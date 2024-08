Conoce a estos proyectos que están transformando los sonidos del R&B y soul

Quizá fue la década de los 90 el último momento en el que el R&B y el soul tuvieron la fuerza dominante en el ámbito de la música negra. Hoy día, en este clima dominado por el hip hop, es complicado encontrar exponentes de esos géneros en su forma pura, pero esto no es necesariamente desafortunado. Les presentamos algunos proyectos que le están devolviendo el prestigio al soul y al R&B a través de una transformación con sonidos frescos y fabulosas voces jóvenes.

Brent Faiyaz

Brent Faiyaz produce música que es nostálgica y moderna al mismo tiempo, con una voz enfáticamente soulera como complemento perfecto. Probablemente hayas escuchado la canción de rap «Crew» de Goldkink, con vocales de Shy Glizzy y Faiyaz, que llegó a la posición 45 de los charts de Billboard; ésta fue la primera vez que Faiyaz se expuso a un público «masivo». Pero Faiyaz se puso serio con la música desde la prepa, cuando viviendo con sus padres en Columbia, Maryland mandó todo al diablo y se encerró en su habitación a intentar componer canciones. Antes de esto, era rapero, pero se dio cuenta que en el gigante mundo de los raperos de hoy, si no eres apadrinado por alguien las disqueras no quieren escucharte. Entonces comenzó a experimentar con el soul y el R&B, colgando en SoundCloud su primer EP, A.M. Paradox, con el que llamó la atención de Goldlink. Paralelamente a esto, Faiyaz se incorporó a Sonder, un trío con Atu y Dpat, dos destacados productores del colectivo Soulection. En octubre del 2017 lanzó su disco debut Sonder Son, una colección de deliciosos tracks que no puedes dejar de escuchar. Esta producción se llevó a cabo en República Dominicana, donde Fraiyaz encontró inspiración y gran parte de su identidad musical, pues su familia es originaria de ese país. Durante toda la grabación del disco, Friyaz estuvo escuchado uno de sus discos favoritos: The miseducation of Lauryn Hill, como fuente de inspiración. En este proyecto definitivamente destaca la belleza natural de la voz de Fraiyaz.

Ravyn Lenae

Una de las razones por las que debes poner atención a Ravyn Lenae es que tiene sólo 19 años y está haciendo una música impresionante, teje con impresionante naturalidad un soul electrónico cargado de vocales que conquistan a cualquiera. Su debut del 2015: Moon Shoes, el cual fue re lanzado por Atlantic Records el año pasado. En éste canta sobre la vida de una forma ensoñadora, a veces melancólica al estilo adolescente, con una voz suave y asertiva. Su siguiente producción apropiadamente titulado Midnight Moonlight, se adentra en temas más románticos con la misma gracia que en el anterior. Con estas canciones bajo el brazo se fue de gira a telonear al rapero Noname y con SZA. Lenae supo desde pequeña que se dedicaría cien por ciento a la música. Cantaba en una iglesia mientras estudiaba piano y guitarra antes de juntarse con el productor Monte Booker, quien la guió en el ensamblaje de sus primeros dos EPs. Lenae ha mencionado a Timbaland, Eminem, OutKast, Erykah Badu y Diana Ross, como parte de sus influencias. Sus creaciones son el sonido de un prometedor talento joven que va madurando hacia un estilo propio.

Moses Sumney

Lo más interesante e intrigante de este proyecto es el trabajo vocal, el segundo lugar es para los alucinantes paisajes sonoros de ensueño que recuerdan el estilo de Nina Simone. Se trata de un compositor y cantante originario de California que usa su voz como instrumento y guía de canciones súper expresivas e intimistas. Antes de ser reconocido como solista, Sumney fue compañante de Karen O, y telonero de James Blake y Sufjan Stevens, luego Chris Taylor de Grizzly Bear lo animó a que registrara sus composiciones. Aromanticism es el título de su debut, una mezcla de soul, R&B, folk, que también pasa por el jazz y pop orquestal. Su estilo es sólido, gracias en gran parte a ese falsete onírico capaz de despertar emociones, las armonías vocales tejidas con gran detalle, y las atmósferas musicales que adoptan diversas formas, como una especie de blues tropical en Plastic y Moon, o el acústico ambiental como en Quarrel y Doomed, el primer sencillo. Respecto a sus influencias ha comentado que «los discos que tenía en mente mientras escribía Aromanticism están esparcidos y difuminados por todo el álbum; fue como trabajar en la oscuridad porque no había nada parecido a lo que yo quería hacer, no tuve ninguna guía”.

