“Un mundo sin adultos”: una muestra de cine sobre los excesos de niños y jóvenes

Hacer algo “sin adultos” es la expresión máxima de felicidad y de libertad cuando no se superan los 18 años. De ahí en adelante, cuando ya se va penetrando el mundo “adulto”, la dicha de la expresión se va olvidando, pero ahora existe una muestra de cine en Colombia que lo recuerda, “Un mundo sin adultos”.

La muestra, que inicia este 23 de octubre y se proyectará en la Cinemateca de Bogotá, presentará “23 películas, tres conferencias y 0 adultos”, según sus mismos organizadores. La idea del festival fue de un grupo de egresados de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional que hacen parte del colectivo Emilia II con el que han producido cortometrajes y ahora experimentan con esta muestra que, dicen, nació orgánica e instintivamente.



“Creo que terminamos haciendo muchas cosas. Primero, (es) un panorama del cine contemporáneo: cuáles son las figuras infantiles y juveniles en el cine (…) y también nos preguntamos por qué están haciendo los jóvenes colombianos que hacen cine”, me dijo Andrés Isaza, uno de los programadores de “Un mundo sin adultos” e integrante de Emilia II Cine. “Queríamos hacer una muestra de cine joven para jóvenes. Todas las miradas son diferentes y ofrecen respuestas muy distintas a lo que es un mundo sin adultos”.

El resultado son 23 películas de todo el mundo que explora cómo viven los niños cuando no tienen una figura de autoridad encima, qué libertades se dan los jóvenes cuando están a solas y cómo van construyendo las identidades que aún se permiten explorar sin restricciones.



Acá cinco películas que recomendamos de la muestra.

Snap

No decimos nada nuevo si afirmamos que una gran parte del mundo actual está siendo narrada en redes sociales. Tampoco decimos nada nuevo cuando afirmamos que es natural que las artes, el cine, la literatura, miren hacia las redes sociales para crear productos que le hablen al mundo de hoy. Aún así, Snap, un cortometraje chileno que hace precisamente eso, sí se siente fresco y novedoso cuando acude a las historias de Snapchat de tres personas para contar cómo es ser trans, gay y drag en Chile. A la manera de una selfie, apuntándose a su propia cara y narrándolo todo en primera persona, Alfonso, Bastián y Alexa muestran en sus stories cómo un pedazo de la juventud chilena se construye y habita. Con Snap, sus directores Felipe Elgueta y Ananké Pereira acuden y confían en el formato vertical de las cámaras de teléfono para contar un relato documental más fiel a las narrativas que inundan las redes sociales.



Martes23 de octubre, 8 p.m.

Jueves 25 de octubre, 1 p.m.

Lunes 29 de octubre, 7 p.m.

Adiós entusiasmo

Tres hermanos, dos mujeres en sus veintes y un niño de no más de 11 años viven en un apartamento de Buenos Aires con su mamá. Tienen una vida normal: cantan, hablan, celebran sus cumpleaños, reciben visitas familiares. Todo es normal excepto que no lo es porque su mamá vive encerrada en uno de los cuartos del apartamento. Una cadena y un candado la mantienen adentro. No hay explicaciones, ni la película ni sus personajes cuentan por qué está encerrada, simplemente se limitan a hablar con ella a través de una ventana, alta y pequeña, que comunica ese cuarto con un baño. La película del colombiano Vladimir Durán, construida a través de los ojos del menor de la familia, Axelito, es el reflejo de cómo las familias pueden seguir coexistiendo con relativa normalidad a pesar de las situaciones extrañas que nacen y acogen en su interior.



Jueves 25 de octubre, 1 p.m.

Lunes 29 de octubre, 7 p.m.

Frère et soeur

Observar dos niños interactuar entre ellos puede ser fascinante: de repente, el que los observa, un tercero mayor a ellos, descubre a dos seres que exploran un mundo al que ya no pertenece, que olvidó y que ahora lo cautiva. Esa posibilidad de observar cómo interactúan dos niños cuando nadie los ve la ofrece Frère et soeur, un documental que muestra un año y medio en la vida de dos hermanos franceses, Cyril, de cinco años, y su hermana Marie, de ocho. Daniel Touati, director del documental, captura en su película las conversaciones entre los dos hermanos, la forma en que entre los dos van descubriendo nuevas cosas a medida que crecen y cómo su relación puede oscilar entre la autoridad, la bondad, la envidia y la admiración.

Viernes 26 de octubre, 3 p.m.

Martes 30 de octubre, 7:15 p.m.

El niño y el mundo

Hace rato que la animación dejó de ser un asunto “solo de niños” o “infantil”, no solamente porque sea una técnica que cada vez explore más géneros “de adultos”, sino también porque el cine de animación cada vez explora más técnicas y posibilidades con el dibujo que terminan convocando a todo tipo de edades, gustos y preferencias. Tanto así que la animación para muchos ya es un género en sí mismo. El niño y el mundo es una de las películas en la que las imágenes, la experimentación con colores, trazos y animación se vuelven los protagonistas de la película y se mezclan para volverse uno solo con la narrativa. La película, dirigida por el brasileño Alê Abreu, cuenta la historia de un niño que un día al salir en búsqueda de su padre resulta en un mundo nuevo de dos lunas en el que conoce nuevos personajes y pasa por un montón de situaciones distintas. La película se vale puramente de las imágenes para contar su historia con una técnica que combina dibujo, pintura y animación digital.



Domingo 28 de octubre, 1 p.m.

La tribu

Sergey es el nuevo del colegio. Acaba de llegar a una nueva institución en la que se tiene que enfrentar a todas las relaciones jerárquicas y de poder que inundan un salón de clase: los grupitos, los líderes, los amores y las pandillas. La única diferencia es que Sergey es sordomudo, al igual que todos sus compañeros de clase que asisten a una institución diseñada para ellos y sus necesidades. Por esa razón, esta película ucraniana dirigida por Myroslav Slaboshpytskiy, no tiene ningún diálogo, todos sus personajes hablan entre ellos en lengua de señas y no hay ningún subtítulo ni nada que le traduzca al espectador qué están hablando entre ellos. Así, solamente en acciones e interacciones humanas, La tribu cuenta cómo Sergey irá interactuando con esta nueva tribu en la que se abrirá paso en medio de violencia, amor, agresiones y sexo.



Domingo 28 de octubre, 5 p.m.

Miércoles 31 de octubre, 7 p.m.



