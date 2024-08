Música, matemáticas y hustle con Purple Hertz

A Purple Hertz lo había visto rondando con tracks y menciones por la web, había escuchado un par de tracks suyos y una vez que visité Interfaz, una comunidad de streaming musical que inició apenas en 2017 y lleva ya en su haber más de 200 invitados de entre 10 países, supe más de su historia. S/O a Speak Silence por conectar esa visita.

A Rodolfo le interesa la música en todo el sentido de la palabra: siendo melómano diggeando material diario en la web, transmitiendo sets en vivo de muchísima gente casi diario desde Interfaz, produciendo tracks de cualquier estilo que se le ocurra por gusto meramente bajo sus diversos alias, vendiendo jingles publicitarios, estudiando la teoría musical desde la matemática hasta la psicológica y la sociológica; de vez en cuando organizando fiestas o tocando reguetón en una boda o en una fiesta de avanzada electrónica por igual y demás joseos…

Por si fuera poco, el pretexto perfecto es que esta semana, jueves 11 de octubre, Rodolfo dará su segunda conferencia sobre música, matemáticas e industria musical en su alma mater: el Instituto Politécnico Nacional. El título de la misma es “¿Música contemporánea como instrumento de segmentación social o evolución digital?“, se llevará a cabo al interior de ESIME Zacatenco en la Ciudad de México, va dirigida a ingenieros y también participará en la ponencia el productor y DJ Papi Pérez. Otra cosa que me llamó la atención es que, respecto a su producción musical, Rodolfo no hace nada de publicidad ni marketing, solo hace un montón de música.

Me dijo deliberadamente “no me interesa hacer escena, me interesa hacer música” y me empezó a contar unas cosas locas sobre su forma de ver la música a partir de las matemáticas para algunas creaciones que realiza y me imagino que para la vida misma.

Así es como la pasa a lado de Yazz, su novia desde hace varios años, quien colabora con él también en diversos proyectos y en conjunto les gusta ir a cualquier tipo de conciertos, fiestas, etc., una bonita pareja que dedica su vida entera a la música desde hace años. Checa la entrevista con Rodolfo a continuación para conocer más.

NOISEY: ¿Cuántos años tienes y cuántos llevas produciendo?

Purple Hertz: Tengo 35 años y llevo produciendo ya en forma 6 años, pero llevo 15 trabajando con música electrónica.

¿Cómo inició todo? Me decías algo de tus principios como DJ.

Sí, primero empecé como instalador de equipo de audio y de ahí nació mi gusto por la música electrónica, después empecé a sonorizar clubes y bares pequeños, eso me llevó a conocer la escena electrónica, ya de ahí me dedique a fiestear en raves que organizaba la revista Trance-it.

Aunque estuve muy cerca de los artistas nunca pensé que yo podía dedicarme a lo mismo, aprendí a tocar viendo a los demás y practicando cuando empezaban los eventos. Pero fue hasta que entre a la universidad que comprendí que podía dedicarme a lo que me llena, la música. Y también ahí fue que empecé a ver la música como una interpretación matemática de sonidos y armonías.

¿Hace cuánto saliste de la Universidad?

2008 salí de la uni.

Hace 10 años.

Sí, [risas] ya hace un rato. En la escuela conocí a varios compañeros que también amaban la música, ellos me presentaron muchos artistas con propuestas muy interesantes.

Después comencé a ver que el movimiento, la luz y la energía se transmitían en forma de ondas igual que el sonido. Estudié resonancias y armonías mecánicas de los instrumentos musicales desde una perspectiva matemática y siempre me sorprendí de ver que los sonidos armónicos también tienen una armonía numérica y gráfica. Hasta construimos una guitarra desde cero calculando la resonancia de las cuerda dependiendo su tensión y longitud. “Cosas de nerds”, 😬 decían mis tíos [risas].

Entonces, ¿el tema central de la conferencia será sobre las ondas de sonido?

La conferencia anterior fue de eso, esta va dirigida más a un contexto social. Hablaremos principalmente de la discriminación y segmentación social que se experimenta a partir de los gustos musicales de cada grupo. Presentaremos el documental Bande Sonore: México que realizó La Société des Ambianceurs sobre la música electrónica en México, sobre todo la escena de la cumbia y el global bass. La idea clave es exponer que toda la música requiere profesionalización, no porque sea reggaetón o cumbia es más fácil o requiere menos preparación. Va dirigida a ingenieros y sí abordaré la importancia de las matemáticas aunque no es el tema principal.

¿Qué ingeniería estudiaste?

Ingeniería en comunicaciones y electrónica. Va dirigida más a la creación de dispositivos electrónicos y análisis de señales por eso adapte lo que aprendí a la música, aprendí a verla como una forma de energía que se propaga a través del espacio.

Spoiler alert. ¿Puedes mencionar los puntos a tratar en la conferencia?

Primero presentaremos el documental para generar un punto de vista en torno a los artistas y productores, de ahí trataremos el tema tabú de que solo a las personas de cierta clase socio económica les pueden gustar ciertos géneros como la cumbia y los ritmos latinos.

Buscamos desmitificar el hecho de que el mundo del arte sólo es para quien no le gustan las matemáticas. Trataremos el tema de la competencia comercial y el daño que le han hecho a la expresión artística. Los vicios de la vida de noche y el esfuerzo que requiere mantenerse en este giro, las mafias de los bares, etc. La mayoría de los productores que conozco, si bien les encanta la fiesta, son personas dedicadas a lo que hacen, estudian, trabajan y no se dan por vencidos aún con los estigmas sociales que se le impusieron a la música y la expresión artística. En la conferencia me acompaña Papi Pérez 🔥. Él también aportará a la ponencia.

