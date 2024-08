Ve este horrible video de la basura que encontraron dentro de un pez

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

El chef Ricardo Muñoz Zurita pasó más de 20 años trabajando en su Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, un exhaustivo libro de más de 600 páginas que enumera y explica los platillos e ingredientes, así como las técnicas y tradiciones culinarias de la cocina mexicana. Sí, todo eso.

“Como cualquier diccionario, es una lista de palabras organizadas alfabéticamente […] Tendrá una sección sobre el olivo, por ejemplo, que describe cómo se prepara el olivo de una región a otra en este país, no en Grecia o Italia, o en cualquier otro lugar”, le dijo a Eater en 2013″. “En el libro no encontrarás una receta para hacer mole negro, pero aprenderás de qué está hecho y cómo lo hacen en diferentes áreas. Si hay un ingrediente en la explicación con la que no estés familiarizado, habrá una entrada en el libro dedicada a él”.

A pesar de sus dos décadas de investigación y de más de 30 años trabajando como chef, nada pudo haberlo preparado para lo que encontró dentro de un pez la semana pasada. Muñoz Zurita se estaba grabando mientras cortaba el estómago de un pez, cuando de repente empezó a sacar tapas de botellas de plástico, un peine roto y otras piezas de basura de su sistema digestivo. “Por favor hagan consciencia de no utilizar plástico y de no tirar basura en el mar”, escribió, “estamos matando al Planeta Tierra, nuestro hogar”.

El video de un minuto es absolutamente espantoso, pero tal vez eso sea exactamente lo que necesitamos para cambiar nuestros comportamientos, incluida nuestra dependencia a los envases de plástico. Según algunas estimaciones, todos los días, a cada minuto, se descarga el equivalente a la cantidad de plástico que hay en un camión de basura en los océanos.

Otro informe aterrador dice que hasta un tercio del plástico que se produce, al final termina en el océano y, a menos que realicemos cambios drásticos, la cantidad de basura plástica superará la cantidad de peces para el año 2050.

El chef Dabiz Muñoz, compartió el video de Muñoz Zurita, y comentó “esto es muy fuerte, muy terrible”. A menos que algo cambie, a menos que muchas cosas cambien, la posibilidad de que videos como este pierdan el poder de sorprendernos es muy real y para mí, esa es la parte aterradora.