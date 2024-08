Nada es para siempre, así que respalda tu música

Este artículo se publicó originalmente en THUMP EUA.

Hay una tensión nerviosa cocinándose en el aire virtual. No no es una referente al clan de Trump coludiéndose con el Kremlin. No es ni siquiera acerca del artículo de la New York Magazine sobre el fin del mundo. No amigos, es mucho peor. De acuerdo a las últimas noticias, en un artículo reciente de TechCrunch salió a la luz que SoundCloud podría quedarse sin fondos en aproximadamente 50 días.

Videos by VICE

A pesar de que el destino del servicio de streaming –que con el paso del tiempo ha acumulado cientos de miles de (en su mayoría) tracks gratuitos en su servicio– es todavía desconocido, las noticias han desatado una ola de ansiedad a lo largo de la comunidad musical. Por supuesto, el fundador y CEO Alex Ljung ha negado los rumores de que SoundCloud puede estar en vísperas de cerrar –o, como algunos artistas han especulado que los usuarios corren el riesgo de que sus archivos se transformen en delgado aire transparente. Aún así, los eventos de los días pasados han revelado una importante verdad acerca de ser músico en esta economía del streaming: no deberías poner todos tus huevos en una sola canasta digital.

Respalda tus archivos. Obviamente. ¿No recuerdas el estrepitoso cierre de What.CD? Algunos fueron demasiado lejos como para compararla con la quema de la biblioteca de Alejandría. Como SoundCloud, había música en ese servicio que literalmente no estaba disponible en ningún otro lugar en el universo. Pero historias como la de What.CD son un hecho en la vida: los sitios web se caen, los discos duros crashean, los archivos se pierden en inundaciones. Justo como tu dinero, nunca deberías confiar en un solo lugar para guardar y proteger las cosas que amas. Usa la noticia de SoundCloud como excusa para poner tu mierda en orden.

La manera más fácil de asegurarte si tu música no va a desaparecer si una plataforma lo hace, es respaldar tu música en algún lugar que solo tú puedas controlar. Como por ejemplo, un disco duro. Otras opciones incuyen esas cosas redondas y viejas llamadas CDs o incluso en floppys. Pero ¿cómo puedes accesar a esos viejos archivos empolvados cuando han sido subidos a un sitio web?

Lo que la posible desaparición de SoundCloud significaría para la música independiente

Por suerte, es bastante fácil en la mayoría de los sitios. SoundCloud, por ejemplo, tiene una función de «descarga» que te ayuda a obtener la mayoría de la música que has subido al sitio, a menos de que seas un ofensor del copyright frecuente. Simplemente pícale al botón de «Editar» y busca el pequeño botón de descarga para activarlo. Una vez que lo hagas podrás respaldar el audio en un disco duro o USB. También puedes explorar algunos otros sitios como el viejo confiable YouTube. No seas la persona llorando en una esquina cuando todo esté perdido.

Más allá de respaldar tus archivos en tus propios dispositivos, también hay muchos otros lugares a donde puedes subir tu música. Mientras es fácil el solo apegarse a una sola plataforma que esté más apegada a tus gustos, al final tendrás mejor protección de tus archivos si no te confías de un solo método para diversificar tus bienes musicales.

Después de todo, ya sea que uses SoundCloud, Mixcloud o BandCamp, entiende que nada que sea digital es infalible. Seguro, es fácil ser solo flojo porque probar cosas nuevas toma tiempo, pero te prometo que valdrá la pena al final. Nunca sabes cuando la catástrofe te va a pegar. Así que camina a la tienda, compra un disco duro de 2TB, echa todos los contenidos de tu computadora ahí y ponlo en una caja fuerte. O solo házte amigo de alguien como Chance The Rapper.

Actualización [Julio 14, 5:52 pm] Esta pieza ha sido actualizada para representar la publicación del cofundador y CEO de SoundCloud, Alex Ljung, en el blog de la compañía, citando: «La música que amas en SoundCloud no se va a ir a ningún lado, porque SoundCloud no va a ningún lado.»