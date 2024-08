Música sin rostro en la época del selfie: Conoce a Trending Tropics

Utópico, o quizás distópico.



Quizás simplemente contemplativo del ahora. Una radiografía del humano y la tecnología. De la tecnología y nuestra dependencia. De esos vicios o adicciones, de esos avances de la ciencia por hacernos la vida “más fácil” y que, sin saberlo, nos han sumergido en un laberinto del cual cada vez es más difícil escapar.

Sin que esto necesariamente sea algo malo.

Trending Tropics le hace honor a su nombre, a la tendencia y el trópico, a las redes y el sabor, a la viralidad y el veneno hecho sonido que atraviesa el cuerpo, a la alienación tecnológica y la diversión.

Es la creación fluida entre uno de los más importantes productores del continente y una de las caras más refrescantes de la música latina en los últimos años. El primero, Eduardo Cabra, el director musical de Calle 13, el “Visitante”; el otro, Vicente García, un dominicano que ha hecho del Caribe música para dejarse envolver.

Pero Trending Tropics es otra cosa, es un proyecto en el que se conjugan el eclecticismo musical de Cabra, el lado gozón de García y la tecnología como eso con lo que ahora vivimos, como un indispensable en nuestras vidas; pero no como una crítica, sino como una mera presentación de la realidad actual. Un proyecto sin pretensiones en el cual incluso la figura de estos dos personajes pasa a un segundo plano, pues el frontman en este caso es un robot, una pieza automatizada y distorsionada que puede encarnar a un hombre o a una mujer, una pantalla sin rostro en la que se desdibuja el papel del cantante como atractivo principal y lo que destaca es la música.

A propósito de su salida de la cueva después de meses de trabajo y del lanzamiento de su primer sencillo, “Elintelné”, hablamos con Eduardo Cabra sobre Trending Tropics, su nacimiento, el papel de la tecnología en el mismo y su discurso.



***



Primero un acta de nacimiento. ¿En qué momento nace Trending Tropics como concepto? ¿En qué momento se vuelve banda y cuál es su papel en el mundo y en la industria actual?

Esto surgió de una amistad con Vicente García después de haber terminado el disco de A la mar. En ese momento creativo fue que empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer un proyecto paralelo que pudiese satisfacer nuestras necesidades en otra línea. Empezamos a trabajar el concepto de Trending Tropics que descentraliza al cantante como figura principal y se convierte en algo que le da poder a la propuesta, a la idea por donde va a navegar el proyecto y el empoderar a la música.

¿Qué resultó de todo esto?

Es un disco de colaboración, que tiene 10 feats. Parte del desafío era llevar a todos los intérpretes a navegar en una misma dirección. Eso es un valor de producción que tiene el disco. Yo creo que no es una banda, lo veo más como un proyecto de producción de dos personas que se encuentran, organizan una idea y simplemente la ejecutan. Después, la segunda fase, es defenderla en vivo que es otra cosa. Como te decía, queremos descentralizar la figura del cantante principal, la idea que se va a presentar es que el cantante no va a ser humano, va a representar a un cantante, pero no tiene vida. Aunque se va a mover y los cantantes van a ser proyectados en esta pieza de arte que va a estar en el medio del escenario.

Háblame justamente de esa pieza de arte que hará las veces de “frontman” y que de hecho la presentan en el video con el que sale el proyecto a la luz, que es “Elintelné”.

Es una pieza que trabajó Jesús Gómez, que es artista plástico. Y otro colega que se llama Ram junto con Alexis Busquets trabajaron en el asunto técnico que es una pieza que se hizo en Puerto Rico. Parte del desafío ahora es llevar esa pieza a todos los lugares en donde se vaya a presentar Trending Tropics. Yo creo que es una propuesta que también estaría bueno presentarla en museos porque en la cara de la pieza, que es un monitor, tiene unas imágenes bien poderosas, un trabajo de video arte bien nítido que creo que bien sea sola o con la banda, puede vivir y ser independiente.

