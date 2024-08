Hablamos con un español que trabaja haciendo las armas que vendemos a Arabia Saudí

Pedro Sánchez apoyará la venta de armamento a Arabia Saudí. Lo corroboró ayer en la entrevista que le hizo Ana Pastor y en la que negó que hubiera cambio de criterios después de las peticiones formuladas por varias ONG para pedir la cancelación del contrato, firmado en la anterior legislatura. Según explican en varios comunicados de Amnistía Internacional, el gobierno de Salmán bin Abdulaziz viola los derechos humanos con ejecuciones de presos y torturas y participa activamente en la guerra civil de Yemen. Por ello piden al gobierno Español acabar con la venta de armas.

Pero las cosas no van a cambiar, o eso parece, y la empresa pública Navantia, en su planta de Cádiz, fabricará cinco corbetas por un importe total de 1.800 millones de euros para Arabia Saudí. La Casa Real española estuvo detrás de las negociaciones y, después de los numerosos retrasos y de la fuerte polémica que aún hay detrás de dicho contrato, parece ser que la potencia árabe se convertirá en el primer mercado para España en 2019.

Si te enteras que la empresa por la que trabajas con un contrato temporal está a punto de hacer la mayor exportación de su historia y ha anunciado que va a triplicar el número de sus trabajadores, seguramente saltarás de alegría. Cuando sabes que puede que lo que te han encargado acabe con centenares de vidas de personas ya no te hace tanta gracia. Hablamos con un trabajador temporal de Navantia para que nos explique cómo se vive desde dentro este dilema moral.

VICE: ¿Cuál es tu situación actual en la empresa?

Jesús*: Empecé como becario en la compañía en septiembre del año pasado. Llevo nueve meses allí, sin cobrar nada, para poder tener un contrato en un futuro. Ahora ya he terminado la carrera y estoy trabajando en la división de sistemas, en la fábrica de artillería de San Fernando. Aquí se fabrican los cañones y las direcciones de tiro, entre otras cosas. Sin las corbetas es imposible que me den una plaza fija.

¿Cuáles son las características de los buques que se van a vender? ¿Qué pueden hacer y cómo están equipados?

Son un tipo de buque que no son de gran tamaño porque aquí en San Fernando no se pueden meter buques grandes tipo fragata, que son los que llevan más armamento, porque aquí no hay capacidad (esos otros se hacen en Ferrol). Los buques que se van a vender normalmente se utilizan para vigilancia costera, no pueden llevar a cabo misiones muy grandes. Los más parecidos que tiene la armada española son los de piratería por el estrecho, que se usan para la recogida de inmigrantes en pateras o ayudar a otros barcos. Sí llevan armamento, pero no son buques de guerra como tal. A este tipo de barco nosotros les llamamos patrulleros pero los americanos les llaman destructors.

¿Qué se siente al saber que el puesto en el que trabajas depende de acabar vendiendo o no estas armas?

Yo creo que aquí en Cadiz todo el mundo tiene el mismo pensamiento. No me quiero clasificar políticamente pero pienso que, en lo que ha dicho sobre el tema, “Kichi”, el alcalde de Cadiz, tiene toda la razón. La gente de Madrid o Barcelona no se puede hacer la idea de lo que está pasando aquí y de cuántas familias dependen de esto. Y no solo de astilleros. Tengo un amigo que trabaja en un concesionario y me explicaba el otro día que esto le va a perjudicar también muchísimo si al final se paraliza.

No hay otro trabajo. Cadiz es la provincia con más paro de España. Es algo trágico. La gente aquí vive con los abuelos. Aquí no han invertido, somos el huerto de España. No hemos podido hacer otra cosa. Lo más general aquí es la opinión favorable.

¿Cómo se vive desde dentro el dilema moral?

Cuando lo que está en juego es que tu familia no coma, ya no hay dilema moral. Lo primero es tener un trabajo.

¿Qué piensas del hecho que varias ONG han pedido al gobierno de Sánchez que se rompa el contrato?

Entiendo perfectamente lo que hacen y están en su derecho, pero también les pido que comprendan nuestra situación.

¿Cuál es el ambiente ahora mismo dentro de la empresa?

Ha habido manifestaciones, pero ahora mismo el ambiente se ha tranquilizado porque han enviado ya las bombas láser, por lo que todos creemos que la venta de corbetas va viento en popa.

¿Qué pensasteis cuando corría el rumor de que se iba a cancelar la venta con el cambio de Gobierno?

Un político estatal no debería hacer estas acciones, porque la vida de mucha gente está en juego gracias a este contrato.

¿Cómo es el perfil de trabajadores que fabrica este armamento?

La edad media de los trabajadores es muy alta y muchos mantienen a la familia entera. Son trabajadores humildes, que han invertido muchas horas. El trabajo de astillero es duro. En el caso que esto saliera adelante esto de las corbetas seguramente habría prejubilaciones a los 62 años y mucha gente joven, como yo, podría acceder a un lugar de trabajo. Ahora mismo las plazas del pueblo están llenas de jóvenes que no tienen un trabajo pese a que muchos hayan estudiado y sería bueno darles una oportunidad.

¿Estáis todos de acuerdo en vender este armamento?

Yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en reciclar la empresa y dedicarse a la obra civil, pero esto requiere tiempo e inversiones que de momento no hay. Así que mientras tanto sí, estamos de acuerdo debido a la situación social en la que nos encontramos.

¿Cómo se ha preparado la empresa para recibir el proyecto?

La preparación no es que se haga de un día para otro. Ha habido muchas investigaciones previas. De momento no nos han comunicado nada ni tenemos información oficial.

¿Habéis firmado algún contrato de confidencialidad? ¿Está previsto?

Navantia tiene su propio programa de confidencialidad, pero no sabemos si habrá medidas especiales. Es una empresa muy grande y se mueve mucha cantidad de información.



¿Cuál es tu opinión sobre la venta de armas en general?

Estoy en contra de la venta de armas a países en guerra, pero a favor de la venta de armas para misiones de paz o misiones contra piratería. El dilema que estamos teniendo es a quién estamos vendiendo estas armas y a costa de qué.



¿Qué crees que pasaría si al final no se llevase a cabo la venta de las corbetas?

Sería un desastre para nuestra comunidad. No quiero ni pensarlo. Y el futuro de los jóvenes aún sería mucho peor.

*Se ha cambiado el nombre para no perjudicar al entrevistado y no poner en juego su puesto de trabajo.