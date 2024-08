A los narcisistas y psicópatas les encanta ser amigos de sus ex

Para cualquiera que se haya preguntado alguna vez qué tipo de psicópata sigue siendo amigo de sus ex, un nuevo estudio ha revelado por qué la gente con “rasgos de personalidad oscura” (como el narcisismo, la personalidad múltiple e incluso la psicopatía) mantiene relación con sus antiguas parejas.

Para mucha gente, conservar la amistad con un ex es impensable. Incluso la revista americana Psychology Today ha pedido a los lectores que no se hagan amigos de sus ex porque, “son menos reconfortantes emocionalmente, ayudan menos, dan menos confianza y no se preocupan tanto por la felicidad de la otra persona”.

Videos by VICE

En un artículo que trata el tema de la amistad entre exparejas, dos investigadores de la Universidad de Oakland, Justin Mogilski y Lisa Welling, preguntaron a 860 individuos para hacer una lista con las motivaciones que les llevan a seguir siendo amigos de sus ex.

LEE: Cómo dejar a alguien sin joderle la vida

Según el Daily Mail, Mogilski y Welling también examinaron estas motivaciones para determinar quién poseía rasgos de personalidad oscura. “Estudios previos han demostrado que la gente que presenta estos rasgos suelen escoger a sus amistades por razones específicas y prefieren relaciones cortas”, publicó el Daily Mail. Mogilski y Welling querían saber si estas personas seguían la misma conducta también con sus antiguas parejas.

Para ello, se pidió a los participantes que puntuaran las razones por las que mantenían la relación con sus ex. Tenían que ponerle una calificación a cada una de las razones, dependiendo de la importancia que estas tuvieran para ellos. Las puntuaciones más altas fueron dadas por aquellos que sentían que sus antiguas parejas eran “fiables y transparentes y tenían valor sentimental”.

Mogilski y Welling también descubrieron que aquellas personas que presentaban “un gran porcentaje de rasgos asociados a una personalidad oscura” tenían más tendencia a mantener la amistad con sus ex por “razones prácticas y sexuales”.

LEE: El lado sensible de ForoCoches, cuando los tíos ayudan a otros tíos a superar rupturas

En una entrevista con Broadly, el doctor Tony Ferretti, experto en narcisismo, explicó por qué la gente con personalidades oscuras —sobre todo los narcisistas— preferían aferrarse a sus relaciones ya muertas. “Los narcisistas odian fallar o perder, así que harán lo que esté en su mano para mantener algún tipo de conexión con sus ex si no han sido ellos los que han tomado la decisión de acabar con la relación”, dijo el Dr. Ferretti. “Estas personas pueden padecer de narcisismo cuando una pareja les rechaza, y normalmente tienen dificultades para superar esa mala experiencia y recuperarse”.



El doctor Ferretti también contó que las relaciones sentimentales son importantes para la salud mental y que los vínculos íntimos proporcionan numerosos beneficios: “Las personas que tienen relaciones sentimentales sanas y de confianza suelen ser más activas, más sociables, su esperanza de vida es mayor y generalmente están más sanas físicamente”, explicó él, y añadió que los individuos con pareja son menos propensos a fumar y suelen estar más sanos en todos los aspectos.

“La gente que está en relaciones profundas, sanas, íntimas y de confianza tiende a estar más feliz”, apuntó Ferretti. Con un abanico de beneficios tan amplio, no es nada sorprendente que alguien quiera mantener cerca a una antigua pareja, o al menos intentar recuperar lo que un día compartió con ella.

LEE: Por qué las parejas discuten más cuando practican menos sexo

Pero para los narcisistas, las relaciones aportan otros beneficios distintos y otras motivaciones que les hacen aferrarse a aquellas relaciones que ya han terminado, afirmó Ferretti. Por ejemplo, un narcisista puede sentir que su estatus social gana importancia gracias a su pareja. Por esta razón, según Ferretti, algunos egomaníacos tienen “mujeres trofeo”. Además, añadió que en la mente de un narcisista, una mujer trofeo le ayuda a mejorar su autoconfianza y autoestima. “Los narcisistas tienen mucho orgullo y no pueden tolerar que otras personas estén con sus ex”.



Ferretti está de acuerdo con los descubrimientos de Mogilski y Welling, y los corrobora explicando que a los tipos con personalidad oscura les interesa más saber de qué manera sus relaciones pueden servirles. Estos también creen que la gente “puede relacionarse con sus ex por interés propio.

Aparte de lo previamente dicho, estos individuos poseen una gran cantidad de información sobre las vulnerabilidades y debilidades de sus ex, que pueden manipular y aprovechar en su beneficio, lo que les da una sensación de poder y control”, dijo Ferretti.