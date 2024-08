«Pero, ¿de qué trata exactamente?», me pregunta uno de los protagonistas de este artículo antes de participar. «Porque hay mazo burla hacia Murcia y eso». Le explico que este tema va sobre murcianos que hacen cosas. Cosas que están muy guapas. Me he dado cuenta de que sigo el proyecto y el trabajo de mucha gente que ha nacido en la huerta de España, y me pregunto si es casual o si hay una «movida murciana». Así que vamos a arrojar luz sobre el asunto. Basta ya de que Murcia no sea más que el parking del Eroski del extinto SOS 4.8, los palmitos y el Chuky de Cieza en el imaginario popular patrio.

Probablemente algunos empezamos a sospechar que Murcia lo estaba petando fuerte cuando Sita Abellán, modelo, diseñadora y DJ, saltó al estrellato como protagonista del videoclip de Bitch better have my money de Rihanna. Pero antes de que se convirtiera en icono de la posmodernidad, los murcianos ya estaban transformándose en una suerte de élite cultural; en uno de esos grupos que mueven los hilos de las tendencias, de lo que mola, en la sombra.

Videos by VICE

Sita Abellán. Imagen vía Instagram/@sitabellan

«La verdad es que desconozco si hay una movida murciana o no. Sí que es verdad que en mi vida me he cruzado con mucha gente que hace cosas relacionadas con la cultura y el arte y que no son ni de Madrid ni Barcelona. Muchos eran murcianos. Pero nunca me ha dado la sensación de que formásemos parte de una movida», me dice Tomás Peña.

Tomás es realizador en el colectivo audiovisual MANSON, inscrito en la productora CANADÁ y autor de vídeos musicales como el ‘Antes de morirme’ de C. Tangana y Rosalía o el ‘It’s all over’ de Pional. Nació en Cartagena pero creció en La Unión, «en casa de mi abuela paterna, donde teníamos un huerto y animales».

Los componentes de Viva Suecia, una banda indie que no solo ha sobrevivido a la supuesta muerte del indie sino que ha salido reforzada de ella, no piensan lo mismo. «Claro que hay una movida murciana. No tenemos nada que envidiar a ciudades como Madrid o Barcelona. Hay periodismo cultural, blogs, bandas, locales de ensayo, producción visual, artistas diversos… Eso es una realidad, se llame como se llame. Nosotros estamos en ella y así lo sentimos. Es un orgullo ir a otras ciudades y ver que a Murcia la llaman ‘la Nueva Granada’».

Tomás Peña. Imagen vía Tomás Peña

«No sé si es movida, pero sí murciana», concluye Alfonso Riera, artista que próximamente estrenará una serie llamada Autoescuela Tattoo junto , Pablo Amores. «Los jóvenes estamos activos y es una pena que la gente no se asome por allí, porque hay mucho talento y ganas», añade.

Su compañero de fatigas en Escuela Tattoo, el fotógrafo y realizador Pablo Amores, también es murciano, aunque creció en Molina de Segura y vive en Madrid. «Claro que hay jóvenes haciendo cosas guapas en el arte y la cultura en Murcia, como en todos sitios. El problema es que algunos nos vemos obligados a irnos a otras ciudades, como Madrid o Barcelona, para poder vivir de ello».

El fotógrafo y realizador Pablo Amores. Imagen vía @madgirlsmag

¿Pero, cómo es ser joven en esa «nueva Granada» a la que algunos dicen que nos asomamos poco y de la que otros cuentan que en ocasiones es necesario emigrar? ¿Qué significa para los nuevos talentos murcianos crecer en esta región? «Para mí ser murciano significa acojonarme cada vez que llueve», confiesa Alberto García, de Alien Tango, uno de los grupos más bizarros de nuestro país en las dos acepciones de la palabra. Porque, murcianos y no murcianos, amantes de la lengua de Cervantes, desde el año pasado bizarro significa, además de valiente, raro. Y Alien Tango es las dos cosas. Pero ese no es el asunto que hoy nos ocupa.

Alberto García, de Alien Tango. Imagen vía Pilar Serrano

María Carreño a.k.a merimerme_, una joven ilustradora con cierta tendencia al rosa vaporwave, asegura que ser murciana es una suerte. «La gente de fuera de Murcia cree que nos movemos en burro, que nos pasamos el día recogiendo limones y que no sabemos hablar. Lo que no saben es que tenemos unos paisajes rurales preciosos, unas playas en las que te puedes bañar casi los doce meses, aproximadamente 360 días de sol al año y una gastronomía espectacular. Para mí ser murciana significa disfrutar de todo eso».

«Nacer en Murcia quizá me ha enseñado a que no me importe lo que los demás piensen de mí o de lo que hago. En los sitios pequeños, la tolerancia está ‘work in progress’», dice Pablo Amores.

