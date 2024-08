Españoles que pasan del fútbol definen qué es el Mundial en seis palabras

Cada cuatro años un evento deportivo sacude los pilares del mundo entero como no podrían hacerlo ni mil finales de la Superbowl juntas (que, además, eso de que es el evento deportivo más seguido del mundo nunca me lo he acabado de creer porque el fútbol americano solo interesa a los americanos y no hay tanta gente viviendo ahí).

La Copa Mundial de la FIFA, aka Copa Mundial de Fútbol, aka Copa del Mundo, aka EL MUNDIAL vuelve otro año a las pantallas de nuestros televisores, las portadas de nuestros periódicos y sí, también a nuestros corazones porque se trata de una competición que une a todo un país, independientemente del equipo al que sigan, y que contagia de sentimiento futbolero incluso a gente a la que el deporte rey no le interesa lo más mínimo.



Pero hay gente inmune a todo esto. Personas a las que el gol de Iniesta en Sudáfrica no es que le diese igual, es que no lo vieron ni repetido. Gente que no sabe qué es una vuvuzela ni que lo último que hizo Zidane como jugador de fútbol profesional fue meterle un cabezazo a un rival. Gente que odia el «lololololo» más que nada en el mundo. A esa gente le hemos pedido que defina qué es el Mundial en seis palabras, y esto es lo que nos han dicho:

«La Eurovisión de los hombres heterosexuales». Ariadna, 23 años

«Del fútbol también se sale, chavales». Edgar, 24 años

«LO LO LO LO LO LÓ». Sidney, 28 años

«No poder ir a mi bar». Mar, 42 años

«Festival homoerótico para heteros discapacitados intelectualmente». Ramón, 39 años

«No se cuándo comienza ni acaba». Jose Luis Algar, 28 años

«¿Qué cojones significa fuera de juego?». Albert, 35 años.

«Medición de rabos internacional en directo». Pam, 38 años.

«La insoportable levedad del nabo eufórico». Flavia, 31 años.

«Shakira y los regalos del Telepizza». Sara, 31 años.

«Último reducto occidental de resistencia masculina». Raúl, 36 años.

«Creerse guay por odiar el fútbol». Esteban, 35 años.

«Gente potando y accidentes de tráfico». Curro, 29 años.

«Ir por calles y tiendas vacías». Ana, 27 años



«Ver demasiadas banderas en los balcones». Antonio, 26 años

«Pan y circo del siglo XXI», Fran, 28 años

«Dos meses sin hablar de corrupción». Sara, 27 años

«Heteros abrazándose después de cuatro años». Dani, 20 años

«The White Stripes Seven Nation Army». Blanca, 30 años.

«Muchos hombres sentados viendo la tele». Reyes, 37 años.

«Hombres heteros animando a gente adinerada». Lucas, 24 años.

«Manolo el del Bombo is back». Javier, 45 años.

«Nacionalismos alimentados a base de birra». Cristian, 35 años.