¿Qué hay de todos tus proyectos musicales?

Cuando empecé a trabajar con artistas me di cuenta que muchos de ellos están más enfocados en promover una imagen que la misma música, hay mucha gente que piensa que solo es apretar botones, fue por eso que decidí primero desarrollar mis proyectos, su sonido particular y las influencias que los compondrian.

Por ejemplo, Ohmegamma es mi proyecto más antiguo y desde su nombre, le puse así por los dos valores más importantes para estudiar las ondas, omega y amma. Uno define la velocidad de la onda y el otro su frecuencia. De ahí Ohmegamma.

En ese proyecto busque tener un sonido muy obscuro que incluyera frecuencias binaurales además de generar ritmos por medio de series matemáticas. Después vino Techno Hertz and Claps.



Ese proyecto nació buscando hacer música más contemplativa, algo un poco menos bailable pero con mucha armonía y melodías más emocionales. En esa época estaba estudiando teoría musical y volví a quedar sorprendido de la correspondencia matemática que había en toda esa teoria.

Fue así como decidí iniciar Thc B side, algo totalmente diferente, más latino más rítmico.



Fue ahí donde comencé con la cumbia, el moomba y el perreo ya que me intriga a mucho por que ese tipos de ritmos nos hacían movernos. Ahí fue donde descubrí y comencé a estudiar psico acústica, que es la forma en la que percibimos los ritmos y sonidos y fue que entendí que los silencios adecuados le generaban mucho sabor a la música latina, la tensión de los breaks y las síncopas de los ritmos que los caracterizan.

Y al final nació el proyecto más ambicioso que tengo Purple Hertz, le puse así por la equivalencia de la longitud de onda del color morado –Mi favorito por cierto–



la luz negra o el morado más profundo tiene una longitud de onda aproximada de 420 nanómetros y decidí hacer música que sonara morada [risas].

Utilizando equivalencias de tonos de morado con frecuencias sonoras así genero mis pads y leads, buscando que de alguna manera se acerquen a este umbral de la luz más obscura que percibimos: la luz ultravioleta. También he utilizado mucho foley para generar instrumentos como kick snare y hi hats pero con sonidos de cristales, trastes, puertas y así.

Busco que la música que creo generé emociones distintas, que te haga pensar un poco, yo creo que por eso nunca decidí promocionarme tanto, simplemente estoy muy clavado creando música. Además, como te comentaba, creo que hoy en día hay mucha gente llenándose de imagen en vez de obra. Aunque, por supuesto que me gustaría que la gente escuche mi trabajo pero desde una perspectiva más seria que solo música de moda.



También tienes un jale comercial con la música, me decías.

Así es. Me dedico a hacer animaciones, videos, fotografía y diseño, además de dar clases particulares de matemáticas y física. Un tiempo también trabajé como DJ residente de algunos bares de Ciudad Satélite [a las afueras de CDMX] pero prefiero el desarrollo multimedia. Al final, aunque yo sea ingeniero, decidí no ejercer en la industria sino aplicar lo que aprendí para vivir en la música. También he vendido beats y hasta he sido ghost producer en algunas ocasiones.

Cuenta de Interfaz. Apenas iniciaron en 2017 y ya tienen demasiadas transmisiones.

Sí, afortunadamente el proyecto ha funcionado muy bien. Empezamos en el 2016 con otro proyecto que se llamó Imperio rasposo. Hacíamos entrevistas y buscábamos difundir artistas pero terminaba siempre en fiesta [risas]. Por eso decidimos comenzar con Interfaz, un proyecto centrado en el DJ y su música desde donde nace la misma música: un estudio musical, sin bares ni promotores, solo música.

La idea principal es ser un canal de TV por Internet utilizando como plataforma Facebook Live y sin restricciones de género musical. Hay muchos crews y canales de géneros específicos pero parece que los productores se olvidan del público en general.

Interfaz, como su nombre lo indica, es un dispositivo que traduce señales, y queríamos acercarnos más al público que le gusta la música pero no le gusta estar de noche de fiesta en fiesta. Todos los artistas se presentan completamente en vivo y con las mismas condiciones, un equipo de sonido y su inspiración personal. A la fecha ya tenemos más de 200 invitados de 10 países diferentes y de todas las propuestas musicales que hay en México. Y si faltan algunos, seguramente pronto nos acompañarán. House, techno, footwork, acid, ambient, dub, reggae, reggaetón, en fin… La música de manos de sus creadores para la gente que tiene Facebook y unos minutos libres.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Lo que sigue es seguir produciendo, superar mis límites, sonar más como me gustaría. Estoy trabajando con varios artistas en distintas propuestas: Trey, Nomadx, Danny Drammah, Verso, Deonxs Esaú, Rimagna, Stones, Drogas en VHS, LukaJieff, Speak Silence, Naked Geometry, Real Rima, F2 El Marihuano Felipe, Lendernierk, Dragoon Rage y algunos más que se me están yendo. Me gusta mucho colaborar con otros artistas ya que el resultado siempre supera mis expectativas. Crear música en conjunto es hasta algo íntimo, dejas una parte de ti en cada track.

¿Te gustaría agregar algo?

Hay que seguir creando música. Es una expresión que trasciende las barreras de cualquier idioma y comunicación y eso es lo que hace falta como humanidad. Ah y sé que ya es mucho pero también podría mencionar que Interfaz Music es también sello y que vamos en la misma línea de difusión sin límite de género.

