La banda sonora de la independencia de Catalunya

Una canción para una causa, el mundo del pop está plagado de ejemplos de músicos que se han juntado, una sola vez, para apoyar la reivindicación de turno, que en este caso es la independencia de Catalunya.

¿Como olvidar ‘Libertad sin ira’, por ejemplo? El tema de Jarcha que se convirtió en la banda sonora de la Transición. Unos años después, en 1984, Sting, Bono, George Michael, Boy George y Paul Weller entre otros, formaron equipo en la Band Aid para firmar ‘Do they Know it’s Christmas?’, cuyos beneficios irían destinados a paliar el hambre en África. Y lo consiguieron, pues fue número 1 de ventas. Un año más tarde vendría el experimento más famoso de esta índole, el mítico ‘We Are the World’, compuesto por Michael Jackson y Lionel Richard, e interpretado el supergrupo USA for África, donde se podía ver, a parte del propio Jacko, artistas como Diana Ross, Bob Dylan, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Cindy Lauper o Ray Charles.

Esa moda ochentera sería un buen punto de partida para demostrar que las canciones pop podían convencer, eran instrumentos útiles para lograr un objetivo. Desde entonces, muchas han sido las veces en las que causas humanitarias o políticas han utilizado la música como fuente de propaganda. El estilo se ha modernizado, ahora van siempre con vídeos de Youtube y se comparten en Facebook, pero el objetivo sigue siendo el mismo: Sumar adeptos a la causa y fidelizar a los militantes creando comunidad. Lo que antes eran películas de Eisenstein o carteles de Aurelio Arteta, ahora son canciones de los artistas pop del momento.

Como todas las revoluciones habidas y por haber, la que busca la independencia de Catalunya también se ha apuntado a ello. En sus manifestaciones suenan por megafonía, las chavalas y chavales se las saben de memoria, y ya forman parte de la cultura pop catalana. Hemos analizado como son sus canciones más destacadas y las hemos clasificado de mejor a peor. Este es el resultado.

‘Junts anirem més lluny’, la cançó de Junts pel Sí’ (con Lluís Llach, Lax’n Busto, Gossos, Els Catarres, Caïm Riba, Ivette Nadal, Bikimel y muchos más)

La canción-propaganda perfecta es esta. ‘Junts anirem més lluny’, grabada para la campaña electoral de la coalición Junts pel Sí en 2015, es sencillamente imbatible. Un tema para llenar de pogos de jolgorio el Canet Rock y pinchar en todas sus fiestas indepes. De todas las canciones de agitación sobiranista publicadas estos años, esta es la mejor y única no compuesta para la ocasión, pues la letra es un fragmento de ‘Ítaca’ (adaptación de Lluís Llach de la traducción del poema de Kavafis).

Aquí lo que engancha es su majestuosa épica de estadio: se mueve juguetonamente entre el pop y el rock, filtrea con soltura con melodía y distorsión, y explota con un estribillo cantado a medias entre un coro de críos y un all-stars de la música autóctona en catalán. Están T-O-D-O-S. Joder, si sale hasta el cantante de Sangtraït se apuntó a la jarana metiendo un semi-falsete heavy metal. Y la gran sorpresa, claro: aparece Pemi Fortuny —un tipo sobre el que corren maravillosas leyendas, un maestro del hedonismo y la buena vida—, que se acercó al estudio para regalarnos un par de estrofas mágicas.

Lo más parecido a un Dream Team del pop local está en este prodigio: Gossos, Els Pets, Lax’n Busto, Sangtraït y un largo etcétera. Dios salve al rock català, si aún tiene perlas bizarras como esta para ofrecernos.

Lo mejor:

La épica general resuena, martilleante, en tu cabeza. Dan ganas de enfundarse una estelada al estilo Batman y salir a la calle a cantarlo como zumbados.

El momento en que aparece el cantante de Sangtraït. No podran evitar derramar una lagrimilla nostálgica ante semejante chorro de voz.

Las harmonías, a lo Byrds, que se marcan Gossos.

El vídeo es como un reencuentro de estrellas, una constelación que vuelve dos décadas después para darse la mano tras años de rencillas (esto probablemente no sea cierto, pero es más divertido pensar que así ha sido).

Lo Peor:

Algunos de los músicos, que desconozco quien son, ni de de donde han salido, cantan todos igual. Parecen sacados de una Operación Triunfo a la catalana.

Poca diversidad estilística, todo entra en la peor y más odiosa etiqueta musical de la historia: pop-rock. ¿Donde están Bad Gyal, Inadaptats o Mujeres? Tanto buenismo empalaga.

‘Agafant l’horitzó’ (con Txarango, Cesk Freixas, Gemma Humet, Aspencat, Ascensa Furore y Les Kol·lantai)

En el momento que ves a Anna Gabriel bailando tu obra como si no hubiese mañana, sabes que has acertado. Y no nos extraña que la diputada de la CUP sea seguidora de esta maravilla, publicada coincidiendo con el referéndum de este domingo, porque ‘Agafant l’horitzó’ moderniza el género de la propaganda y lo acerca a la gente joven.

La canción es de Txarango (probablemente el grupo actual más popular en Catalunya) y se juega su suerte a una carta segura: el pop con aires caribeños (ya saben, vientos a gogo y reminiscencias skatalíticas).