Aunque de alguna manera la cara del proyecto va a ser este “robot”, los personajes humanos visibles son Vicente García y tú. Cada uno pertenece o ha pertenecido a una parte del mainstream latino. ¿Cómo son las dinámicas entre ambos en la composición de un proyecto que no se parece mucho a lo que hace cada uno por su lado?

Bueno, el personaje principal es como la pastilla del cantante, es como ese comodín que te da la tranquilidad de que hay alguien en el medio del escenario defendiendo la propuesta, pero realmente lo que está defendiendo la propuesta es la música, es la banda, es la idea. Yo creo que esa pieza artística es algo que simplemente nos da tranquilidad a nosotros como músicos y a la gente también que va a tener algo que mirar porque la pieza tiene luces, movimiento, proyección. Pero volviendo a lo orgánico sí hay muchos elementos de este tipo. Al momento creativo a veces yo agarraba un aparato, Vicente agarraba la guitarra y empezábamos a jammearlo y así salía un tema, o él agarraba una flautita y yo los teclados, entonces todo es grabado y se resamplea lo que se graba.

Nace del jam…

Pero el resultado no es un jam porque tiene su estructura de verso, coro… hay un orden. Pero las ideas, lo primero, lo rápido, salía como de que nos poníamos de acuerdo con un BPM, fluíamos con eso y empezábamos a organizar la cosa.

Eduardo Cabra y Vicente García. Foto por Fran López Reyes | Cortesía de la banda.



Hay algo que me parece curioso y es que Trending Tropics, desde el nombre es una clara referencia a la viralidad, el mundo virtual, las redes sociales, por un lado, y por el otro a este sentimiento latino, tropical, venenoso y suculento. ¿Qué más esconde el nombre?

Pues no esconde mucho más. Salió mientras estábamos cuadrando la idea y es como algo que ayudó a seguir aclarando el camino que nosotros buscamos presentar. Pero no es nada complejo, no hay nada detrás del nombre. Es solo un elemento más que ayuda a presentar la propuesta; como lo es la pieza de arte que va a estar en el medio del escenario; como el cuento y la historia detrás de Trending Tropics que es “música sin rostro en la época del selfie”, que creo que es una frase muy poderosa para la propuesta y sin ser crítico, simplemente presentar nuestra realidad actual como humanos frente a la tecnología.

Justamente en un mundo tan consumido y dependiente de la tecnología, este primer tema, “Elintelné”, se siente como una respuesta crítica a la masa que vive hipnotizada y apegada a una cantidad absurda de dispositivos. ¿Cuál es la relación de ustedes en su día a día con la tecnología, cuáles son sus vicios digitales, los tuyos por lo menos?

Es adicción total, yo creo que no es una crítica y es bien importante esto. La propuesta entera y no solamente por esta canción, no es una crítica a la realidad que vivimos, es simplemente presentarla y yo, como adicto, y como dependiente de la tecnología –no solo al teléfono sino al mismo estudio de grabación, los sintetizadores la computadora, todos estos son avances tecnológicos que usamos a favor para crear arte – presento la hiperconexión con una desconexión que nosotros tenemos como seres humanos.

Te pongo un ejemplo: hace pocos días yo cumplí años, recibí montones de mensajes de felicitación, y solamente me llamaron mi padre, mi padre y cuatro amigos, y eso me parece bien loco, tu sabes, cada vez que recibía una llamada la celebraba en grande y le daba las gracias bien chévere. Ahora mismo está pasando, yo preferí hablar contigo en vez de enviarte un mail, me parecía más humano, más dinámico y más rápido.

En términos sonoros, con esta primera entrega, Trending Tropics explora algo así como un cyber merengue. Háblame de la exploración en ritmos que tienen en mente.

