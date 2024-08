Native Sun busca la pertenencia a través de las memorias en “11th Street”

La banda de Brooklyn Native Sun se ha dado a conocer por retomar un sonido purificado del rock n’ roll como alguna vez se escuchó en las manos de los Rolling Stones o los New York Dolls. Sin artificios, yendo por la vida sin complicaciones a un paso sereno pero con la intensidad de alguien que no dudaría en picarte si amenazaras con despeinarles el copete. Es del tipo de rock que ya pocos hacen sin sonar como parodias o tributos a épocas que ya no son. Tal vez el secreto de Native Sun recae en que sus letras no son celebraciones de sexo y drogas sino temas de valor más humano, de pertenencia y anhelos. Esto sucede en “11th Street”, su más reciente sencillo que estrenamos a continuación.

“11th Street” ––producida por Kevin McMahon y Eric Dabdoub–– trae una vibra cálida que se deja escuchar desde el momento que el primer riff sale de un amplificador de bulbos a medio distorsionar, con el tempo marcado con cencerro. El coro es simple y directo e invita a cantarlo desde la primera vez que lo escuchas, mientras que los solos le inyectan un poco de emoción al paso desfachatado del track, simples como deben ser en este caso. La loquera llega solo al final del track y es totalmente liberadora.

Sobre la letra, los de Native Sun comentan que es algo así como “Samuel Beckett en un plano urbano regocijándose en lo desconocido”. Los versos van de alguna manera como escenas entrecortadas en las que la protagonista está confundida mientras que el narrador se despide de ella y anhela un hogar. Según una declaración conjunta de la banda, “11th Street” es una oda a “siempre vivir, jamás existir solamente y expresar admiración por todos los que han hecho que el camino haya valido la pena a cada segundo”.

También “11th Street” habla de los lugares físicos importantes para la banda. “[Hay un] limbo constante crea una conexión emocional y familiar con el sentido de ubicación”, continúan. “Mientras caminas por los lugares, encuentras a los fantasmas de su memoria. Nada más que encontrar belleza y consuelo al caminar por los lugares que aprecio”



A continuación podrán escuchar “11th Street”, cortesía de Buen Día Records.