La letra tira bastante de tópicos, con citas del histórico cantautor comunista, Ovidi Montllor, y versos que parecen una pintada en la pared

Por si no fuera suficiente gancho, los participantes son jóvenes con currículum de compromiso político en esto del derecho a decidir. La letra tira bastante de tópicos, con citas del histórico cantautor comunista, Ovidi Montllor, y versos que parecen una pintada en la pared («Vivir quiere decir tomar partido»), pero al final el mensaje del estribillo es bastante hippie: «Gente del mar, de ríos y montañas, lo tendremos todo y se hablará de vida».



Lo mejor:

Es 100% bailable, si pensaban que no podrían mover el esqueleto con una canción de propaganda, ‘Agafant l’horitzó’, les da con un canto en los dientes. No pasaba algo así desde esa obra de arte que compuso Joe Crepusculo para Podemos, injustamente desterrada por Pablo Iglesias.

Hay gente de la nueva ola y bastante paridad de género. Son los hijos de las cabezas pensantes de la canción de Junts pel Sí rebelándose ante los pollaviejas del rock català de los noventa. Además, se atreven a meter unas estrofas de rap, y encima en castellano, algo impensable hace unos años.

de los noventa. Además, se atreven a meter unas estrofas de rap, y encima en castellano, algo impensable hace unos años. Este promovida por una grupo —Txarango— y no hay organización alguna detrás.

Anna Gabriel es fan.

Lo peor:

La letra deja poco espacio a la metáfora y se apoya en eslóganes que, uno tras otro, pueden acabar sonando un poco vacíos.

El sonido Barcelona sigue dando un pelín de rabia.

‘Endavant les atxes – Cançó de l’11S2016’ (Con Brams, Gossos, Meritxell Gené, Itaca Band, Buhos y más)

Bueno bueno bueno, el nivel empieza a decaer. ‘Endavant les atxes’, que se publicó con motivo de la celebración de la Diada de 11 de septiembre del año pasado, es una amalgama un poco freak de músicos locales. De acuerdo que aparecen algunas figuras del firmamento independentista, como Els Catarres, el batería de Els Pets, uno de los cantantes de Gossos —con cara de afectado— y los históricos Brams, que llevan más de 25 años haciendo la misma canción, pero en general tienes que acabar buceando por Youtube para saber quien diantres son los artistas que salen en el vídeo.

El estribillo es pegadizo y los sonidos de trompeta no están mal, pero tiene algún momento que roza el bochorno

Estos son los más destacados: dos fulanos vestidos de pastores del siglo XIX (con barretina incluida), una especie de cantante diseñado por ordenador para ser el yerno perfecto, una pareja de posadolescentes —claramente demasiado sobreactuados y sonrientes— o un señor con gafas y melena que se mueve de manera ciertamente extraña, entre otros.

El estribillo es pegadizo y los sonidos de trompeta no están mal, pero tiene algún momento que roza el bochorno (ese «nananana» final se lo podían ahorrar). La letra vuelve a ser un tópico tras o otro, aunque hay que decir en su favor que es bastante menos hippie que la de Txarango. Para hacer el videoclip sólo necesitaron una cámara, cuatro micros y un fondo negro. Buena optimización de recursos, sí señor.



Lo mejor:

El estribillo es bastante memorable, no te das cuentas y lo estás silbando en la ducha

Los bailoteos de Meritxell Gené, quien no sepa quién es la puede ver en solitario aquí.

Descubrirnos a estos dos tipos vestidos de pastores. Hay que ser muy jefe, y estar bastante majara, para salir así a un escenario. Todo el respeto, amigos.

Existe un vídeo muy loco con dos chicas haciendo una coreografía de esta canción. Prueben de imitarla, a ver si lo pasan mejor que la adolescente vestida de amarillo que aparece con cara de «¿porque dije que sí a ESTO?»

Lo peor:

Podría ser una canción de Brams, o de Mesclat, y eso no es un halago precisamente.

No puede haber identificación popular si no conoces a los artistas. Faltó chicha mediática allí.

¿En serio que sólo encontraron tres chicas que quisieran cantar?

‘Som!’ (con Xeic!)

Vale, esta es la peor de todas. La canción es bastante regulera, igual de poco original que ‘Endavant les atxes’ y con todos los clichés de la música que triunfa por estas tierras: melodía cursilera de entrada, trazos ska y estribillo épico. A ver, esto ya lo hicieron Obrint Pas hace 15 años, y bastante mejor.

Además pierde el efecto sorpresa de ir encontrándote a músicos de otras formaciones, porque aquí el protagonista absoluto es Aitor Cugat, cantante de la banda ‘Xeic!’. Todo deja bastante que desear, desde el estilismo del chico (camiseta imperio y shorts recortados (quizá debería dejar de copiar el estilismo de Macaco, que dejó de molar en 2005), hasta la cutrez del croma de detrás.

No se pierdan los momentos en que Cugat deja de cantar para mirar las imágenes con gran transcendencia, son bastante cómicos. Por si no había bastante, la actriz Mercè Martínez hace un discurso en medio de la canción, tratando, sin conseguirlo, de emocionar a alguien. Todo mal, chicos y chicas.

Lo mejor:

La motiviación del cantante de Xeic!, el fulano todo esto lo hace de corazón y se nota.

Da importancia a la gente que va a las manifestaciones y no sólo a la música.

Lo peor: