MUTEK México: Sanación emocional en la Fabrica, Upgrayedd Smurphy

Como ya hemos mencionado, uno de los proyectos musicales que más nos emociona de México es Upgrayedd Smurphy. En las propias palabras de Jessica, este alias corresponde a una nueva era y visión que tiene como artista; ya que se aburre rápido y no le gusta la idea de consolidarse en una sola identidad. Hace dos meses lanzó un nuevo álbum titulado Sorry, please forgive me, thank you, I Love You, que se inspiró en la práctica del Ho’oponopono y tiene como finalidad sanar emociones a través de su reproducción en sistemas de sonido.



Upgrayedd Smurphy fue parte del talento nacional participante en EXPÉRIENCE México durante la décimo octava edición de MUTEK en Montreal y se presentará en el Nocturno 2 de MUTEK México.



A pocos días de que inicie la décimo cuarta del festival, le escribimos un mail a Jessica para platicar sobre aquel mes brutal de septiembre, la ciudad como una vorágine de caos y energía, sanación, reconciliar al igual que perdonar y sobre lo que está armando para su show MUTEK México.



Si tienen planeado acudir a la Fábrica el próximo sábado 25 de noviembre, no duden escuchar el set de Upgrayedd Smurphy en Room C a las 1:35 am; por ahí dicen que va a ser terapia de ondas a su estructura ósea.



[Upgrayedd Smurphy en Mutek Montreal 2017]

Thump en Español: Siento que desde hace unos tres años septiembre ha sido un mes lleno de sucesos trágicos o devastadores para los mexicanos, ¿qué fue lo que más te causó tristeza y lo que más te provocó alegría durante este mes?

Upgrayedd Smurphy: Mucha tristeza, confusión e impotencia de no estar ahí, no sólo no poder ayudar, es muy abstracto no estar presente y sentir que debiste haber estado porque la ciudad está tan engranada en ti. Al mismo tiempo lo percibí como si una capa de la ciudad fuese removida, revelando aspectos que estaban escondidos en el tiempo, que -siendo de la generación del 85- también están muy engranados en uno. Conceptos que eran cotidianos para nosotros en realidad son el producto del último quiebre; ver que justamente esta generación fue la más proactiva en la situación fue motivador. Definitivamente siento que algo se rompió en mí y es la marca para una nueva etapa.

Asumo que te gusta la renovación y estar cambiando de nombre a medida que transitas por nuevos conceptos. Quisiera pedirte que nos expliques con detalles cómo nace Upgrayedd Smurphy, ¿cuáles son las ideas que alimentan esta nueva identidad; los intereses y metas que tienes con este nombre?

Quería marcar una diferencia entre Smurphy y lo que seguía «después», tal vez porque me fui a vivir a Los Ángeles un par de años, estando allá murió Smurphy porque me di cuenta que era una cosa muy local del DF y simplemente ya no se sentía «igual». A pesar de que saqué disco allá y tuve shows y demás, para mi una parte de Smurphy se quedó en DF, que luego mutó a CDMX y así todo va cambiando. En general no soy nada tradicionalista sino lo contrario, me aburro muy rápido de todo y es por eso que si mi vida cambia radicalmente (que también pasa seguido) también lo hace mi música, igual tampoco creo que mantener una sola identidad artística es lo mío. A veces pienso «¿y si me quedo sólo con Smurphy ya para siempre?» es como fake, porque Smurphy no fue lo único ni lo primero, entonces digo «dahh, whatever, lo hecho; hecho está».



La idea detrás de Upgrayedd radica en mi afición por películas distópicas, una de mis favoritas es Idiocracy de Mike Judge, Upgrayedd es el nickname del pimp de una prostituta que huye de él en una cápsula del tiempo. Me parece muy divertido lo ignorante y malévolo de este nombre, pero sobre todo me encanta que es una representación de la realidad del lenguaje en la actualidad. Quería expresar que se trata de una nueva era, de algo distinto, mi visión del futuro, algo así.