Karina Kolokolchykova, más conocida como Uma Karina es una mujer renacentista (actriz, escritora y modelo) que tiene mucho que ver con la región. Aunque no es nacida en Murcia —nació en Ucrania—, pasó gran parte de su infancia y juventud en Cartagena. «Siento mucho cariño por Cartagena. Crecí allí y es donde mi familia encontró, por fin, estabilidad. Sin embargo, siempre supe que me iría para vivir y desarrollarme artísticamente en otra gran ciudad», me cuenta.

La actriz, modelo y escritora Karina Kolokolchykova. Imagen vía Karina Kolokolchykova

Tomás Peña también tuvo esa sensación desde pequeño. «Como mi pueblo se me quedaba pequeño desde que era un niño, siempre buscaba una excusa para poder salir de ahí. Creo que más que influenciarme en lo que hago ahora, nacer donde nací fue mi vía de escape», cuenta.

Cuando les pregunto que a qué personaje de Murcia, vivo o muerto, admiran, ambos son tajantes: «al camello cojo de mi mejor amiga murciana. El hombre escondía los porros en su pierna ortopédica, y su historia me habla de determinación, astucia y optimismo», me dice Karina. Tomás opta por Charo Baeza, esa murciana que triunfó en los Estados Unidos y salió en Los Simpson pero a la que dentro de nuestras fronteras casi nadie conoce.

Los componentes de Viva Suecia. Imagen vía Rafa Ariño

Otra murciana célebre a la que la Historia no le ha hecho demasiado justicia es Maruja Garrido, «la musa rumbera» de Dalí. María Caparrós, Capa para los amigos, fotógrafa especializada en moda, me habla de ella. «Es de mi pueblo, Caravaca de la Cruz. Era cantante y bailaora y llegó a actuar para el presidente de EE. UU. También aparece en un esperpéntico videoclip de Salvador Dalí que le recomiendo a todo el mundo. Se llama ‘Es mi hombre’«.

Le pido a María que defina a esta nueva clase creativa murciana. «Somos soñadores, pero porque podemos serlo. Hemos visto a paisanos y amigos llegar a lo más alto, como en los casos de Sita Abellán o de Fredy el del Exotic Tattoo, a quien buscó el mismísimo Chris Brown para tatuarse», me responde. «Cuando digo que soy de Murcia, depende de la persona, me responden ‘Ala, de donde la Sita. ¿La conoces?’ o ‘Murcia, acho, pijo’».

La fotógrafa María Caparrós. Imagen vía María Caparrós

Porque el ser creativos, talentosos y generadores de tendencias en las industrias en las que trabajan no hace que ninguno de estos «murcianos que hacen cosas» se libre de los clichés y de los chistes sobre su comunidad autónoma. Ninguno excepto Alfonso Riera, al que cuando le pregunto que por qué todo el mundo se mofa de los murcianos me responde que la peña no lo hace.

Suerte la suya. O no. Cada vez que alguien se entera de que soy de La Mancha, que es como Murcia pero sin playa, me imagina vendimiando con boina e incapaz de pronunciar una -s en lugar de una j-. Y me hace mucha gracia, la verdad.

La ilustradora María Carreño. Imagen vía María Carreño

«Siempre que le digo a alguien que soy de Murcia me responde lo mismo: ‘¿En serio? No lo parece. Si hablas bien’. La gente solo conoce los tópicos, y en Murcia sabemos hablar aunque de vez en cuando nos comamos una -s», dice María Carreño. Uma Karina también tuvo que convivir, cuando se mudó a Madrid para estudiar, con el «no pareces murciana, no tienes acento».

«Creo que por lo que más se ríen de nosotros es porque el murciano es al acento más rudo de España. También porque, a nivel paisajístico, es un solar. Siempre he pensado que si Harmony Korine hubiese rodado Gummo en España habría ido a Murcia. Además, YouTube está lleno de ídolos atemporales murcianos que dan mucha risa: Chon La Gorda, Dame tu fuerza Pegaso, Gitano 100%, Chuky de Cieza, etc…», dice Tomás Peña.

Y tiene toda la razón. Murcia siempre será la tierra del gran Chuky de Cieza, que acusaba a su amigo de comerse diez pastillas y no dejarle «ni mierda». Y de la Chon Gorda, que desayunaba una barra de pan y otra de chopped. Pero también es la tierra de Sita, de Alien Tango, de Viva Suecia, de Karina Kolokolchykova, de Tomás Peña, de Alfonso Riera, Pablo Amores, María Carreño y María Caparrós. Y de todos esos jóvenes murcianos que están haciendo cosas. Cosas muy guapas.