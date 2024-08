Las nuevas caras de la música urbana en España para 2019

Es indudable que estos últimos años han sido la época dorada de la música urbana, un género musical que en España siempre había sido residual, destinada al consumo de muy determinados sectores de la juventud y foco del meme, la parodia y la infantilización por gran parte de la población. Este sin embargo, se ha convertido en pocos años en el mainstream juvenil y a la vez en el más influyente para el pop que se consume en todo el país. Una de las dudas y los miedos más lícitos respecto a este fenómeno, siempre ha sido el de si esta tendencia se iba a quedar en algo pasajero o sin embargo, al elenco responsable de colocar la música urbana como el género más importante de la actualidad, iba a verse alimentada con nuevos talentos capaces de sumar esfuerzos y proseguir con este auge.

Este post se centra en esos artistas alejados del foco de los medios y del gran público que creemos que tienen tablas para poderse colar de forma inminente entre los que ya son relevantes. A los ya mencionados en anteriores posts como apuestas ganadoras para este 2019, como puedan ser Aleesha, María José Llergo o Laskaar (las dos primeras ya incluidas en lo que va a ser el line up del próximo Primavera Sound), hemos de empezar a tener bajo nuestro radar algunos nombres más que sin duda pensamos que tienen los requisitos necesarios para dar que hablar en los futuros meses.

CLUTCHILL

Clutchill es el aka que se esconde detrás del tercero en discordia en el último tema de Yung Beef y Goa “101 Dálmatas”. El joven madrileño es uno de los exponentes del tono emo del que últimamente se está tiñendo más si cabe La Vendicion Records, colectivo para el cual se espera que estrene su primer trabajo Natural Born Killers próximamente. A pesar de solo con la anteriormente mencionada colaboración como material publicado, Clutchill ya deja entrever el potencial de crecimiento que se adivina detrás de su figura, el hecho de tener el doble check de uno de los sellos con más capacidad para captar nuevos talentos de la escena española no hace otra cosa que reafirmar nuestras sospechas.



DAKOTA

https://www.youtube.com/watch?v=ApZkQV5uiN8

Si todas las canciones que vendrán tienen la misma energía que “Ménage à trois” no sabemos hasta dónde puede llegar la de canarias. Su primera y única canción en su canal de Youtube, D A K O T A, es un debut impecable que muestra el potencial de la cantante: una instrumental durísima, unos versos divertidos, estilo propio y un vídeo creativo. La canción parece una versión actual y canaria del Black Mags de The Cool Kids, bici included, un single que nos remite a la tradición más eléctrica y festiva del rap y nos propone llenar un hueco en España, una suerte de Vince Staples isleño meets EDM. La primera piedra ya está ahí, ahora falta ver cómo se va construyendo el resto.



EGOSEX

No sería ningún atrevimiento afirmar que los movimientos artísticos y culturales más interesantes de la cultura contemporánea provienen de dos revoluciones específicas: la cultura queer y el reclamo identitario africano tras la diáspora o en especial su vertiente utópica, el afrofuturismo. La electrónica, el ambient y los ritmos africanos son un combo ganador que viene dado desde los setenta en expansión con la música de club y el hip hop, de Francis Bebey a Afrika Bambaataa, Dj Spooky o por supuesto Sun Ra, los referentes en la vertiente experimental en nuestro país son más bien escasos. A pesar de lo arriesgado que resulta reclamar un imaginario visual e incluso identitario africano para un grupo donde la mayoría de sus componentes no lo son, la propuesta de Egosex tiene una puesta en escena y una producción tan cuidada que los aleja de la esfera musical urbana para ponerlos en plena órbita de los mejores grupos noveles del próximo año, donde esperamos verlos tocar en muchos de los festivales nacionales.



ESBABYFACE

Dos mixtapes escondidas en su canal de YouTube donde Esbabyface se postula como uno de los mejores exponentes del mumble contemporáneo, o como mínimo uno de los más irónicos y divertidos. Ninguna de las canciones llega a los tres minutos pero le basta para crear pequeños mundos donde calle y sueños de Internet conectan: fantasías con Demi Lovato se encuentran con el día a día con sus amigos en bici por el barrio. En el mismo círculo que Blackthoven o Blondie, Esbabyface aka @sosathecretor ya ha creado un propio imaginario que poco a poco va creciendo y atrayendo a más gente. Descubrir a Esbabyface es descubrir las infinitas posibilidades del rap hoy.



