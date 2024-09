Así sería el mundo sin España

Imaginemos un mundo sin paella. Un mundo sin cubatas de Larios bien cargados o sin Julio Iglesias, Bustamante o Picasso. Imaginemos, por un momento, que España no existe.

¿Qué habría pasado si España (y el conjunto de la península ibérica) no hubiera existido? ¿Somos importantes en el desarrollo de la humanidad? ¿El mundo se habría desenvuelto bien sin nosotros? Imaginaros un mundo sin ese pedazo de tierra ahí cerrando el mar Mediterráneo, que los franceses, al asomarse por detrás de los Pirineos, no vieran absolutamente NADA.

Sería lamentable que, quitando España de la ecuación, la historia de la humanidad hubiera permanecido igual, inalterada. Sería épico ese momento en el que los españoles descubren que no importan una mierda. O quizás todo sería muy distinto. ¿Un mundo sin España habría sido un lugar mucho peor —repleto de gente triste que se suicida a los treinta años— o, por lo contrario, un paraíso encandilador habitado por seres diplomáticos de bellos rostros que viajan sobre unicornios y que no comprenden el significado de la palabra «guerra»?

Hagamos un ejercicio de autoreconocimiento a partir de la invisibilidad, encontremos el peso de nuestra importancia a través de la ausencia. Abortemos España para entendernos a nosotros mismos.

Imagen modificada vía Google Maps

EL NUEVO TERRITORIO

Antes de elucubrar sobre el desarrollo histórico, es básico saber qué habría pasado con el tema de los continentes si España no hubiera existido. ¿Seguirían organizados de la misma forma? No se trata solamente de borrar a España del mapa y de dejar una enorme entrada al Mediterráneo, no es cuestión de proponer un espacio vacío donde antes estábamos nosotros. Puedo suponer que las distintas placas que conforman la pangea actual del planeta se habrían desplazado de forma distinta, engendrando un mapamundi totalmente peculiar y extraño.

Manuel Reguero, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, me comenta que «si no existiera la península ibérica, que en realidad es un trozo de placa, los demás continentes se habrían formado igual». Aun así, algunas cosas sí que serían muy distintas. «Por ejemplo, sin el choque contra la placa euroasiática no se habrían creado los Pirineos y sin el impacto de la placa ibérica con África no existiría la cordillera del Atlas, en todo caso se hubieran formado otras montañas por la colisión de la placa africana contra, directamente, Francia».

El punto más destacable es que «probablemente no existiría el Mediterráneo», apunta Reguero. «Al no cerrarse el mar, Francia sería como una especie de gran golfo hacia Italia. Francia tendría una costa como la Costa Azul pero sin montañas». Con este posible panorama, el Atlántico ocuparía el espacio entre Francia y África y por lo tanto lo que ahora es el Mediterráneo sería considerado parte del Atlántico, que entraría hasta Turquía» afirma el geólogo.

Otra opción sería que la placa africana llegara a impactar con el continente europeo, cerrando el Mediterráneo. Según Reguero, «Es posible que sin la península ibérica reteniendo el empuje de África, esta hubiera conseguido cerrar el Adriático. Italia se pegaría con Túnez y, como el caspio, la parte este del Mediterráneo quedaría como un mar cerrado, tipo Mar Muerto, un mar salado».



Imagen modificada vía Google Maps

Sin la Península Ibérica no se hubiera podido detener la colisión entre Italia y África; el sur de Italia serían los Pirineos y lo más normal sería que Italia quedara pegada a Croacia, cerrándose contra los Cárpatos (que ya son el resultado de la colisión, o sea que serían unos súper Cárpatos), como también lo serían los Alpes. Todo eso serían montañas más altas y seguramente no existirían todos los mares hasta Grecia. Quizás se formaría un Mediterráneo pequeñito, pero está claro que este mar, tal y como lo conocemos, no existiría.



UNA NARRATIVA HISTÓRICA SIN ESPAÑOLES

Lo primero que pensé con mi limitado y equivocado conocimiento histórico fue que sin el Mediterráneo funcionando como canal de intercambio de mercancías, cultura y conocimientos, occidente habría sido totalmente distinto. ¿Qué habría pasado con toda la movida del Imperio Romano?, por ejemplo.

Daniel Aznar, Doctor en Historia e investigador asociado en la Universidad Paris-Sorbonne —y comisario de la exposición «Carlos de Borbón, de Barcelona a Nápoles«— me aporta unos apuntes clave sobre el nuevo panorama de un mundo sin España.

«Lo primero que me llama la atención de la propuesta es que ignoras que Portugal tampoco existiría (muy significativo de la relación que tenemos los españoles con nuestros vecinos lusos). Es importante destacar esa confusión entre España y la península ibérica. Es un detalle importante porque el primer gran imperio transcontinental fue el portugués, y probablemente, en esta ficción de un mundo sin España, hubiera sido Portugal quien hubiese tomado el relevo en la expansión transatlántica: ergo el portugués sería la lengua que habría substituido al castellano o español».

Foto vía Wikipedia

«Sin España en la Historia, la Historia de América sería totalmente diferente. En América la situación de los indios hubiera sido otra, probablemente (a pesar de la creencia común) mucho peor. España y sus sucesivos monarcas promulgaron leyes para la protección de los indios, favoreciendo también que la Santa Sede los dotase de alma (privilegio del que los negros, por ejemplo, no gozaron en el siglo XVI). Portugal adoptó, por ejemplo, una postura muy diferente en este tema».



