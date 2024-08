Música para celebrar el Orgullo: seis listas de artistas latinoamericanxs

En VICE en Español las luchas también se bailan. Para celebrar el mes del Orgullo hicimos una selección de 100 canciones que nos invitan a la pista de baile para liberar prejuicios, calores, y sudores. Música para seguir en esta lucha que no es de un mes, sino de todos los días.

Además, invitamos a seis importantes representantes de la comunidad LGBTIQ+ en la música latinoamericana a curar sus propias listas del Orgullo: Juan Manuel Torreblanca, Amelia Waldorf, Raymix, Niña Dioz, DJ Guapis y Esteman. Aquí van:





Ojalá tú estés a salvo – Juan Manuel Torreblanca

Arte por @pacobullicio. Foto cortesía de Juan Manuel Torreblanca.

“Como tan hermosamente canta Ruzzi en su bop ‘Dormir contigo’, tengo tantas cosas que decir (de las canciones que seleccioné para este playlist). Pero creo que los principales hilos conductores son: el que fuera música hecha por gente que de algún modo u otro (o varios) representa o pertenece a la diversidad como podemos entenderla e interpretarla en el presente. Y el otro hilo es que quise que todas las canciones fueran en español (la lengua que más duro me aprieta el corazón).

Todxs quienes se pueden escuchar aquí me enorgullecen de ser humano y me conmueven e inspiran a tratar de hacer mejor música, y por mejor no solamente me refiero a más bella, sino más valiente, más desnuda. O, como mejor cantara mi querida Bruja de Texcoco en ‘Chéni’, su oda al miedo: hay que ser sinceras al andar”.

La caja musical de Amelia – Amelia Waldorf





Arte por @pacobuliicio. Foto: cortesía de Amelia Waldorf.

“La música es una de las cosas más importantes en mi vida, desde que despierto hasta que duermo, extrañamente, la música que más feliz me hace es la que tiene toques de tristeza y nostalgia, tal vez porque me veo reflejada en ella.

Hice esta pequeña playlist con algunas de mis canciones favoritas, cada unx de lxs artistas que contiene son muy especiales para mí puesto que tienen ideales, estéticas y melodías que me han hecho llorar, bailar, cantar con todas mis fuerzas, pero, sobre todo, me han inspirado a transformar mis sentimientos en arte.

Espero que al igual que a mí, esta cajita musical lxs llene de miles de emociones y que sientan un cachito de mi esencia cada que escuchen la playlist”.

Siempre suya, Amelia Waldorf.

Para bailar, vibrar y recordar a alguien especial – Raymix

Arte por @pacobuliicio. Foto: cortesía de Raymix.

“Esta es una selección de canciones que me despiertan emociones fuertes y que me hacen recordar momentos específicos de mi vida y mis relaciones. Además que considero que son artistas relevantes y que valoro su trabajo. ¡Qué mejor que escuchar canciones que te hagan sentir libre, bailar y vibrar para celebrar este mes del Orgullo! ¡Espero las disfruten como yo lo hago!”.



Queer AF – Niña Dioz

Arte por @pacobullicio. Foto: cortesía de Niña Dioz.

“Armé esta playlist pensando en lxs artistas y canciones queer que más me han inspirado en recientes años. Es un viaje sonoro desde mis fav latinx artists donde siento cada vez hay más diversidad en las propuestas, también pasando por otras inspiraciones en inglés, como Syd de the Internet & Frank Ocean que siempre han sido muy abiertos respecto a su queerness en la música. Hay diferentes vibes para disfrutar en este playlist, pero lo que hay en común con todxs ellxs es la honestidad y power que transmiten en su música y letras… Rola uno y deja salir la jotería q llevas dentro”.



Aguante – DJ Guapis

Arte por @pacobullicio. Foto: cortesía de DJ Guapis.

“Resistir, bailar, sentir, llorar, coger, olvidar, aprender.

Sigue gata, no pares, que se sepa de quién es la calle”.

15 Canciones para salir del clóset bailando – Esteman

Arte por @pacobullicio. Foto: cortesía de Esteman.

“Todo inicia con la mirada. Las luces de color se mezclan, la pista comienza a llenarse y la música pide que bailemos cerca. Mientras empiezas a bailar ves que te mira y en sus ojos te dice: ‘es la complicidad con que me bailas, es ese magnetismo en tu mirada…’. Te le acercas, bailan y cuando la música va llegando al último compás, te besa. ¡Sí, señor! Este chico baila bien el boogie. Los nervios te invaden y te pones cada vez más loco, pues sus pasos, como espadas, atraviesan tu atención. Te das cuenta de que nunca habías sentido algo así y de repente imaginas que toda la ciudad se derrite a sus pies y que están solos tú y él en medio de la pista. La canción que empieza a sonar te hace olvidar el pasado y todo eso que siempre has ocultado de ti; ‘it’s so good, it’s so good, it’s so good’. Sí, se siente bien. Te dice su nombre: Emanuel. Siempre habías soñado con un amor italiano, pero nunca pensaste en la idea de que fuera con un hombre. Todo esto te conflictúa, y mientras lo ves a él cada vez más suelto en la pista, empiezas a cuestionar tu ‘virilidad’ y la imagen que siempre has proyectado de ti mismo. No puedes más con esto. Entre la confusión y la desesperación, sales corriendo del lugar. Agitado y acelerado vas por las calles arrepentido de haber salido a bailar esa noche. Todo está solo, te sientes solo. Tal vez lo mejor para ti sea estar siempre solo. Pero no puedes parar de pensar en ese chico extraño y guapo. Te da rabia que sea tan guapo y que siga en tu cabeza. ¿Ahora cómo lo vas a olvidar? Vas llegando a tu casa y sacas las llaves para abrir, pero alguien te está siguiendo. Ahí está él. ‘¿Por qué te fuiste?’, te dice. No sabes qué responder. Te besa. Parece más que un beso. Esto te gusta. Te gusta mucho. Pasan tres chicos que se quedan mirándolos por un rato. ‘¿Y, qué? Pues se siente tan real, si lo ven diferente, más le gusta a mi mente, que hablen más’, dice una canción que suena fuertemente en alguna fiesta casera. Ahí están tú y él, y sumergidos en el ahora, y absorbidos en sus miradas, desnudan su corazón de alcachofa”.