GITANO DEL FUTURO

Bailarín, profesor, modelo y cantante Gitano del Futuro contagia sin pose y no sólo frente a las cámaras una de las cualidades definitorias de la cultura urbana: esa mezcla única de naturalidad, frescura y sinceridad desprejuiciada que resulta imposible de fingir. Durante 2018 lo hemos podido ver formando parte del reparto en uno de los videoclips del año, “Bien Duro” de C Tangana, protagonizando la primera campaña publicitaria capaz de hacer a más de un sevillista comprar merchandising del Betis o reclamando el pixel y el talento sin retoque en el festival Euphonic. “Miedo a volar” su primer sencillo producido por Welcomepalestina vía el sello MedCoast desmantela y critica el formalismo musical en una tensión que mezcla r&b, soul y menos de un minuto rapeado donde podemos intuir un futuro que ya es presente como rezan las primeras frases del tema.



HALLEY

La escena del soul electrónico en España es francamente escasa y hasta el día de hoy desafortunadamente muy reducida en cuanto a público se refiere. Motivo de más para alegrarse cuando surge una propuesta como la de Halley, que a pesar de llevar ya unos años sacando temas a cuentagotas en su cuenta de Youtube, todo parece indicar que es ahora cuando ha decidido dar el todo por el todo para aplicar el push necesario a su carrera musical. La fórmula de Halley se basa en un soul con un marcados tintes electrónicos, elegante y pegadizo que le hacen un nombre a tener en cuenta en este entrante 2019.



HORU$$

https://www.youtube.com/watch?v=NfNZgyBTeTo&feature=youtu.be

Horu$$ es el ejemplo perfecto del mestizaje que tanto bien está haciendo al panorama musical español. De padre francés, madre dominicana, abuelos españoles, nacido en Francia pero viviendo en Mataró, el joven David García de tan solo 17 años es una amalgama de influencias que van desde Playboi Carti o Aminé pasando por Joke o Josman, todo esto da como resultado temas en francés, en español y en inglés con el componente común de la frescura, la bailabilidad y especialmente la infecciosidad de sus estribillos. Como buen miembro de la Generación Z y con A$ap Rocky como principal referente, Horu$$ no se limita a la música sino que también abarca el mundo de la moda, tanto haciendo de modelo de forma ocasional como de CEO de su propia marca de ropa Overplay. Sin duda una triple amenaza con mucho margen de crecimiento el un futuro muy próximo



J.HIGGZ

La figura de J.Higgz es una auténtica rara avis y casi un pacto eterno con el underground dentro de la escena española. Así a priori, cuando alguien (en este caso Boldtron, un digger de primera donde los haya, s/o para él) te dice que hay un chaval galés, criado en Murcia, escupiendo barras sobre boom bap al estilo Pro Era circa 2013, pues inmediatamente eso te llama bastante la atención. La cosa es que a pesar de que todo pudiese llevar a pensar lo contrario teniendo en cuenta sus claras influencias noventeras, Higgz, es un rapero de su generación, y como tal, no le hace ascos al trap ni a los ritmos más melódicos como podemos comprobar en su último trabajo “Just a Boy from Barry”. He aquí otra prueba más de la diversidad musical que afortunadamente hace tiempo que ha invadido la escena española.



LA TIGUERITA

https://www.youtube.com/watch?v=wC1V-pkw8sg

Probablemente the player con más actitud de toda la escena. Descubrir a La Tiguerita este 2018 con la canción que le da nombre ha sido uno de los mejores descubrimientos que hemos hecho. “Tigue, tigue, tiguerita”, hemos cantado mil veces. Cuando la escuché por primera vez pensé que si la canción se hubiera estrenado en WorldStarHipHop ya estaría acumulando cientos de miles de reproducciones y algún remix. Con 18 años la de Barcelona rapea con una seguridad y confianza solo comparable a su autoestima y carisma. Principalmente rapeando sobre ritmos de boombap noventero y con una cadencia que nos recuerda a Tego Calderon, La Tiguerita añade toda una paleta de colores muy propios sobre las instrumentales minimalistas y las baterías pesadas, arrojando luz nueva y aire fresco a un estilo lleno de voces roncas y lugares comunes. Poco a poco va liberando nuevos vídeos, cada uno explorando nuevos espacios y emociones y escapando del registro anterior; esperamos un 2019 con todavía más canciones y, por qué no, explorando más géneros.