Yves Tumor

La enigmática personalidad de Sean Bowie (su nombre verdadero), es un magnífico precedente para lo que en realidad importa: su música. Músico autodidacta, comenzó a aprender piano y guitarra para escapar del ambiente social sureño de Tennesse, Estados Unidos, en el que vivió cuando adolescente. Al mudarse a California conoció a Mykki Blanco, a través de quien se afilió al colectivo Dogfood Music Group, llamando la atención de la escena y medios. En el 2016 publicó su disco debut Serpent Music, en el sello alemán PAN. En este puedes encontrar emotivas canciones de soul de corte experimental. El disco comenzó a ser concebido desde el 2013, en el proceso de construcción de las canciones, fue añadiendo elementos de psicodelia lo-fi, paisajes ambientales y experimentos electrónicos que llegan a transformarse en áspero ruido. Este mundo sonoro es tan inquietante como abstracto y conmovedor. En vivo se acompaña de atrevidos performances. Hoy Bowie reside en Turín y fue firmado en el sello inglés Warp, donde acaba de estrenar su nuevo disco Experiencing the deposit of faith, en el que hace uso del sampleo de una forma muy original. «Pienso que definitivamente hay una gran diferencia entre hacer una canción, y un estado de ánimo, creo que lo que a mí me gusta hacer son estados de ánimo. Soy bueno manipulando sonidos electrónicos, no soy bueno cantando, pero de cualquier forma me gusta poner mi voz en mis canciones, pues así agrego algo de mis experiencias a la narrativa musical», comenta respecto a sus creaciones.

KWAYE

Nadie puede negar que KWAYE es un gran descubrimiento. Nació en Zimbabwe, pero se fue a Londres a hacer estudios sobre cultura africana-americana y sobre la industria musical, en UCLA. A una semana de haber aterrizado en tierras británicas conoció a un productor y juntos crearon una maqueta que se convertiría en su primer sencillo «Cool kids». Éste llegó hasta la cabeza del sello Mind of a Genius, quien inmediatamente le dio un espacio para trabajar y un contrato. KWAYE es multiinstrumentista, toca viola, sax, guitarra y ha estado en los escenarios desde la infancia. Sus influencias son iconos del neo soul como D’Angelo y John Legend, hasta predicadores del funk como Thundercat. KWAYE usa elementos del pop y el house clásico, para crear una jugosa versión de soul moderno. Otros de sus artistas favoritos y de los que definitivamente algo se puede escuchar en su música son: Otis Redding, Sam Cooke, The Jackson 5, Diana Ross, The Supremes, Toni Braxton, Barry White, Destiny’s Child; y vocalistas como Aaron Neville, Luther Vandross, Sade, Seal. El pasado julio del 2017 lanzó su primer EP Solar, tres canciones que son una bomba de confortables ritmos y paisajes pop de deleite. Listo para dominar el mundo, KWAYE cuenta al respecto de su música: «Quiero llegar a un nivel en el que mi influencia sea suficiente para que la gente pueda apreciar de verdad la belleza y el arte de mi natal África».

Syd

Era natural que Syd quisiera dedicarse a la producción musical, con la influencia de su tío jamaicano que tenía un estudio en Kingstone, al que ella tenía acceso de niña. A los 14 años dio sus primeros pasos, grabando a su hermano Travis en la laptop que le regalaron sus padres. Su primer paso en el mundo de la música profesional fue con el colectivo de hip hop, Odd Future, por cuyas filas pasaron personalidades como Miembros Tyler, The Creator, Left Brain, Earl Sweatshirt, Taco (su hermano Travis), y Frank Ocean, ente otros. Además de la necesidad de querer dejar fluir su creatividad en solitario, Syd declaró en alguna ocasión no estar lista para representar al sector homosexual en el entorno del hip hop (ella es gay abiertamente), siendo parte de un grupo que estuvo envuelto en rumores de homofobia, por lo que en el 2015 dejó el proyecto. En The Internet, grupo de neo soul formado por algunos miembros de Odd Future, ha tenido la oportunidad de desarrollarse más como músico. Y en un siguiente paso también ha destacado como solista, con su primer disco «Fin», una exploración de la sensualidad y el poder queer. Se trata de canciones que por momentos te dan la impresión de estar suspendidas en agua, percusiones estilo trap y extrañas atmósferas de sintetizadores, siempre con una bella voz soulera muy femenina. En su reciente producción, el EP Always never home, continúa estirando los límites del r&b, al mismo tiempo que coquetea con el funk, gracias al trabajo de Timbaland, quien fue el productor.

Ari Lennox

Con una voz poderosa, estilo propio y confianza en sí misma, Ari Lennox es parte del sello del rapero J. cole, Dreamville. Sus influencias mencionadas por ella misma son Ella Fitzgerald, Aaliyah, Mariah Carey, Erykah Badu y Whitney Houston. Lennox comenzó subiendo en YouTube videos de sí misma interpretando versiones de sus artistas favoritos. Pero sabía que al comenzar a hacer su propia música, mantener esta influencias de forma pura, no le ayudaría a conseguir su objetivo de llegar al gusto de una audiencia joven, de su misma edad. Entonces abrió una cuenta de Soundcloud y así conoció a DJ Grumble. «El match con él fue instantáneo, pues a él le gustaba samplear mis proyectos favoritos de sooul de los años 70, pero también incorporó a mi música sonidos y ritmos de trap, la colaboración fluyó de manera natural», comenta sobre su primer disco «Ariography». En su segunda producción, Pho, los sampleos también tienen un papel fundamental y hace esto buscando que las nuevas generaciones que la escuchen sientan curiosidad de ir a buscar las fuentes de esos sonidos.