El primer sencillo claramente tiene una influencia del mambo violento dominicano, mezclado con sintetizadores. Tiene elementos orgánicos como la tambora, pero todo lo demás es electrónico y es programado. El disco es bastante ecléctico, hay una influencia bien fuerte afro-caribeña mezclada con la música electrónica, guitarras eléctricas, sintetizadores análogos, y hay un elemento bien importante y es que participan Yenny y Carolina, que son dos coristas de Villa Mella, República Dominicana que hacen una labor brutal en casi todos los temas. El proyecto tiene una fuerza orgánica, pero también tiene esa fuerza electrónica y es un encuentro bastante poderoso, yo creo que hay mucha distorsión en las voces, la estética es muy distorsionada, que yo creo que le suma a la propuesta.

¿Cómo te imaginas la personalidad de Trending Tropics?

Yo creo que es bastante trending, creo que es mucho de Vicente y mío tirado ahí y de la manera de trabajar de ambos. Se siente la influencia de él por el lado merengozo, pero también está el lado ecléctico que a mí me gusta sumarle a las propuestas. Se sale de lo que es República Dominicana y yo creo que es más algo más caribe. Se me complica un poquito ponerle etiquetas las cosas porque creo que eso condicionaría la propuesta, pero sí, creo que es una propuesta anti-triunfo, es más para divertirnos y pasarla bien en el estudio como fase 1 y después defenderla en el escenario como fase 2.

Hay unas referencias que remontan al sonido de Rikarena, Oro Sólido y Fulanito, un poco más frenético y experimental en Trending Tropics con “Elintelné”. ¿Cuáles son las referencias?

Los referentes para este tema en específico fue más Mala Fe, Omega, fue más por este lado.

¿Sientes que dentro el proyecto se trata de actualizar ritmos que ya han perdido un poco la vigencia?

Pues no de actualizarlo, yo creo que es más trippearlo y disfrutarlo, porque son ritmos que se disfrutan.Yo creo que tiene mucho peso tratar de actualizar un ritmo.

Eduardo Cabra y Vicente García. Foto por Fran López Reyes | Cortesía de la banda.

Hablemos de la canción, que cuenta con la participación de Wiso G, una leyenda del rap cuando se estaba convirtiendo en reggaetón en Puerto Rico en los inicios de los noventa. ¿Sienten que hacer este primer sencillo con una vieja gloria de lo urbano, en estos días en los que el género es el más popular del mundo, es a su vez un statement contra la industria actual?

No, no es un statement en contra de la industria actual. Simplemente que nos tripeaba Wiso y queríamos tripear con él, y las personas con las que colaboramos en el disco son personas que nosotros tripeamos, entonces no hay una búsqueda de triunfo, es simplemente disfrutarlo. Y yo creo que Wiso caía bien chévere en ese tema y bueno, así fluyó.

Decías antes que este es un discos de feats y que aparte no hay una búsqueda del triunfo. ¿Nos puedes adelantar algunos nombres que harán parte del proyecto?

Yo creo que es algo que deberíamos guardar, pero hay colaboraciones muy nítidas que la gente se va a disfrutar bastante. Pero bueno, fuck it!, igual te voy a decir. Va a estar Ana Tijoux, Ziggy Marley, Li Saumet, Ile, Pucho, el cantante de Vetusta Morla; AcentoH, que es un muchacho nuevo dominicano, por ahí va la cosa.

Cuando estabas grabando en Bogotá el disco de Monsieur Periné hace unos meses, hablábamos de Trending Tropics y me comentabas la idea de hacer una canción que el día del lanzamiento tuviera una cantidad absurda de millones de views en YouTube y luego bajarla y volver a postearla para que orgánicamente se difundiera. Todo esto en una especie de juego con algo que constantemente mantiene en velo a la industria, y son los números que tiene un artista, los likes, los fans, etc…

