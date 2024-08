Nancy: un feminicidio disfrazado de accidente

Nació el 25 de agosto de 1980 en la ciudad de Macuspana, Tabasco. Hija de los maestros Mayitza Maksvaer Arias Gorgorita y Aurora Narváez González, estudió en el Instituto Tecnológico de Villahermosa la Licenciatura en Informática Administrativa. Se desempeñaba como Prefecta en la Secundaria Federal Prof. Rómulo Hernández García. Fue madre de dos hermosas niñas de 12 y 5 años. El 9 de junio del 2018 le arrebataron la vida de una manera violenta a la edad de 37 años: fue brutalmente golpeada por su pareja, dejando a su familia destrozada, a sus niñas desamparadas y su agresor sigue libre.

Así se presenta la Fanpage “Justicia Para Nancy” en Facebook, creada después del feminicidio que enlutó a su familia. No conforme a ello, la familia del presunto responsable les quitó a las dos hijas de Nancy, de cinco y doce años, a quienes desde ese 9 de junio han mantenido alejadas de su familia materna.

Videos by VICE

Nancy era la segunda hermana de cuatro: “Todos mis hijos son cariñosos, ella siempre fue de estudiar, le gustaba mucho la escuela, mi niña era muy abusadita”, me cuenta Aurora, su madre.

Emmanuel, hermano de Nancy, fue quien recibió la noticia.

“Aproximadamente a las 17:45 horas del 9 de junio me llamó la cuñada de mi hermana, llorando, diciéndome que Nancy se había caído. Me trasladé de inmediato. Al llegar y subir a casa de mi hermana, la encontré inerte. Estaban intentando darle resucitación. Al intentar ayudar la toqué y ya estaba fría. La vi llena de moretes, la nariz fracturada. Se llamó a la ambulancia, quienes solo confirmaron que mi hermana había fallecido. Esmelín, el esposo de mi hermana, estaba supuestamente desmayado cuando llegué. Yo no hablé con él. En el SEMEFO, la familia de él intentaba convencerme de que no se hiciera la necropsia de ley. El médico legista que practicó la necropsia es amigo del padre de Esmelín, y quien preparó el cuerpo me hizo saber que mi hermana estaba llena de golpes”.

Días después se enteraron que la familia de Esmelín había dado dinero al médico legista para que diera un diagnostico a modo. En la mecánica de hechos se pudo determinar que el cuerpo fue manipulado. La bañaron, Nancy tenía el cabello húmedo. La escena del crimen fue alterada, el sujeto tardó en avisar, y cuando llegaron la familia y autoridades, el presunto ya estaba acompañado de un abogado, un médico, y de una exjuez.

La familia tuvo que salir a las calles y7 tomar la Fiscalía en Villahermosa para que les hicieran caso y no determinaran que Nancy se había caído. Un mes después la familia de Nancy logró que se generará la orden de aprehensión en contra de Esmelín, quien todavía se encuentra prófugo.

La voz de Aurora, maestra jubilada de primaria, se quiebra cuando hablamos por teléfono. Me hace saber que solo quiere justicia: “Esmelín la violentó durante mucho tiempo. Yo creo que Nancy no lo dejaba porque creía mucho en Dios, en que los problemas siempre se solucionan. No entiendo por qué permitió que la violentara; mis hijos jamás vieron o vivieron violencia en nuestra familia. Mi esposo y yo no discutíamos y mucho menos nos violentamos alguna vez. Lo único que quiero es justicia de los hombres y divina”.

Desde el primer momento la familia de Nancy inició una campaña en redes sociales para solicitar a las autoridades de la Fiscalía General del estado (FGET) cumplir con la orden de aprehensión. Emanuel tajante comenta: “cuando otorgaron la orden alguien de la misma Fiscalía filtró la información al agresor para que escapara”.

Las hijas de Nancy no han recibido la atención psicológica que deberían ya estar recibiendo. La familia de Nancy señala que a pesar de que La fiscal del MP, Rosa Melda Palacios, ordenó la presentación de la hija mayor, al ser testigo de los hechos, a la niña jamás la presentaron los abuelos paternos. Las dos niñas, hoy sin su madre, incomunicadas totalmente de su abuela y familia materna, se encuentran a merced de quienes ayudaron a eliminar a Nancy de sus vidas. Y una vez, su familia solo busca justicia y verdad.

Eres madre, padre, hermana, hermano, hija, hijo. De una mujer víctima de feminicidio, desaparición, o intento de feminicidio búscame, ayúdame a visualizarlas y contar su historia. Voces de la Ausencia.

@FridaGuerrera

fridaguerrera@gmail.com