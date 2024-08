Así viven el Mundial las comunidades inmigrantes en España

El mundial congela la vida cotidiana y nos pone a todos frente a una pantalla en busca de una identidad comunitaria a la que pertenecer. Sentimos a la Selección de nuestro país como algo propio. Pero para las personas migrantes estos momentos tienen un componente especial. Reunir a familiares y a amigos alrededor del partido —y a menudo alrededor de un auténtico banqueta— es un momento de reencuentro y comunión con los orígenes de cada uno, con aquello que aunque haya quedado muy lejos, nunca se perderá.

Para captar estos momentos, pasé varios días recorriendo Madrid en busca de los puntos de reunión de algunas de las comunidades migrantes con más presencia en la capital: Perú, Colombia y Argentina, pero también pasé un rato con los ingleses que se apiñaban en las zonas más turísticas de la ciudad.

Videos by VICE

Empecé en Tetuán, la zona con más inmigrantes sudamericanos de Madrid, para acompañar a los peruanos de la capital. La afición peruana estaba alegre y contenta de participar en el Mundial, sin muchas expectativas respecto al resultado pero con muchas ganas de disfrutar viendo a su selección y la cerveza corría alegremente. En el primer restaurante que visité había un salón lleno de familias dándose un buen banquete de comida típica peruana, mucho ceviche y sopa de fideos.

En el siguiente bar la estampara era similar. Gente igual de amigable, bebés y mucha comida. Me tomé unas cuantas cervezas mientras me preguntaban dónde saldrían las fotos.

El día después fui en busca de la afición argentina. Me recomendaron un bar en el que supuestamente se reunían, pero cuando llegué, sólo estaba la dueña del restaurante con su marido, ataviada con todos los ornamentos argentinos que tenía en casa.

Vi el partido con ella y su marido mientras me invitaban a cervezas y bocadillos criollos. Alejandra me habló mucho de su país, y de lo que ella pensaba sobre la selección mientras yo bebía y disfrutaba de este momento tan curioso. Al rato llegó un amigo de la pareja que me saludó como si fuese amigo de toda la vida.



Después decidí visitar a la afición colombiana que tiene un gran número de población en Madrid. Me desplacé a la zona de Delicias donde hay unos de los restaurantes colombianos más conocidos. Las paredes estaban llenas de fotos de los visitantes ilustres —como Daddy Yankee o Juanes— y el bar estaba completo.

Sin duda era la afición más entregada de todas las que visité. Como siempre, mucha comida, bebés y cerveza y gente muy amable. Cuando llegué, Colombia metió gol y me dijeron que me quedase allí a ver el partido completo.

El último día fui en busca de la afición inglesa. Fui a la zona más guiri de Madrid, Sol, y en concreto a una calle llena de pubs irlandeses. No tardé en encontrar a los ruidosos ingleses en un oscuro pub con la típica decoración de madera. La afición, al contrario que las otras, estaba tensa e irritable, y mi flash no acompañaba a mejorar la situación.

El alcohol fluía de manera distinta y parecía que en cualquier momento podía haber una batalla campal y que iban a destrozar el bar.

Perú, Argentina y Colombia ya están eliminadas del Mundial. Inglaterra sigue adelante (se enfrenta a Croacia en semifinales este miércoles). A pesar de eso, los momentos de unión y comunidad durante los partidos del Mundial sirvieron para acercarles de nuevo a esos países a los que en muchos casos no han vuelto desde que tuvieron que emigrar.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.