Nace #MeTooMusicosMexicanos

El jueves de la semana pasada, lo que comenzó como una serie de tuits hacia un poeta que presentaría un libro ese día por la tarde en la capital mexicana, terminó por desencadenar, no solo la cancelación de dicho evento, sino una ola de denuncias a poetas, editores, narradores, cronistas y otros integrantes de la comunidad de escritores en México por abusos y acosos sexuales y otros tipos de violencia de género.

El poeta en cuestión, Herson Barona, fue señalado como alguien que ha abusado psicológica y emocionalmente de varias mujeres, y esto desembocó en la exposición de, básicamente, una cloaca de machismos y violencia estructural y prácticamente sistemática en las letras mexicanas, que ha comenzado a ser ventilada a través de los hashtags #MeTooEscritoresMexicanos y, posteriormente, la cuenta en Twitter para dar cauce a denuncias de manera anónima, @MeTooEscritores.

Esta explosión a su vez provocó rápidamente que otros sectores cercanos a la creación literaria se vieran afectados y en el curso de, literalmente horas, ya se habían creado otras cuentas y otros hashtags para seguir con la denuncia de acosos, pero ahora a periodistas, académicos y, finalmente, músicos.

Abusos y acosos sexuales, conductas inapropiadas, manipulaciones a diversos niveles, y todo tipo de violencias: física, emocional, psicológica, económica, laboral, se han destapado en las industrias culturales de México y el gremio de los músicos no es la excepción.

La cuenta @MeTooMusicosMexicanos ha sido de las últimas en crearse, el día de ayer domingo 24 de marzo. Algunos músicos comenzaron a ser señalados en la cuenta que está denunciando escritores; en particular Fernando Delgadillo.

Pero desde que se creó hasta el momento, han sido denunciados músicos de muy diversa índole. Desde personajes establecidos como Alex Lora:

o León Larregui:

a personajes como Frank Gnosis:

Rodolfo Guerrero Vega de Odisseo:

Ernesto Licona:

Jinmy Vitte de Los Negretes:

Yayo González de Pate de Fua:

Ivan Almanza de Apolo:

Luis Fara de Quiero Club:

y más.

La fuerza y la rapidez con la que se ha roto este silencio, es el gesto más elocuente para comprender la magnitud de un problema que afecta a todas las mujeres e involucra a todos los hombres.

Si tú has sido víctima de este tipo de violencia, manda un DM a la cuenta. Si necesitas ayuda y no tienes a quien recurrir, en Noisey podemos ayudarte. Es importante visibilizar estos nombres lo más posibles, con el fin de que no le pase a otras.

