Te tenemos la receta para que hagas tu ‘happy natilla’ esta navidad

Artículo publicado por VICE Colombia.

Para muchos no hay peor (o mejor) traba que la que nos da la comida con marihuana. No hay puntos medios. Pero aprovechando que estamos de navidad, y que en muchos países no es tan fácil prender un baretico en la calle sin meterte en problemas, decidimos hacer una receta marihuanera de navidad que cualquiera puede hacer, incluso sin saber cocinar.



La mejor recomendación, antes de preparar cualquier receta con marihuana, es cocinar con mantequilla cannábica. Acá te enseñamos cómo hacerla.



INGREDIENTES:

1 barra de mantequilla sin sal.

10 gramos de marihuana totalmente triturada.

1 jarra con agua caliente pero sin llegar a hervir.



Pon el agua a calentar y échale gran parte de la barra de mantequilla hasta que se

disuelva.





Agarra los 10 gramos de marihuana triturados y agrégalos en la mezcla de agua con mantequilla derretida. Luego agita y agita durante unos 10 minutos. OJO, es mejor que no dejes que el agua hierva.





Al pasar 10 minutos, pasa la mezcla por un colador de tela. Como no teníamos, usamos toallas de cocina y funcionó, aunque con un reguero tremendo.



Toma el agua aceitosa que quedó, espera a que se enfríe un poco y métela a la

nevera unas buenas horas hasta que la mantequilla quede flotando sobre el agua.





Cuando ya veas la mantequilla separada del agua con un color verdoso por la hierba,

haz una bolita y guárdala en un recipiente con tapa y tenla lista para

arrancar con la natilla.

Ahora sí, vamos con la natilla:





Para la natilla estos son los ingredientes que debes tener:

– 1 litro de leche entera.

– 1 caja de mezcla lista para natilla. Es lo más práctico.

– Astillas de canela: Para bajarle al sabor a hierba, la cantidad es a gusto. Nosotros

usamos 4.

– 5 gramos de Mantequilla con marihuana: Esto depende de qué tan duro quiere uno

la traba, pero la proporción que hicimos fue la de 10 porciones, que equivale a 10 porritos.

– 1 porrito ya armado. Esto es opcional pero queda perfecto en contexto.





Lo primero que hay que hacer, es vertir la mezcla de natilla en una taza grande de

leche y revolver hasta hacer una mezcla pareja.





Luego, se pone el resto de la bolsa de leche a hervir. La cuchara es por si hierve y

uno no está cerca, no hacer reguero. Funciona.





Prende el porrito mientras la leche hierve.





Cuando la leche ya esté hervida, agrégale la mezcla de Natilla.





Agrégale la canela para neutralizar un poco el sabor a hierba. (Si quieres)





Toma 5 gramos de mantequilla y échaselos a la mezcla, luego agita hasta que la

mezcla vuelva a quedar uniforme.





Sigue agitado hasta que la mezcla se ponga tan espesa que la cuchara se quede

parada por un par de segundos.





Pasa la mezcla al recipiente que vayas a usar para servirle a tus invitados, no les vas

a servir de la olla.



Para darle más onda cannábica, puedes agregarle un poco de moño rascado, aunque

la verdad no creemos que haga mucho la diferencia.





¡Listo! Ahora solo espera a que se enfríe y ya está para servir.



Recuerda que la traba de comida con marihuana se demora cerca de una hora en

sentirse, así que ten paciencia y come porciones responsables. Si te pasas de porciones o de ploms, toma mucha agua y vete a dormir.