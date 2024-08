Nas le apunta a la brutalidad policiaca en el video para “Cops Shot The Kid” con Kanye West

En diversas y variadas ocasiones, Nas ha buscado pasar bajo su crítico microscopio una de las temáticas más comunes y a la vez reales y genuinas del hip hop manufacturado en los Estados Unidos: la brutalidad policiaca en comunidades afroamericanas.

Pero es en “Cops Shot The Kid” ––segundo track del EP producido por Kanye West, Nasir, lanzado el año pasado–– en donde el legendario MC de Queens crea su ejercicio más contundente, severo y afilado sobre el tema. Cruza referencias, crea un discurso vigente al momento, juega con palabras que amplifican la significancia del asunto, y de alguna forma le devuelve legitimidad al hecho de compartir versos con Kanye West, quien previamente dijo que “su gorra MAGA le permitía manejar siendo negro” en “What Would Meek Do?” junto a Pusha-T.

Para crear un escenario más concreto sobre la canción, ha estrenado hoy el tratamiento visual del track. Producido por Mass Appeal, el video muestra escenas variadas pero igualmente desconcertantes. Nas bajando de su Lamborghini con las manos en alto mientras la luz de un helicóptero lo señala, o un joven negro perseguido por un callejón antes de ser disparado por la espalda. Por cierto, Kanye no aparece en el clip; Slick Rick, de donde nace el sample de la canción, sí hace un breve cameo.

Checa el video de “Cops Shot The Kid” de Nas al inicio de la nota.

