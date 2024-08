Naturaleza graffiteada contempla el mundo post-humano en lienzos hiperrealistas

Un oso polar posa frente unos montes de hielo que establecen el paso de la humanidad por su hábitat. Viendo al horizonte, su firme postura relativiza por completo al pasado humano y lo supone de nuevo como el rey de la cadena alimenticia. Las pinturas del artista oriundo de Portland, Josh Keyes, se presentan como una orgánica mezcla entre motivos conceptuales como distopía, ironía y metáfora. Paisajes que unen bajo ambos criterios expresiones hiperrealistas como surrealistas buscan un nuevo nexo entre el mundo natural «post-humano», con el nuevo orden animal, sin la mirada objetivizante de un hombre que lo juzgue o valore como bueno o malo.

«Float».

La serie es titulada Implosion y se encuentra actualmente expuesta en Thinkspace Gallery, en California. En ella, 8 lienzos pintados con acrílico exploran «un único tipo de eco-surrealismo», una especie de calma después de la tormenta pero que sigue bajo la penumbra del caos que catalizó estos paisajes. «En un doloroso no tan distante futuro, el mundo natural es tomado como una fascinante, pero trágica, recreación de un momento de muerte», explica Thinkspace. « Implosion muestra una faceta fracturada de un universo distópico y psicológicamente endeble sin los humanos. Este mundo, donde los restos antropomórficos siguen compartiendo un espacio, coexisten incómodamente con un mundo natural inhóspito.

Reflexiones compuestas de misterio, metáfora y sintaxis, las obras de Keyes hablan de un universo que se debe incursionar con cuidado, pero interminable fascinación. Puedes ver más obras abajo:

«Spray».

«I’ll Love You Till the End of the World».

«Mad World».

«Tears of the Moon».

«Can You Hear Me Now».

Si quieres saber más sobre Implosion, la obra de Josh Keyes o comprar un lienzo, haz click aquí.