Por lo que tengo entendido, tu regreso a la Ciudad de México sirvió de gran inspiración para ‘HYPNOSYS’. Teniendo esto en cuenta, cuéntanos de tus lugares especiales en la Ciudad, espacios donde has tenido momentos significativos.

La ciudad es mi universo, la conozco muy bien y he estado casi en todos lados, esquinas, cruceros, puentes, calles diagonales que te llevan por otros lados, autopistas, acueductos, estaciones de metro, edificios; etcétera. Mi parte favorita de la ciudad es el centro y sus alrededores, la tabacalera, la San Rafa, la Juárez, Bucareli, la Glorieta de Insurgentes, la Torre Latino, siempre estaré traumadisima con Reforma; me gusta mucho la ciudad universitaria también. Tengo todo tipo de recuerdos de la ciudad, es más bien una relación amor/odio porque la ciudad es hermosa pero es súper energética, con tanta gente se percibe muchísima energía, movimiento, mucho stress, puede ser hipnótico.

En el disco hay varios tracks que están inspirados en circuito interior, porque estuve viviendo en un depa que sólo tenía ventanas a circuito, y pues obvio soy mega sensible y no podía dormir y mis niveles de stress subieron al tope por el sonido de los autos, irónicamente el tráfico de las 7:00 am era un alivio porque al menos los autos no se pueden mover mucho, solo sientes como se cimbra la tierra; te das cuenta que la ciudad nunca para; las vías rápidas son como un sistema sanguíneo del cuerpo de un monstruo. Para mi lo más significativo de la ciudad son los momentos cotidianos y mis largas caminatas, me gustaba mucho caminar por un par de horas y recorrer espacios nuevos, me relaja mucho caminar y es una buena alternativa al tráfico. Caminas, tomas un café, y entras en un ritmo que a mi me pone muy creativa, mis mejores ideas han surgido caminando por ahí.

Siguiendo esta línea quisiera preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es la esencia o lo que distingue a esta urbe de otras ciudades en las que hayas vivido?

La ciudad de México es muy antigua y es un campo energético muy importante a mi parecer. Para mi la esencia del DF está en el movimiento y en lo compacto. Es una ciudad grande, pero compactada y no extendida como Los Ángeles, eso marca la gran diferencia, hay bastantes cosas pasando en lugares muy cercanos, mucha densidad de población, lo que es una bendición y maldición a la vez, por lo mismo hay mucho transporte público y gente por todos lados yendo y viniendo. Es relativamente sencillo llegar a lugares, aunque el tráfico es descomunal, y es súper fácil conocer gente nueva, ya que te topas gente a cada segundo. LA y Mérida operan de una manera más suburbana, no me gusta de ellas que es súper difícil conocer gente, es todo más privado, más “tranquilo”. La CDMX es hiperactiva de día, romántica y cool de noche, me gusta ese contraste. Es un lugar donde siempre está sucediendo algo, a donde sea que voltees, la gente está neurótica, pero hay gente muy buena, hay de todo. Es un lugar festivo, no te puedes aburrir, al contrario, es divertido hasta el punto del fastidio, es un lugar de extremos. Es definitivamente mucho más interesante que cualquier otro lugar donde he vivido, yo siempre quiero regresar.

De alguna manera te has tenido que volver a despedir de la Ciudad de México, ya que ahora estás viviendo en Mérida. Dinos acerca del nuevo territorio que habitas.

