Por qué seguimos obsesionados con la música de nuestra adolescencia

Está bien, detente un segundo. Revisa la música que has escuchado recientemente en tu teléfono, ordenador o lo que uses. Esto es lo que dice mi iPhone: Be Your Own Pet. Bloc Party. My Chemical Romance. CKY (lol, ¿te acuerdas de ellos?). Klaxons. Weezer. We Are Scientists. Vas captando la idea.

¿Qué otra cosa tienen en común estos artistas además de que me hacen parecer una persona normada sin identidad propia? Todos lanzaron música en los 2000, época en la que yo era adolescente. Y, ¿qué tiene que ver todo esto con tu gusto musical? Deja que te lo explique.

Videos by VICE

La semana pasada, el New York Times publicó un artículo titulado “The Songs That Bind” (Las canciones que unen), en el cual el escritor Seth Stephens-Davidowitz reunió información para explicar lo que él consideró una brecha generacional de gustos musicales (inspirado en cómo Seth y su hermano no podían decidir si “Born to Run” de Bruce Springsteen es buena o no).

“Creep” de Radiohead, es la canción más popular en Spotify entre hombres que hoy en día tienen alrededor de 38 años

Después de analizar las tendencias en Spotify, notó que la popularidad de ciertas canciones estaba relacionada con grupos de edades que las escucharon cuando eran adolescentes. Por ejemplo, “Creep” de Radiohead, es la más popular entre hombres que hoy en día tienen alrededor de 38 años.

“El periodo más importante para los hombres al formar sus gustos en la edad adulta fue entre los 13 y 16 años”, escribió, añadiendo que “el periodo más importante para las mujeres es entre los 11 y 14 años”. En otras palabras, los adultos no escuchan mucha música nueva, lo cual probablemente explica por qué todos mis amigos son emos crecidos que aún soportan a Gerard Way.

Sin embargo, hay un pequeño cambio a nuestros 20 años. “Tanto para hombres como para mujeres, los gustos musicales adquiridos durante los primeros años de la veintena fueron la mitad de influyentes que los primeros años de su adolescencia”, explicó Stephens-Davidowitz. Hasta aquí, todo muy simple.

“El periodo más importante para los hombres al formar sus gustos en la edad adulta fue entre los 13 y 16 años, el periodo más importante para las mujeres es entre los 11 y 14 años”

Lo que no explicó esta investigación es por qué. Es bueno saber que sí, tus sospechas son correctas, tu mejor amiga sigue sin superar que Pete Doherty robara en el piso de Carl Barât y que su amistad nunca fuera igual, pero necesitamos respuestas.

A los 25 años, me siento muy abierta a las experiencias a mi alrededor, quizá más que cuando tenía 15, entonces ¿por qué mi cerebro está aparentemente cerrado en lo referente al tema de la música? Llamé a la doctora Stephanie Burnett Heyes —profesora de Psicología en el posdoctorado de la British Academy en la Universidad de Birmingham— para entender más este fenómeno.

Noisey: ¡Hola, Stephanie! Bueno, ¿por qué los adultos están obsesionados con la música de su adolescencia?

Dr. Stephanie Burnett Heyes: La adolescencia es una periodo de “sensibilidad social”, o sea que es un periodo de la vida en que eres receptivo a otras personas e ideas —más que en periodos posteriores—, de manera que esas interacciones e ideas tienden a permanecer. En términos de evidencia científica, es muy difícil recabarla, pero es una idea que ha sido propuesta en los últimos años en el campo de la psicología. Es algo que seguimos tratando de investigar.

Otra razón tiene que ver con el cerebro y se llama “actividad cerebral funcional”, y no son ideas exclusivas entre sí. Cuando los adolescentes procesan actividades con estímulos de recompensa —pueden ser desde dinero hasta azúcar o incluso que le gustes a alguien a quien respetas—, parecen ser más sensibles que las personas más jóvenes o mayores, y esto responde a esas actividades.

Entonces, ¿eso significa que cuanto más amemos algo, más probable sea que se quede con nosotros después?

No necesariamente, pero podría ser un combinación de fuerzas.

«La adolescencia es una periodo de sensibilidad social’, eres receptivo a otras personas e ideas, de manera que esas interacciones e ideas tienden a permanecer»



¿Por qué crees que los gustos de quienes nacieron hombres se forman después de quienes nacieron siendo mujeres?

Cualquier cosa que ocurra un año después para los niños que para las niñas está relacionado con la pubertad. Sabemos que las hormonas de la pubertad no solo afectan a nuestros cuerpos y órganos reproductores, también afectan a nuestro cerebro. Influyen en cómo percibes a la gente e interactúas con ella. Esa parece la hipótesis más obvia. Sería interesante comprobar si a quienes pasan por la pubertad más tarde les gusta la música de cuando tenían 16 años más que cuando tenían 14.

Y, ¿por qué crees que existe un nuevo pico en los 20, en lo referente a gustos musicales?

Me gustaría ver si este pico varía dependiendo de si van a la universidad, cuando se van de casa, su estado socioeconómico, etcétera. Porque podría ser algo sobre llegar a un nuevo lugar y conocer a gente nueva, estar rodeado de ideas nuevas. Pero también podría ser otro mecanismo cerebral. Necesitaría más información.

¿Crees que nuestros gustos están formados de otra manera en nuestra adolescencia? O sea, no solo la música que nos gusta, sino las películas, la moda…

La música parece todo un paradigma, ¿verdad? Otros temas no son tan tajantes. La moda es muy cara para un adolescente, por ejemplo, así que ocurre otro tipo de cosas. Otro rasgo evidente serían las creencias espirituales y actitudes. Las preferencias ideológicas podrían estar formadas en tu adolescencia, porque es un momento en que quizá estés más abierto a las ideas espirituales y religiosas, ese tipo de cosas.

Puedes seguir a Daisy en Twitter.