LEMONBOI

https://soundcloud.com/iamlemonboi

Lemonboi es un beatmaker que, hasta la fecha, se ha prodigado más bien poco en hacer beats para otros exceptuando principalmente a su colega y también aquí referido Swallow X. Los rasgos más destacados del andaluz son la combinación de una electrónica de toques especialmente melódicos con el gusto por los elementos rítmicos típicos de la música brasilera. Podría decirse que Lemonboi es el alumno más aventajado de la escuela de Sango en España. Recientemente en el evento de Sampler Chef Gourmet fuimos testigos de sus habilidades (que le valieron para ser co-ganador del concurso) y pudimos comprobar como era capaz de hacer un excelente flip al tema “Maldición” de Rosalía, en directo y en tan solo 1h. Atentos al 2019 de Lemonboi.

LOVE Y-I

La primera vez que oí hablar de Love Y-i fue aproximadamente en 2015 cuando junto con Al’ Des Saint comenzaron a sacar temas bajo el nombre de L’Valvanne. Desde entonces hasta este año, sus caminos se han separado y Love Y-i ha iniciado una más que prometedora carrera en solitario. El presente año ha servido como presentación del rookie madrileño, con una retahíla de hits que ha ido sacando en formato single para finalmente sacar hace unas semanas su primera referencia “Romeo”. En este su trabajo puedes encontrar temas que te suenen a Yung Beef a Dellafuente o a Ozuna, en resumen, una tape totalmente efectiva y actual que le posicionan como uno de los más (sino el más) firme candidato a dar que hablar en este inminente 2019.



LUADSANT

Durante este 2018, Lua de Santana decidió dejar a un lado su especialización como bailarina y dar un paso adelante como vocalista. Los dos temas que podemos encontrar en su canal de Youtube y su colaboración junto a Sense Thing Will Never Change nos enlazan con referencias musicales y estéticas claras aunque en registros todavía demasiado amplios, de Solange a SZA pasando por Jamila Woods. No podemos apostarnos la carta clara del R&B ya que Lua se encuentra cocinando junto a Karell “Gatinho”, disponible este 27 de diciembre, un tema del que podemos intuir un influjo brasileiro que posiblemente revele otra faceta distinta de este multidisciplinar talento.



NATHAN JARETH

Nathan Jareth es uno de los principales activos de la crew de Raw Souljas Worldwide, formación madrileña que trasciende disciplinas artísticas para crear un mundo propio en el que skate, moda, música, interpretación o pintura se encuentran. La música de Nathan Jareth nace de entre las sombras del rap; el mumble oscuro, el phonk, el punk, las influencias terroríficas de Memphis… Sin duda uno de esos nombres a tener en cuenta, ya sea por los moods que consiguen crear con sus canciones, ya sea por la voluntad artística que se desprenden de unos ritmos y unas frases que no tienen más pretensión que retratar la calle y el ir y venir de los ejes de un skate.



NER

Si buscas NER en Youtube no saldrá indexada ninguna canción suya. La única forma de encontrar sus canciones siempre que quiero hacerlo es a través de su Instagram, @neertiti. La emoción la primera vez que entré en su canal fue similar a la de encontrar según qué artistas en la deep web de Soundcloud años atrás como oklou o malibu: un sonido absolutamente DIY que potencia una personalidad única y absolutamente artística. Acompañada por el autotune cantando sobre lentas instrumentales con samples de jazz, en alguna ocasión sobre ritmos de mumble rap, ya hecho una de las cosas más difíciles para sonar en la escena, tener una personalidad propia y diferenciada. Solo hace falta ver el hipnótico “WRONG”, un vídeo a medio camino entre el vlog y el tipo de clip que harían unos Hype Williams millenials.