Mérida es muy tranquilo, verde y muy tradicional, lo cual para mi se vuelve viejo muy pronto. Tal vez soy la peor a quien preguntar sobre Mérida, como buena chilanga mi experiencia aquí resulta difícil, no soy la mejor en adaptarme a la vida suburbana. Aunque crecí viviendo en el Edomex por más de 15 años, nunca me acostumbre la “quietud” de los suburbios y ahora a mis 30s sigo sin soportarlo; tampoco soy la persona muy tradicional que digamos, sino todo lo contrario. Mérida es muy bonito para quienes disfrutan de una vida tranquila con tradiciones marcadas y buenas costumbres, yo en lo personal aprecio más lo nuevo, lo underground, lo que aún no ha pasado, lo caótico. Creo que Mérida está en una etapa más pionera culturalmente hablando, hay mucha gente joven que está ávida de hacer cosas nuevas, pero las regulaciones y las costumbres son muy rígidas y las sociedades son más cerradas a comparación de donde vengo. Mis actividades aquí son muy simples, ya que vine acá para bajarle al ritmo de la ciudad por cuestiones de salud, entonces mi vida gira en torno a eso. Sin embargo tuve la oportunidad de tocar en el 20doce, que es uno de los mejores clubs para tocar música electrónica por acá y fue una experiencia muy padre; ahí van saliendo otras oportunidades poco a poco.

Me parece muy simbólico que tu nuevo EP sea una obra elaborada con un propósito de sanación y cuya fecha de lanzamiento coincidía justo con los terremotos del pasado 19 de septiembre. ¿Qué técnicas o alternativas le aconsejarías a personas que a partir de estos sucesos anden canalizando el dolor mediante su cuerpo?



Como diría el buen Txema Novelo «fue un augurio»…

Siempre recomiendo hacer meditación porque creo es una herramienta muy valiosa, no sólo como método de relajación si no como una forma de conectarte con quien eres y conocerte a ti mismo en tus profundidades, sea cual sea tu padecimiento. Las emociones pueden ser muy poderosas y si están mal dirigidas o no sabemos controlarlas; pueden hacernos mucho daño. Comunicar lo que uno siente también es muy importante, sin importar lo que dirán los demás. Mis mejores amigos me han dicho que sienten miedo después del terremoto y yo les aconsejo meditar, inclusive los chilangos que estamos lejos andamos consternados con lo que pasó en la ciudad, muchas veces simplemente externar lo que uno siente alivia mucho. Acudir ayuda profesional llámese psicólogos, terapeutas alternativos, chamanes y brujos, ¡lo que sea! Lo más importante es no ignorar a uno mismo, sacar lo que uno siente, ir más allá, ver más allá, escuchar más allá, investigar, preguntar y no conformarse una o dos respuestas, seguir buscando y comparar la información del exterior con lo que uno siente para formar un propio criterio y entender que eres único y vulnerable, pero también eres poderoso; todo está ahí dentro de uno.

Upgrayedd Smurphy

¿Cómo fue tu introducción al Ho’oponopono? ¿Por qué te ha ayudado tanto?

Tomé un tipo de terapia transpersonal en el que la terapeuta me invitó a escuchar unas grabaciones en CD. Al principio sonaba muy cursi, pero hubo una grabación en específico que atrapó mi atención, la grabación para mí fue como si por fin alguien me estuviera dando la respuesta que tanto buscaba, que es explicar las reglas del juego. Ya tenía algo de tiempo de empezar a percibir la vida como un juego de realidad virtual, y al escuchar estar grabación fue como ‘justo en el clavo’, estos tapes se pueden encontrar y comprar en línea, hay muchísima información al respecto, la autora es Mabel Katz.



Personalmente me ha ayudado a comprender que la realidad y la vida no es lo que yo pensaba, no es una cosa que te cambia la vida de un día para otro, es más bien un proceso de aprender a aceptar y tomar total responsabilidad de tus actos, en youtube hay muchos videos y conferencias que hablan de esto. Es altamente recomendable.

¿Por qué dirías que es importante la reconciliación y perdonar en nuestras vidas?

Porque los rencores los arrastra el ofendido no el que hizo el mal. Si tu estas enojado con alguien, con varios o la vida, el único enojado eres tú, como dicen por ahí “el que se enoja tiene dos trabajos” es así de simple, aunque en la práctica se pone un poco difícil, pero cuando uno logra perdonar es cuando se libera de esa carga que es tener rencor y que al final del día es energía que pudo haber sido usada en cosas productivas o creativas y si uno no la deja ir se almacena y convierte en enfermedad en el cuerpo. En general cualquier cosa de la que uno se «agarra» será un lastre, somos espíritus libres y entre menos cosas carguemos en nuestra espalda más livianos con la vida podremos ser y entonces llegar a niveles más altos de conciencia, que es a lo que uno viene al final del día.

