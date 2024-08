La Rocola de la Fama, Vol. 1: la playlist de Gerardo Bedoya

Gerardo Bedoya siempre ha sabido cómo sacarla del estadio. El volante antioqueño con más expulsiones en la historia del fútbol (ya supera las 40 tarjetas rojas) supo desde su debut con la selección de Antioquia a los 13 años que en la cancha y por el balón se la debía jugar toda. Pasó por el Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fé, Envigado Fútbol Club y Boca Juniors de Argentina. Luego pisó tierras mexicanas con el Puebla FC, sacó al Racing de Avellaneda de una mala racha de 25 años y llevó junto a Martín Zapata, Carepa Gaviria y Mario Yepes al Deportivo Cali a la final de la Copa libertadores en 1999. Hoy, Bedoya mantiene esa imagen aguerrida y apasionada que lo caracterizó en sus partidos, pero ahora como periodista deportivo.



El General, como algunos lo recuerdan por la controvertida candidatura presidencial de su homónimo, el general Harold Bedoya en 1998, se retiró en 2015 de las canchas luego de ser el asesor técnico de Gerardo Pelusso en el Club Independiente Santa Fé. Desde entonces presenta el programa Nexo de ESPN Colombia.

Hace unos días nos reunimos con él en su set de grabación y le pedimos decirnos cuáles son las canciones que siempre lo han acompañado.

¿A qué artista o canción le sacaría tarjeta roja?

A ninguno, luego van esos manes y se agarran por eso.

¿Cuál es la canción que mejor representa su profesión?

Mucha gente se ríe cuando digo esto, pero mi canción es ‘Un gato en la oscuridad’ de Roberto Carlos. Me encanta. Yo crecí muy bohemio, mis padres lo escuchaban mucho, escuchaban a los Visconti y toda esa música. Entonces es algo que todavía conservo. Creo que tengo puro gusto de abuelito.

¿Cuál es la canción con que se va de farra?

Todo lo que sea salsa me lo bailo, pero en especial las canciones de Marc Anthony. Entre mis preferidas están: ‘¿Qué precio tiene el cielo?’ y ‘Flor pálida’.

Del Gran Combo de Puerto Rico hay otra que me encanta y que cuando puedo la bailo con toda: ‘Las hojas blancas’.

Pero debo aceptar que mi gusto es muy bohemio, sobre todo por el lugar donde nací y por la música que escuchaban mis papás. Esa bohemia me gusta, la disfruto, crecí con ella y creo que tiene muy buenas letras. Entonces, sí. Soy un viejito. (Risas)

¿Qué escucha cuando está entusado?

Un día tuve una tusa brava, entonces todas las canciones me sonaban… En ese tiempo, todo lo que escuchaba me caía mal. Ahora no, aunque hay una canción de Juan Gabriel que sí ha estado en momentos así, y es ‘Siempre en mi mente’.

Lo que sí recuerdo es que hubo una época en que dedicaba muchísimo un tema de Maelo Ruíz y con el que que en algún momento me identifiqué mucho: ‘Te va a doler’.

Aunque bueno… En mi casa siempre que alguien se iba y golpeaba mucho el dolor, sonaba esta canción de Nelson Ned que se llama ‘Déjame que estoy llorando’ .

¿Y la canción para entrar a la cancha?

Todas las canciones animadas, el mismo Silvestre Dangod, ese vallenato rapidito, esa salsa que contagia. Acá en Nexo (su programa en ESPN) se ríen conmigo porque todos salen que con música electrónica, los Rolling Stones o mucho rock, como Diego de aquí de la productora de ESPN. Yo… yo salgo con gusto de viejitos.

A propósito de vallenato, ¿cuál se le viene a la cabeza?

Hay uno del Binomio de Oro que le dedicaba mucho en un tiempo a mi hija, sobre todo en un momento en que estuvimos muy alejados. Decía algo como: «Qué hago yo sin tus lindos ojos… qué hago yo si no escucho tu voz».

¿Tiene cuenta en Spootify, Deezer o Apple Music?

No tengo, pero sí me gusta ir a algunos lugares donde puedo pedir y poner las canciones que me gustan. Pongo Marc Anthony, El Gran Combo o del mismo Tito Nieves. De él me gusta poner ‘Fabricando fantasías’ .

Estas han sido algunas de mis canciones. Igual, siempre van surgiendo nuevas, y uno se apega a muchas de ellas. Pero estas son las que recuerdo en todo momento.