Nación Rotonda: el ladrillazo español en fotos

La especulación inmobiliaria ha sido probablemente, después de oro de América, lo que más ha ayudado a levantar la economía española. Pero al igual que las grandes riquezas americanas, la época de bonanza puede verse desde la distancia como una carrerilla enorme antes de emprender una carrera loca para caer por el precipicio de la crisis económica y social.

En 2013, un grupo de amigos preocupados por la devastación de la economía del ladrillo, decidieron hacer un inventario de lugares en el territorio español en los que hubiera habido un cambio de uso en el suelo debido a la burbuja inmobiliaria. Montaron un Blogger en el que ir registrando cada uno de los sitios que fueran encontrando a través de Google Earth. Pensaban que les iba a costar mucho tiempo ir hallándolos, pero se sorprendieron mucho cuando en una mañana habían encontrado nada menos que cincuenta lugares.

© Google Earth

Inmediatamente tuvieron una gran repercusión en los medios, pero como pasa con casi todo, dejaron de ser novedad, la crisis económica siguió a lo suyo y los medios también. Han pasado 5 años de la fundación de la página pero Nación Rotonda sigue adelante, publicando muy a menudo más imágenes absurdas, poéticas y deprimentes que representan la época en la que la burbuja inmobiliaria se hizo carne y habitó entre nosotros.



Para hablar un poco del proyecto y de su visión de la España actual, contactamos con el fotógrafo Rafael Trapiello, uno de los fundadores de la página.

© Google Earth

VICE: Hola Rafael, ¿cómo os dio por empezar esto?

Rafael Trapiello: Fue casi como un juego entre amigos (Miguel Álvarez, Esteban García, Guillermo Trapiello y yo mismo, Rafael Trapiello). Miguel, Esteban y yo éramos compañeros en la Escuela de Ingenieros de Caminos y mi hermano acababa de terminar Arquitectura. Los cuatro siempre hemos sido muy fans de Google Earth como herramienta para analizar el territorio.

Creo que fui yo el que publicó el primer enlace en redes y se hizo viral, apareció en los principales medios de comunicación del país, fue una locura. El secreto desde mi punto de vista era la sencillez, dos imágenes, una del antes y otra del después de la burbuja y un slider de esos que se utilizan para ver los efectos de desastres naturales. Así, todo el mundo podía entender lo que allí había pasado sin necesidad de tener conocimientos técnicos sobre urbanismo u ordenación del territorio.

© Google Earth

¿Por qué habéis decidido seguir con el proyecto durante todos estos años? Mucha gente, una vez pasado el hype lo habría abandonado.

Porque nos apetece seguir. Cada uno hemos ido asumiendo las diversas patas del proyecto que nos apetecían más. Esteban, que es la persona más tenaz y perseverante que conozco, ha seguido alimentando de entradas la web hasta llegar a la barbaridad de más de mil post (hay que tener en cuenta que en España hay 8.000 municipios), Miguel se ocupa de una nueva pata divulgativa y educativa sobre urbanismo y movilidad en nuestras ciudades, en conferencias, charlas, talleres e incluso en redes. Y mi hermano y yo nos ocupamos de la parte visual (exposiciones, publicaciones, etc).

© Google Earth

¿Cómo es el proceso de selección de las imágenes?

Digamos que hay dos procesos. Uno para la web, que es bastante sencillo: localizamos en las afueras de una población un área en la que se ve el viario pero con ninguna o pocas casas. Eso nos da la clave de que ese desarrollo es reciente. Utilizamos después la herramienta “historia” de Google Earth para ver las fotos de satélite de antes del comienzo de la obras, tomamos las capturas de pantalla y voilà. Para el libro o exposiciones la edición es bastante más compleja, porque hemos querido añadir otras narrativas más allá del juego antes-después. Buscábamos imágenes que nos llevaran a una narración del absurdo que acaba siendo en algunos momentos trágica y en otros muy cómica.

© Google Earth

¿Cuáles crees que son para ti las fotos más increíbles de Nación Rotonda?

Cada uno de nosotros tenemos nuestras favoritas. Yo tengo dos, una es un hallazgo increíble, la otra de una enorme plasticidad.

© Google Earth

La primera es la de un hotel que se quedó a medio construir en Murcia en cuya azotea alguien pintó la siguiente frase en Alemán: “DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI”. La traducción es algo así como “LOS AÑOS DE VACAS GORDAS SE HAN TERMINADO”. Parecía un mensaje dejado por la propia Merkel. Google Earth estaba ahí para fotografiarlo y nosotros para encontrarlo. Glorioso.



© Google Earth

En el segundo caso se trata del mosaico de rotondas decoradas, que parece una colección de baldosas hidráulicas. Obviamente aquí el mérito está no tanto en el hallazgo sino en la idea de ponerlas todas juntas. Lo flipante de esta imagen es que estas decoraciones del interior de las rotondas solamente se ven desde el cielo, cuando vas conduciendo no las ves. Tiene que ver con que al político de turno se le convence con planos en planta, y poner dibujitos siempre mola más que un simple círculo vacío. Así que finalmente estas decoraciones, una vez hechas, solamente las puede ver Dios, o sea, Google Earth.



© Google Earth

¿Crees que aquello que impulsó la creación de todos estos desastres urbanísticos se ha calmado un poco o sigue a tope?

Se ha calmado un poco, pero no porque hayamos aprendido algo sino por la crisis. Todavía, a pesar de lo que nos cuentan, no hemos terminado de salir de ella. Pero no tenemos la menor duda de que la locura de la construcción va a volver a lo bestia. Tiempo al tiempo.

© Google Earth

Hay muchas voces que afirman que España no sabe crecer de otra forma. El año pasado el gobierno solo gastó 3 de cada 10 euros que se habían asignado a innovación, ¿qué crees que dice eso de nosotros y nuestro modelo de crecimiento?

España es un país que ama las burbujas y el pelotazo. Fijémonos por ejemplo en los últimos años. Ha habido una crisis en la construcción salvaje. ¿Y qué hemos hecho para salir adelante? Lanzarnos de cabeza hacia otra burbuja, la del turismo. Y después a otra, la de los alquileres. Pero tranquilos, que las grúas volverán. Como dice la letra de la zarzuela: “España y yo somos así, señora”.

© Google Earth

¿Te queda esperanza en nuestro país?

Es difícil tenerla, pero como se suele decir es lo último que se pierde. A pesar de que la mayoría de las señales no son especialmente alentadoras, algunas batallas se han ido ganando. Por ejemplo, la implementación de la bici en Madrid, o las próximas medidas, también en Madrid, de cerrar el centro al tráfico privado. O en Barcelona el caso de las supermanzanas. Creo que no todo el futuro es negro. Pero necesitamos un mayor activismo a favor del urbanismo humano y sostenible.

© Google Earth

