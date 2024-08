Taco Bell es oficialmente el restaurante ‘mexicano’ favorito en Estados Unidos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

En el número más reciente de la revista Traveler, las aerolíneas de easyJet clasificaron los mejores puestos de comida callejera en Europa. ¿Quién fue el ganador? La Hija de Sánchez, una taquería en Copenhague administrada por Rosio Sánchez , una mexicano-estadounidense de primera generación exchef de la pastelería en Noma. Ella hace sus tacos desde cero, con carnes y verduras orgánicas de origen local, harina de maíz importada de una cooperativa en Oaxaca y queso hecho a mano al estilo mexicano.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, Taco Bell fue nombrado «el restaurante mexicano favorito de los Estados Unidos». Esta deprimente noticia nos la dio el estudio Harris Poll EquiTrend Study, una encuesta anual que asigna un «puntaje equitativo» a un amplio grupo de marcas en más de 300 categorías. El puntaje se calcula con base en tres variables: familiaridad, calidad y consideración (que Harris define como «¿Cómo quiero interactuar con la marca?»).

De alguna manera, cuando sumaron las respuestas, Taco Bell fue la marca mexicana favorita y más conocida de todas. (El aspecto de ser la «más conocida» honestamente es bastante difícil de discutir). Incluso superó a Moe’s Southwest Grill, que había ganado la categoría durante los últimos dos años. Chipotle terminó en tercer lugar, posiblemente porque la gente no ha olvidado los más de 500 casos de diarrea causada por alimentos en que estuvo involucrado.

«El marketing de Taco Bell es omnipresente, así que no me sorprendió que resultara ganador este año», le dijo Amir Kanpurwala a Yahoo! Finanzas el director de la encuesta. «No es tanto que Moe’s o Chipotle estén desapareciendo del mapa. Taco Bell se ha hecho un marca más fuerte últimamente, como lo demuestran sus altas calificaciones en familiaridad y consideración».

En otra categoría EquiTrend de restaurantes, Five Guys fue nombrado el mejor restaurante de hamburguesas, superando a In ‘N’ Out Burger. Además, el restaurante relativamente nuevo Blaze Pizza ya se convirtió en la Mejor Cadena de Pizzas, y Cheesecake Factory superó a Texas Roadhouse como el Mejor Restaurante de Comida Informal, lo que nos hace preguntarnos si la gente de Harris simplemente encuestó a las personas que encontraron caminando por los estacionamientos de los centros comerciales.

De hecho, los participantes del estudio fueron 77,031 consumidores estadounidenses de 15 años o más que respondieron a unas preguntas en línea a principios de este año.

¡Qué buena elección, Estados Unidos!