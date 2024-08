Nadie piensa en la regla: trabajar con un EPI y tener la menstruación durante la pandemia

“¿No se os ha hecho como raro que os viniera la regla (si ha sido tras casi toda la cuarentena)? rollo ‘ah, que la vida sigue de verdad’”. Esto que se preguntaba Patri di Filippo en Twitter hace unos días puede parecer una obviedad, un interrogante retórico y casi irónico, pero quizá no lo sea tanto.

Mientras las tiendas y los bares cierran, las calles están desiertas y leemos decenas de artículos que hablan de cómo la vida ha cambiado radicalmente, a nosotras nos sigue bajando la menstruación igual que lo puede hacer durante los exámenes de selectividad, cuando te toca hacer esa prueba final de educación física delante de todos los compañeros de clase o si vas a correr los 100 metros lisos en unas Olimpiadas.

También te viene, claro, si estás trabajando en medio de una pandemia, la excepción dentro de la excepción: para médicas, enfermeras y otras trabajadoras cuyas jornadas han dejado de tener un horario de entrada y salida, la menstruación se ha convertido en un problema añadido.

Porque a pesar de que la regla no es antihigiénica en ningún sentido, es fácil encontrar a quien le parece desagradable y no quiere ni oír hablar del tema, algo que por supuesto te afecta en el entorno laboral: si la mujeres no nos quejamos de los dolores menstruales y andamos siempre con cuidado es porque nadie nos ha dado el espacio para compartirlo. La mayoría hemos aprendido a hacer como si no pasara nada, a asumir que es nuestro problema, incluso si tienes que llevar un EPI siete horas seguidas.

Bárbara, trabaja en la UCI del Hospital La Paz (Madrid)

VICE: Hola Bárbara, ¿cuántas horas seguidas puedes estar con el EPI?

Bárbara: Lo ideal sería estar solo dos horas o dos horas y media con un EPI porque molesta muchísimo: tanto las gafas como la mascarilla hacen que te duela mucho la cara, da muchísimo calor y no dejas de sudar. Aunque esto es lo recomendable, he estado hasta 6 horas y media, en los días muy malos.

¿Te ha bajado la regla en algunos de los días más difíciles?

La verdad es que sí, justo me coincidió en el rotatorio, así que estuve los 4 días que me dura el ciclo trabajando. Aunque es algo conocido, en mi caso que he estado en una UCI desde hace tiempo ya estoy muy acostumbrada a trabajar con ella porque al final es lo que hay y te acostumbras. Con el EPI sí que hay otras molestias añadidas porque no te puedes salir de la zona sucia si te viene la regla, que fue lo que me pasó a mi. Yo soy muy previsora y ya me había puesto la copa menstrual, porque sino iba a estar incómoda pensando en que no iba a poder salir, que iba a manchar el pijama, en fin, todas esas imágenes que tienes en la cabeza. Te imaginas que te va a chorrear por las piernas toda la sangre aunque luego no es nunca así, el miedo está ahí.

¿Sueles tener muchas molestias con la menstruación?¿Cómo las has llevado mientras trabajabas? A mi me duele muchísimo la regla, me suelo marear, si de por sí tengo la tensión baja con la regla me encuentro mucho peor. Justo la tuve en el boom del coronavirus y estaba super dolorida, intentando concentrarte pero más mareada de lo normal. Solo piensas que esto es lo que hay. Yo creo que tristemente estamos acostumbrada a trabajar en estas condiciones y tiras para adelante, porque nos va a bajar la regla todos los meses, eso es así.

Yo siempre digo que todo lo que un hombre podemos hacerlo nosotras incluso sangrando. Porque si ya supone un sobreesfuerzo llevar un EPI, no te puedes mover con soltura, empiezas a sudar, se te empañan las gafas y es todo muy molesto, correr por ejemplo para coger una medicación si tienes la regla es un esfuerzo increíble.

¿Algún responsable ha tenido en cuenta estos inconvenientes y ha dado alguna facilidad para remediarlos? Por supuesto que no. Pero esto ya es lo de siempre, tristemente a veces no lo tenemos en cuenta ni nosotras, lo pasamos por alto sin valorar realmente qué supone estar trabajando bajo presión y con pacientes que están muy inestables, que se pueden morir en cualquier momento, tu tienes que estar con los siete sentidos puestos, pero encontrándote fatal. Como estamos acostumbradas no lo valoramos.

¿Lo has comentado con tus compañeras?