Sí, pues mira, hay un tema en el disco que se llama “The farm”, que propone esa realidad, que es una invitación a que si quieres ser cool y quieres triunfar compra tus likes, compra tus followers y triunfarás, pero de una manera irónica. Yo creo que eso es parte de educar a la gente de que estamos viviendo la nueva payola y es una dependencia fail con aspiraciones de triunfo. Creo que va por ahí la cosa, entonces está chévere comunicar eso, ¿entiendes? Que eso está pasando, hay mucha gente que está ajena a eso. Realmente a mí me gustaría visitar una de estas granjas de likes y de clics y ver cómo es que funciona eso, pero sí ya hay muchos documentales, yo creo que hay algo de VICE y un par de reportajes que están interesantes sobre ese tema.

Aparte del tripping y hacer Trending Tropics por diversión, con estas dos canciones que me has contado, “Elintelné” y “The Farm”, y que hacen parte del disco, ¿existe algo como un concepto detrás de la banda en su discurso o todo es fortuito?

Claro, estamos hablando de esto. Yo creo que hay dos frases bien fuertes: Música sin rostro en la época del selfie y El futuro ya pasó. Que lo que quiere decir es que el futuro ya fue y estamos viviendo una realidad distorsionada de lo que pensábamos que iba a ser el futuro, sin que fuera una crítica. Entonces toma el tema del amor, de lo social, del principio de esta nueva realidad y el final de la realidad y por ahí se va debatiendo. Por ejemplo hay un tema que habla del amor, pero no del de pareja sino de una persona que tiene una relación con una muñeca de silicona, que esos son noticias, está pasando en Asia y hay otro tema que toca el asunto de la muerte de la muerte, o sea se está buscando matar a la muerte y son noticias que aparecen y que tienen que ver con la tecnología y los avances en los que el ser humano está coqueteando con unas ideas un poquito awkward y futurísticas también.

Eduardo Cabra y Vicente García. Foto por Fran López Reyes | Cortesía de la banda.

A todas estas, y con lo que acabas de comentar, ¿dónde empieza la inspiración para crear el universo y las canciones de Trending Tropics?, ¿cuáles son esos afanes que les están llegando a la cabeza por contar lo que sucede en el mundo actualmente?

Pues es muy sencillo, Vicente y yo hablábamos de temas y noticias que aparecían, mini documentales y era simplemente vernos y debatir sobre eso y simplemente presentarlo. Casi todos esos cuentos están corriendo en internet.

Pero hay algo de interés en contar lo que la tecnología está haciendo en la masa hoy en día…

No contarlo porque yo creo que está ahí. Te voy a dar un ejemplo: tú estás en un restaurante y estás pegado al teléfono un rato y de repente hay un momento en el que te das cuenta que estás metido en el teléfono y cuando levantas la mirada, todos están pegados al teléfono. Entonces es ese momento de echar la cabeza pa’ arriba y ver lo que está pasando y le hacemos una canción.

Claro, y es como que te das cuenta de lo raro que te ves haciendo eso en tu día a día, siendo consumido por la tecnología…

Pero está dejando de ser awkward porque ya es normal, quizás lo awkward es la persona que no tenga el teléfono.

A lo largo de la conversación has hablado de unos ciclos del proyecto, ¿qué sigue próximamente para Trending Tropics? Y, sobre todo, ¿dónde quieres que termine el proyecto?

Pues está empezando. Es un proyecto en el que el triunfo no es el objetivo, es la diversión, es seguir haciendo música, seguir colaborando y defenderlo. Me gustaría que en todo el proceso Trending Tropics no sea un proyecto de discos, sino que también tenga la flexibilidad de seguir haciendo sencillos y si de repente llega otra idea que pudiésemos enmarcar dentro de un disco pues lo hacemos con otra línea de pensamiento. Por ahora vamos a hacer un par de showcases para lanzar el proyecto con fuerza y ya el año que viene arrancaremos a tocar en festivales y todo eso.

Sigue a Noisey en Facebook y a Trending Tropics por acá.