NIETO666

Antes del plató, el parque, antes del plano secuencia los medios, antes de los puentes instrumentales y los coros bases de producción simples pero contundentes sobre las que tirar el tema. En Nieto666 encontramos todas y cada una de las claves de autoproducción que han acompañado a muchos de los artistas urbanos hoy consagrados, un uso menos acusado del autotune, la dulzura vocal y la temática subjetivista en sus letras, alejada de discursos de poder nos retrotrae a una etapa que creíamos olvidada en la escena. Mención de honor a último tema “Dirty”, referenciando el “Mama Don’t Worry” de Bhad Bhabie.



ROCÍO

Un tema, un solo tema en Youtube que además es un cover en castellano del hit “Love Galore” de SZA, ha servido para que centre mi atención en Rocío del colectivo Chica Gang. Rocío no es ninguna desconocida para los ya familiarizados con la noche y con el anteriormente comentado colectivo madrileño, no obstante, su debut en redes con un vídeo totalmente amateur y exento de pretensiones (cosa que he de reconocer que es una de mis debilidades), sugiere una más que interesante y emergente promesa de éxito inminente.



ROBIE

https://soundcloud.com/robie_h/para-mi

Guitarra o teclado a cuestas, Robie lleva un par de años haciendo acústicos en los que predominan los temas de folk y pop anglosajón. En una generación donde los streamings importan más que las radios, esta madrileña disciplinada y tenaz sube (en formato balada, entonadas a la perfección y sin prejuicios) temas de artistas tan dispares como BeckyG, Ozuna o Bad Gyal junto a sus composiciónes. En sus últimos trabajos ha tenido el acierto de juntarse con distintos productores de música urbana (@lowlight, @artebeats , @kilobeatmusic ) o colaborar con Eleka, creando todo un imaginario pop radiante despreocupado y explícitamente adolescente en algo que esperamos ansiosos sea catalizado a medio camino entre BFlecha y Hannah Diamond.



SWALLOW X

Swallow X es un “Hombre del Renacimiento”, cantante, beatmaker, dj y videomaker, que este año ha mostrado su carta de presentación al público con su primera y sólida referencia “Sad Iphone Recordings”. Melancolía y romanticismo macerado sobre leves toques de autotune y sobre un variopinto lecho instrumental que mezcla elementos del trap, el cloud, el ambient, el mumble, el soul… Una de esas propuestas incalificables e incorsetables dentro de ningún género pero que tiene una capacidad de conexión con el oyente casi hipnótica. El melillense ha mostrado este año su más que interesante arsenal de talentos que hacen de él, uno de los nombres a tener muy en cuenta durante los próximos meses.



VICIOSALIFE



A Viciosalife lo conocemos de mano del dúo madrileño Los Zafiros con quien ya tiene colaboraciones de hace un par de años además de ser un habitual en sus clips. La amargura y la melancolía son los nexos en común de sus apenas 7 tracks subidos a su canal de Youtube, de los cuales los tres últimos son adelantos de su próximo LP “Holy Shit”, donde se está decantando por el, como él mismo denomina, Trap/Post Grunge, subgénero con el que podríamos reconocer a Goa como cara más visible. Personalmente me llaman más la atención sus primeros temas del canal, como “Low” o “Don’t Cry”, en los cuales los beats lentos y el acertado uso del autotune le dan un toque diferencial del resto de la escena.



WAVY BLIZZARD

La amalgama musical de Wavy Blizzard es un batiburillo de referencias que podrían ir desde el post Leanínismo o “vaporwave del chino” (como él mismo titula su última tape) pasando por la estética visual de Corbin, Bones o Pictureplane con un delivery que me recuerda al pop punk californiano de los 90 a lo Blink 182 o Sum 41. Dejando a un lado mis nada relevantes comparaciones, lo que sí parece claro es que Blizzard ofrece un producto musical que tiene su propio sello en lo que a la escena española se refiere y que últimamente lo estamos viendo en compañía de otros artistas ya consolidados (como es el caso de Recycled), cosa que nos hace estar alerta y tener su nombre bien fichado para presenciar su más que posible progresivo crecimiento durante este inminente 2018.



