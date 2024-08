Miren a este tipo comer 30 hamburguesas para demostrar que está ‘loco’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Steve, de la cuenta de Instagram @SteveWillDoIt, quiere que sepas que está “jodidamente loco”. Está tan jodidamente loco que sus videos —especialmente aquellos en los que bebe botellas enteras de licor— son eliminados rutinariamente de Instagram. Está tan jodidamente loco que camina a través de un estacionamiento antes de las Finales de la NBA envuelto en una bandera de los Toronto Raptors, tratando de iniciar algún pleito con los fans de los Golden State Warriors. Está tan jodidamente loco que celebra el Cinco de Mayo con un sombrero, comiendo cinco tacos de mayonesa y bebiendo una licuadora llena de tequila, todo mientras está parado junto a una piscina o una fuente o algún tipo de decoración.

No había oído hablar de Steve hasta esta tarde, porque no pertenezco exactamente al sector demográfico que lo sigue. En vista de que la locura de Steve es demasiada para Instagram, ha trasladado su “desafíos de comida, bebida, entrenamiento y fumar” a YouTube.

“Si ven un thumbnail [que] se ve intenso, es porque va a ser intenso”, prometió en el primer video de su canal recientemente creado. El thumbnail de su siguiente video contiene las palabras “30 hamburguesas” escritas en letras amarillas mayúsculas y muestra a Steve con la boca abierta, mientras sostiene las hamburguesas con queso a medio comer en ambas manos. ¿Es lo suficientemente intenso para ustedes? ENTONCES MACHAQUEN ESE BOTÓN DE SUSCRIPCIÓN, HERMANOS.

https://www.youtube.com/watch?v=05Ph2DY90zw

El video “Intentando comer 30 hamburguesas en IN N OUT” es exactamente lo que promete. Steve va a un restaurante In-N-Out no especificado, pide 15 hamburguesas con queso y luego decide que no es lo suficientemente brutal, así que pide otras 15. “Así que son 30 carnes”, dice Steve. “Es una locura. Son 30 pisos. Es un pequeño estante hecho de 30 carnes. Tenemos 30 piezas de carne y dos piezas de pan, […] son 30 carnes de In-N-Out”.

Satisfecho de que todos están conscientes de la cantidad y la locura de lo que está a punto de hacer, Steve se concentra en devorar toda esa carne y queso con sus propias manos. Un hombre en unos shorts cargo lo mira desde la distancia. Un grupo de mujeres lo graban con sus teléfonos. Un chico con gafas mira fijamente a la cámara, confundido. “¿Está intentando romper un récord?” Pregunta el hombre. No, ¿que no has oído? Solo está jodidamente loco.

“Treinta hamburguesas”, dice Steve después de dar el último bocado. Al momento de escribir este artículo, el video ha sido visto más de 2.2 millones de veces y Steve ya tiene más de 479,000 suscriptores de YouTube. Estar jodidamente loco es bueno.