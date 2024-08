Nate Stein recreó las ilustraciones de Idalia Candelas en una magnífica serie fotográfica

Idalia Candelas es una de las ilustradoras contemporáneas mexicanas más populares, la entrevista que tenemos con ella ha sido una de las notas más leídas en la historia de TCP. Por el tema tan crucial en el que se centró, la soledad y solitud, o por sus finos trazos simples, Idalia logró pellizcar un poquito el alma de cada lector.

Por otro lado, está Nate Stein, fotógrafo y abogado asentado en Nueva York, Nate nos escribió hace unos días para contarnos que a partir de la inspiración que surgió en él, después de ver las ilustraciones de Idalia, había decidido recrearlas en una serie de fotografías a blanco y negro.

Era evidente que esto nos interesaba, lee la entrevista y mira las obras abajo.

¿Cómo decidiste inspirarte para hacer esta serie de fotos?

Amo leer Vice y siempre busco inspiración en todos lados: arte, fotografía, incluso en Internet, en los memes, por ejemplo. Trabajé como abogado de derechos humanos y durante mis vacaciones busqué un proyecto específico en el cual podría aprovechar mi tiempo libre. La vez que vi la serie de Idalia Candelas, supe que era perfecta para mí. Encontré a personas talentosas para trabajar conmigo, y en equipo ambientamos la casa moviendo varios muebles para transmitir y mantener las escenas fieles a sus ilustraciones, al final todo salió fantástico.

¿Crees que los hombres compartimos una solitud parecida?

Pienso que sí, sin embargo, lo que ella capturaba era una soledad idílica. Creo que el tipo de soledad que tenemos ahora, no importa el sexo, se queda con la tecnología–quedarnos aburridos de usar el internet o mirar la televisión todo el día. Pero gracias al internet, estamos en comunicación con todo el mundo, por lo que llegas a preguntarte, ¿me aburro con el internet o me aburro con todo el mundo? Todo lo existente está disponible en un sólo lugar, ¿Cuál es mi problema si me canso de ver eso?

¿Habías notado personalmente lo que idalia intentaba reflejar en sus ilustraciones?

Sí, su obra me recuerda el cómo ser joven, también me gusta capturar esto con mi fotografía, pienso que es una parte importante de la vida quedarse a solas, creo que de esos momentos es de donde surge la creación.

Como fotógrafo, ¿sigues alguna línea específica?

Cuando era niño, compré una cámara barata, comencé a sacar fotos y vídeos con mis amigos e instantáneamente lo amé. Crecí, tuve la oportunidad de viajar mucho y practiqué bastante estando solo, buscando inspiración en las calles y escenas urbanas, igualmente viendo a la gente de otras partes viviendo distinto de como yo vivía.

En ese momento me cambié al lado de fotos urbanas, pero no me sentí como artista, como lo es un escribano, no creaba las cosas, sólo veía personas y cosas interesantes y presionaba el botón de la cámara.

Me sentí desilusionado con mis obras creyendo que mi arte era simplemente basura, aunque en verdad no lo fue. A causa de esto, ahora hago más fotos con modelos y escenas específicas las cuales las busco previamente con mucha dedicación. Fue así como pude sentir que creaba arte al máximo nivel.

¿Qué buscas retratar en tus imágenes?

Busco retratar personas e imágenes, básicamente, hastiados, hermosos y tristes. A mí me parece una gran parte de la juventud. Tienes tanta energía en esa edad, pero desgraciadamente eso es todo lo que hay, no dispones de dinero, ni coche, ni espacio personal, ni amigos cercanos; sólo tienes ganas de hacer todo lo que has escuchado acerca del mundo, pero lamentablemente no puedes. Eres inútil e impotente, eres solamente una cosa agitada sin poder de hacer nada. Estás aburrido y triste.

Al crecer y convertirnos en adultos, empezamos a entender el mundo, aprendemos las consecuencias de hacer tus propias elecciones, nos aceptamos a nosotros mismos contando nuestras fallas y defectos y que no puedes culpar a nadie más que ti mismo –de nuevo llega esta parte de la juventud cuando sientes una gran impotencia.

¿Algo más que quieras agregar, Nate?

Al final me gustaría decir una cosa importante, un secreto… una vez visité las oficinas de Vice en Brooklyn y «tomé prestada» una taza que decía «VICE», me gustaría decirles que lo lamento, pero también debo confesar que amo esta taza y probablemente no la devolveré.

*Prometimos no levantar cargos contra Nate por su hermosa historia de la taza, además es abogado…

Mira el resto de la serie completa:

Luis es editor de Creators y puedes seguirlo en Instagram.