Si pudieras realizar una ceremonia de Ho’oponopono incorporando tu EP como un acto en vivo, ¿cómo sería el proceso de esto? ¿Lo has imaginado, es algo que te gustaría hacer?

Bueno, el Ho’oponopono no es una ceremonia como tal, es más bien una postura ante la vida y una práctica diaria que se podría equiparar con la respiración, dar gracias, perdón y amor todos los días debería ser una acción tan necesaria como respirar. Y es muy sencilla porque sólo consiste en decir esas frases o pensarlas, la mente es creadora y todos nuestros pensamientos son la causa de lo que viene después, no tienes ni que ‘creerlas’ si no andas en el mood, sólo decirlas o escucharlas en una grabación, por eso es que las integré en las rolas, para que cuando la gente que escuche salir estas frases de un sistema gigante como el de un club les llegue directo al hueso. Es un tipo de mensaje subliminal, ya que ni siquiera se le tienes que poner atención, al oír estas frases el subconsciente las percibe y hace su trabajo en el cerebro, que es sanar algunas emociones que anden perdidas por ahí.

Justamente el show que voy a presentar en MUTEK México se trata de esto, que a su vez es el inicio de una nueva etapa de Upgrayedd. Ahora al show incorporaré la participación de bailarines en escena para aumentar la energía física y visual del acto, esto porque yo actualmente estoy experimentando reducción de movilidad en mi cuerpo, por lo que cosas como bailar durante un DJ set se me dificultan mucho; los que me han visto tocar pueden afirmar que soy una piedra en escena. Por un tiempo no me importó hacerlo así, pero ahora entiendo que la energía que emanas como performer es la más poderosa y es la que el público más está esperando percibir, por el momento mi solución pronta a esto fue incorporar estos bailarines, ya que yo no puedo bailar por ahora, pero en el futuro quiero llevarlo al siguiente nivel y hacerlo más físico, incluyéndome en la ecuación. Esta idea aún esta en una etapa embrionaria, pero puede crecer en una cosa más orientada al performance o inclusive un acto escénico multidisciplinario donde la energía física corporal sea más presente en el escenario.

Como bien mencionas en la descripción de Sorry, please forgive me, thank you, I Love You, hay mucha angustia y malestar en nuestra generación por distintas situaciones y conductas que suceden en el país que habitamos. ¿Cuáles son las que a ti en lo personal te lastiman más? ¿Cómo sanas estas heridas?

No voy a enumerar aquí las cosas que me molestan porque sería repetir una cosa que hemos venido repitiendo por generaciones y generaciones y con eso sólo perpetuamos el problema. Una cosa muy importante que he aprendido al vivir en otros países es que ‘el problema de los mexicanos es que creemos que el problema es de los mexicanos’, los que viajan más saben de lo que estoy hablando, pero los que no, quedan vulnerables al bombardeo mediático local que nos dice que es nuestra culpa, que es nuestro gobierno, nuestros problemas, nuestra mierda… y sí lo es, pero este país es parte de un planeta conformado por otros países y que funciona en un sistema global, y nuestro país es una pieza dentro de un rompecabezas más grande y más complejo.

Creo que la única manera de sacar el dolor para los que hemos sido lastimados por cuestiones socio-político-económicas de este país es informarse y comprender, sin comprender no podemos proponer nada. Hay que conocer más sobre otras culturas, informarse sobre lo que ocurre no sólo en Norteamérica y Europa, preguntarse ¿Cómo funcionan los países asiáticos? ¿Qué está pasando en África, en Sudamérica? Si nos abrimos a conocer lo que pasa en otros lugares del mundo podremos ver que el problema no es sólo de los mexicanos, y entonces podemos ver ‘The Big Picture.

Conéctate con Upgrayedd Smurphy: en SoundCloud// Bandcamp // Twitter.