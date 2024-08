Músicos españoles nos dicen qué canciones deberían sonar en nuestra fiesta

Se acerca la mejor fiesta de cumpleaños de nuestra vida. Este año VICE España cumple 10 años y lo queremos celebrar con un homenaje a las personas que han protagonizado nuestra historia. Además, lo celebraremos con una fiesta el 27 de octubre en Barcelona. ¿quieres asistir?

La experiencia vital de una persona se compone de hits imperecederos que marcan épocas concretas, son como puntos de libro que te permiten recordar y (sí) revivir con el puño alzado experiencias, sensaciones y pensamientos pasados, puede que a veces vergonzantes pero intrínsecamente preciosos. «Linoleum» de NOFX sigue siendo efectiva a la hora de transportarte al instituto y a los primeros conciertos de tu vida; ese punteo de guitarra en «New Age» de Blitz te lleva a esa época en la que vivías en ese piso con dos colegas que tenían una distribuidora de discos de punk y os pasabais el día charlando sobre hardcore; o cada vez que te pones el «Becalmed» de Brian Eno recuerdas como tardaste más de un año en olvidar a esa persona que tanto querías y, de hecho, ya ni sabes si has logrado olvidarla porque sigues sintiendo lo mismo al escuchar el tema.

El caso es que somos un saco humano de canciones vitales y esto hace que sea casi inevitable que cuando asistimos a una fiesta sintamos la necesidad imperiosa de poner ese tema concreto que nos dará la vida. Ahora con internet es todo más fácil y siempre podemos acercarnos al DJ y pedirle que nos «ponga un temita». «Es que no lo tengo, colega» te espeta. Ignorando su sutil proposición para que te pires, le comentas que «tranqui, el tema está en YouTube». Así que abres el Chrome como si fuera tu casa, buscas la canción y ahí lo tenemos, sin problema. Ahora la fiesta es, indudablemente, mejor.

Hemos hablado con varios músicos y grupos españoles y les hemos preguntando cuál es ese tema indispensable que debería sonar en la fiesta de los 10 años de VICE.

Hidrogenesse: Crazy Frog – «Popcorn»

«Pues a altas horas de la mañana siempre funciona poner el «Popcorn» de Crazy Frog. Tiene la melodía que a todo el mundo le gusta, una base machacona y la simpática voz de la rana loca».



«Donde yo vivo tenemos la rumba, ¡y qué mejor para una fiesta que este palo flamenco! Además todo el mundo sabe dar palmas por rumba y esas dos piezas te llenan de alegría».

El Último Vecino: Enya — Orinoco Flow

«No me imagino una fiesta sin esa bisagra celestial, incluso cuando ya ha empezado la tralla. ‘Orinoco Flow’ es ultrabailable entre canciones de Chasis. Es arte puro, danza y sinestesia preciosa».



«Solo un tema para una fiesta es algo complicado, depende de la fiesta, la hora, si está empezando o terminando o si está en el punto álgido en el que todos tienen su punto de colocón. Últimamente estoy escuchando más y más dancehall digital de la primera horneada, y este track es un antes y un después, sin dudas, y para mí levanta cualquier momento de fiesta, no falla».

Este es el primer comentario que aparece en YouTube, que lo resume todo bastante bien: «A little preset on a Casio keyboard birthed this beautiful riddim/song and changed jamaican music forever».

Discos Paradiso Crew: Tony Touch — Tony Navaja

«Pues proponemos este pepinazo de uno de los precursores del reaggeton, ahora que está tan de moda está bien reivindicarlo. Puede ser un tema divertido y un poco guarro para empezar una fiesta VICE».



«Hemos pensado que tendría que sonar «Pop» de La Oreja De Van Gogh porque, como dice Óscar en nuestra peli La Maldita Primavera: «El pop hará que tu vida sea mucho más divertida». El pop es un vicio y ‘vicio’ es VICE, ¡viva el pop y viva VICE! <3 «

Hinds: King Africa — Bomba

«Porque es una canción que, mientras la grabaron, ya decían que sonaría en todas las discotecas y que la bailaría toda la gente, así que no se puede no hacer caso a esa predicción y todo el mundo a bailar, ¡hombre!».

«Tratándose de una fiesta y para que la gente lo pase bien y baile llena de dicha y felicidad no se nos ocurre ahora mismo mejor canción que esta, bien mezclada con otras parecidas y como apertura para una sesión que se puede ir enfriando poco a poco hasta el synth pop final —que debería de durar horas en un baile de neón—».

Camellos: Cecilio G y El Coleta – «Antonio Alcántara»

«Se ha convertido en la canción que más escuchamos cuando viajamos. También la que siempre pedimos al DJ de turno y que berreamos una y otra vez a lo hoolligan. Es el verdadero himno de España, define un país y debería sonar en el Mundial de Rusia».