«Más allá de América hispánica, que hubiera sido portuguesa, lugares tan emblemáticos —y cinematográficos— como Los Ángeles, California, San Francisco, Florida, Tejas (Texas) o las Córdobas y Toledos de Estados Unidos no existirían. Podríamos preguntarnos, incluso, si los Estados Unidos hubieran existido, o hubieran existido desde el momento en el que existieron, puesto que la ayuda económica y militar española (junto con la francesa) fue indispensable para que las 13 colonias lograsen independizarse de la Corona Británica».

«Las Filipinas tampoco se llamarían así (quizá serían las Islas Joanhinas, por el monarca portugués coetáneo de Felipe II, por el cual llevan ese nombre)».

«Sin España en la Historia no existiría (o sería totalmente diferente) el derecho marítimo, desarrollado por los catalanes en tiempos de la Corona de Aragón. Tampoco hubiera existido (o sería otro) el Derecho Internacional, sin la Escuela de Salamanca Francisco de Vitoria, creador del Ivs Gentivm, y del concepto de soberanía de las naciones».

«Tampoco hubiera existido Córdoba, su califato y todo resplandor cultural y científico desarrollado en torno a una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo».



Imagen vía usuario de Flickr 21819552@N08

«En el terreno religioso el catolicismo no hubiera sido probablemente una religión de alcance planetario. Italia hubiera quedado sumergida en una hegemónica influencia francesa, y ciudades como Nápoles o Roma serían totalmente diferentes de lo que son hoy, sin sus barrios españoles, sus vías de Toledo o sin sus iglesias dedicadas a la Inmaculada Concepción».



«Las polis griegas sí que hubieran existido con ese nuevo mapa que me planteas pero el mundo romano habría sido mucho más limitado. Ni Tarraco, que fue capital imperial durante los cinco años que en ella vivió el Emperador Augusto, ni hubieran existido los emperadores Trajano, Adriano ni Teodosio. El Mediterráneo catalano-aragonés no hubiera existido, y quizá la Acrópolis de Atenas no hubiera llegado a nuestros días sin las obras de restauración que en ella hizo Pedro III «el Cerimoniós», quién fue duque de Atenas y Neopatria además de rey de Aragón y Conde de Barcelona».

UN MUNDO SIN MARCA ESPAÑA

Sigamos con lo apuntes indispensables del doctor en Historia Daniel Aznar, centrémonos ahora en grandes nombres e inventos:

«En la historia de la filosofía y el pensamiento nos hubiera faltado Séneca y Averroes, Baltasar Gracián y Ortega y Gasset».

Muy a menudo miramos nuestra propio país con terror y vergüenza ajena pero está bien, de vez en cuando, ver que algo de importancia tenemos, que parte de esto que nos rodea, parte de lo bueno e incluso parte de lo malo, es fruto de nuestra existencia

«Sin España ¿quién hubiera descubierto que la sangre circula a lo largo del cuerpo? no habría sido el aragonés Miguel Servet, desde luego».

Muy a menudo miramos nuestra propio país con terror y vergüenza ajena pero está bien ver que algo de importancia tenemos, que parte de esto que nos rodea, es fruto de nuestra existencia

«Sin España probablemente el té y el café se hubieran impuesto de manera hegemónica sin dejar lugar al chocolate, traído de América, pero «inventado» como en su forma de consumo en España, y desde aquí difundido por el mundo a través de la influencia cultural española bajo la Casa de Austria».

Foto vía usuario de Flickr rinzewind

«No existiría la guitarra, tampoco, de origen andalusí y de evolución española, hasta su perfección en el siglo XVII».



«Tampoco existiría la raza pura española de caballos, de origen anterior al caballo árabe (el caballo de Hispania del que ya hablan los romanos), y perfeccionado durante siglos por emires y por reyes españoles».

«En el terreno gastronómico hubiéramos tenido que lamentar también la pérdida del jamón, el espetec, el pan con tomate y otros tantos pilares de la gastronomía».

«Personajes universales como el Quijote, Don Juan o Fígaro no habrían existido. Mozart jamás hubiera dedicado pues una ópera a Don Giovanni ni otra a las bodas de Fígaro, ni Rossini al Barbero de Sevilla, ni Bizet habría escrito Carmen (y no sabríamos en consecuencia que « l’Amour est un oisseau rebelle que nul ne peut apprivoiser«), ni Schiller Don Carlos».

«En fin, sin España, la gente se rompería el espinazo fregando suelos de rodillas, puesto que no existirían las fregonas. Tampoco existiría el Chupa chups, no sé qué tragedia habría podido provocar esto».

§

Las placas oceánicas cambian por completo el significado de lo que supone el mundo actual. Un leve gesto, un descuido sutil pude cambiar el destino de toda la humanidad, de todo lo que existe. Toda la historia habría sido distinta y nosotros no existiríamos ni el mundo sería como el que vemos ahora.

Muy a menudo miramos nuestra propio país con terror y vergüenza ajena pero está bien, de vez en cuando, ver que algo de importancia tenemos, que parte de esto que nos rodea, parte de lo bueno e incluso parte de lo malo, es fruto de nuestra existencia.