My Chemical Romance apareció en las listas de Billboard: ¡Urge otro emo revival!

My Chemical Romance fue una de las bandas más importantes de los dosmiles. Definió la estética y el sonido del emo como ninguna otra. He hablado de esto anteriormente y este no es el momento para extenderme. Este es el momento de celebrar. Mirar al cielo y sonreír. Sonreírle al taquero de la esquina. Responder ese DM en Instagram que dejaste en visto. Tratar bien a tu pareja. Darle RT al tuit pendejo de tu amigo para que se sienta validado. Dar gracias que estamos vivos. Three Cheers For Sweet Revenge, quizás el disco más importante en la historia del emo, está de nuevo ranqueando en Billboard 200 por primera vez en una década.

Actualmente está en el lugar 191, justo debajo de Sick Boy de The Chainsmokers. Esto es una noticia hermosa y trágica a la vez porque pone en evidencia el vacío que existe actualmente en el rock. No hay bandas que nos representen como antes. Las antiguas bandas de rock o géneros derivados ya están bastante grandes (Foo Fighters, ¿hasta cuándo?) y ninguno de esos discursos nos taladra el corazón. No nos hacen tuitear sus letras. Subir a nuestras historias de Instagram que los estamos oyendo. Nada.

Videos by VICE

Canciones que hicieron que toda una generación sintiera que alguien la entendía, siguen dando de qué hablar, no importa que los fans de My Chemical Romance tengamos 30 años. Y probablemente nada de esto sea lo suficientemente fuerte para que se reúnan y hagan conciertos de nuevo; pero, al menos, deja en evidencia el vacío existencial en la industria de las guitarras eléctricas.

Larga vida al Three Cheers for Sweet Revenge y a My Chemical Romance.

Puedes seguir a Diego en Instagram.