La gran mayoría de la plantilla del hospital somos mujeres, el 90% de las enfermeras, entonces entre nosotras al menos sí lo hablamos. Si te toca con una chica en el equipo y estás con la regla siempre es mucho mejor porque lo puedes compartir, pero si estás con un compañero, hay muchas chicas que no tienen confianza y se acercan a ti desde otro equipo para pedirte un tampón, el tema es que con el EPI puesto no se oye ni se ve casi nada y eso parece un contrabando.

¿Así que entre vosotras sí os ayudáis?

Sí, si una por ejemplo se queja de que se encuentra mal se habla para que salga un poco y yo me puedo quedar un poco más, así es como vamos ayudándonos unas a otras, intentas cubrirte. Pero esto siempre ocurre entre mujeres, si es con un hombre, tiras y ya está, aunque deberíamos no lo decimos porque tenemos asumido que debemos hacer el mismo trabajo que ellos aunque tengas unas u otras condiciones y tiras para delante.

Nuria, trabaja en el Hospital del Mar (Barcelona)

VICE: Buenas Nuria, ¿has tenido que trabajar muchos días con la regla desde que empezó la crisis sanitaria?¿Te ha supuesto un problema?

Nuria: Des de que trabajamos con EPI he tenido un periodo. La única dificultad que encuentro es la imposibilidad que tengo de ir al baño tantas veces como quiero, nuestras jornadas actualmente son de 12 horas y solo nos dejan un cambio de EPI, como mucho dos.

¿Los responsables han tenido en cuenta estos inconvenientes para vosotras?

Evidentemente nuestros responsables creo que ni se han planteado ese tema, ya que al principio solo nos permitían un cambio en las 12 horas que trabajamos, lo que supone sacarte el EPI y poder estar en las zonas limpias, teóricamente libres de virus, zonas donde se come y esta el bño.

¿Cómo le has dado solución tu misma al problema de no poder cambiarte en tantas horas?

La única solución que he encontrado es buscar el punto medio en intentar hacer los menos cambios posibles de EPI y poder ir al baño cuando me es necesario.

Ana, trabaja en un centro de salud pero durante la pandemia ha estado en el hospital montado en IFEMA (Madrid) para pacientes con coronavirus

VICE: Hola Ana, ¿qué tipo de ropa lleváis para trabajar estos días? ¿Cuántas horas seguidas pasas con el EPI?

Ana:Para trabajar llevamos un uniforme de enfermeros (pantalón y casaca) y un EPI encima: bata, mandil, varios pares de guantes, doble mascarilla y pantalla de protección. Con el uniforme estamos todo el turno, siete horas, y con el EPI también, exceptuando los 20-30 minutos de descanso que nos lo quitamos

De los días que has trabajado, ¿Cuántos días has tenido que hacerlo con teniendo la regla? ¿Qué molestias extra has tenido?

He tenido la regla trabajando cinco días. Molestias extras son sobre todo por ir al baño. Aunque podemos ir las veces que queramos, solo en quitarnos el EPI, ir al vestuario a recoger el tampón o compresa, cambiarte, ir al baño (está fuera del recinto de atención a los pacientes), volver y ponerte el EPI, se te van más de 20 minutos, no puedes hacerlo muchas veces por que tus compañeros tienen que asumir el cuidado de tus enfermos. Llevar el EPI y tener la regla significa no saber cuándo vas a poder cambiarte, estar pendiente si ha desbordado la protección que llevabas y si te has manchado el uniforme.

¿Has tomado alguna precaución extra por este miedo?

Pues en vez de ponerme solo la copa menstrual utilizaba también una compresa de tela grande de noche, para conseguir aguantar más horas. Es verdad que yo tengo un flujo muy abundante y la copa necesito cambiarla cada 2 o 3 horas los primeros días del ciclo, así que ha sido bastante agobiante.

¿Algún responsable ha tenido en cuenta estos inconvenientes y ha dado alguna facilidad para remediarlos?

No. Tampoco es algo que pongas en conocimiento de los responsables. Es algo que asumes que es así y ya está. Posiblemente un error por nuestra parte.

¿Y lo has hablado con tus compañeras?

Si, es un tema que hable con ellas y por eso escribí una publicación en Instagram quejándome, para dar visibilidad a eso que parece obvio pero no lo es. Una compañera me contó que ella el primer día por vergüenza se puso un tampón, una braga pañal y unas mallas. Todo eso debajo del uniforme y el EPI, con el calor que supone y la incomodidad trabajando.