseada, y que los empleados de la sucursal ahora deben prestar más atención para que el pan mensual de edición limitada en realidad se parezca a un molino de viento.

Así es como se debería de ver el pan del mes. Captura de pantalla vía Migros.ch

Mientras que el pan en forma de esvástica de Migros provocó gran indignación, especialmente en Twitter, la mayoría de los comentarios en otras redes sociales permanecieron serenos. Las declaraciones más comunes además de «¡Madura!» u «Otra vez, alguien que quiere ver racismo en todas partes», son aquellos que explican que la esvástica en realidad era un símbolo positivo antes de que la historia le diera una connotación negativa.

Mientras tanto, el estudiante, ya perdonó a Migros por el paso en falso. Uno no tiene que «armar tanto alboroto para dejar las cosas claras», dijo. Pero agregó que le gustaría ver algo de sensibilidad por parte de Migros. «Nunca he visto un molino de viento que se vea así».

El gobierno suizo consideró el asunto de manera bastante informal, ya que la Comisión Federal contra el Racismo (EKR) se negó a comentar sobre el tema. Cuando contactó a MUNCHIES, la presidenta de EKR, Martine Brunschwig Graf, respondió por correo electrónico: «Somos muy atentos y sensibles a cualquier manifestación de antisemitismo, y en este caso específico no hay indicación de que eso haya pasado». Y desde un punto de vista legal, Migros no tiene que preocuparse por el pan: en Suiza, usar y exhibir una esvástica no es una ofensa criminal.