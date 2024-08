Manual básico para discutir con alguien que niega el cambio climático

“No me lo creo“. Eso dijo Donald Trump en noviembre del año pasado cuando se le presentó un informe de 1656 páginas que detallaba los devastadores efectos del cambio climático en materias como la salud, el medio ambiente o la economía. No le importó que el estudio estuviera respaldado por 300 científicos de 13 agencias federales diferentes ni que se hiciera por ley. El hombre de Estado americano no cree al Estado americano. Por ello, en su primer año de mandato retiró a su país del Acuerdo de París, pero ello no le impide presumir cuando toca de estar “liderando la lucha contra la contaminación en el mundo a la par que promueve los combustibles fósiles“. ¯\_(ツ)_/¯.

El caso es que no es el único: los negacionistas de cambio climático, una suerte de terraplanistas de la nueva era, no son muchos, sobre todo en Europa, pero sí demasiados. Y sus argumentos siempre son los mismos.

Tatiana Nuño, licenciada en Ciencias del Mar y responsable de la campaña de Energía y Cambio climático de Greenpeace España habla de que, desde Greenpeace asumen que “no tiene ningún sentido alimentar a los negacionistas y enfocar las noticias o el activismo a ellos y para ellos, ya que eso implica asumir su marco”. En ese sentido, dice, “me gusta mucho una frase de Greta Thunberg del año pasado al respecto: al ser preguntada por cómo respondía a los ataques de los negacionistas, ella respondió simplemente ‘I don’t’”.



Pero, por si tienes la suerte de cruzarte con alguno, le hemos pedido la propia Nuño, responsable de las campañas de Energía y Cambio Climático de Greenpeace —la organización que lleva defendiendo el medioambiente de 1971 en 51 países a través de más de 3 000 000 de personas— a Ariane Bárcenas Taland y a David González Sanchez, ambos científicos medioambientales y colaboradores del proyecto Lands Care —una organización que trabaja en la conservación del medio ambiente en distintos ámbitos, con proyectos que van desde la creación de sendas ambientales en países como Nicaragua u Honduras a la limpieza de playas o a la recopilación de datos medioambientales, así como la puesta en contacto de custodios de parajes y personas interesadas en su conservación— que den respuesta al argumentario básico de los negacionistas del cambio climático.

“Prácticamente vemos una línea exponencial de crecimiento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera desde 1850 que crece en muy poco tiempo, cuando se empieza a disparar el uso del carbón, el petróleo y el gas, y eso demuestra que no estamos hablando de períodos geológicos, que no se trata de un cambio climático producido por ellos como sí hemos visto en otros períodos —glaciaciones, períodos de inestabilidad climática, procesos de vulcanismo activo donde las cenizas han hecho bajar las temperaturas…— derivados de procesos naturales. Es innegable, pues, que eso tenga una correlación directa con el aumento de las temperaturas y las consecuencias del cambio climático”. — Tatiana Nuño, responsable de las campañas de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España

“Las grandes diferencias con las variaciones climáticas anteriores son tanto las causas que lo están provocando como la velocidad a la que se está produciendo el calentamiento global. Actualmente, hemos desestabilizado el balance de gases de efecto invernadero (como CO2 o metano) en la atmósfera, la velocidad a la que está cambiando el clima y todas sus consecuencias asociadas no tienen precedentes“. — Ariane Bárcenas y David González, científicos medioambientales

“Todos sabemos que para que la receta fotosintética sea efectiva además de CO2 se necesita agua, luz solar y nutrientes, pero el aumento de actividad fotosintética se frena al llegar al punto de saturación, por lo que, aunque se siga aumentando la cantidad de CO2, no se produce más fotosíntesis. Además, algunos estudios han demostrado que plantas que crecen en condiciones con elevados niveles de CO2 sufren una bajada en su rendimiento fotosintético. Aún no se sabe hasta qué punto afectará el cambio climático a la vegetación global, pero ya hay indicios de que las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas“.— Ariane Bárcenas y David González, científicos medioambientales

“El IPCC es la comunidad científica más grande del mundo en cuanto a análisis de los estudios del cambio climático. Es verdad que es un cuerpo gubernamental, diseñado por los gobiernos, pero eso lejos de ser negativo, es un hito, como el Acuerdo de París, pues el IPCC no escribe artículos, se dedica a revisar todos los textos climáticos y científicos que se han hecho en los últimos años para acabar con un informe que recopile toda la información científica que sirva para orientar a las personas que hacen las políticas en relación al medio ambiente.

Cada 7 años van sacando informes especiales sobre la cuestión y en 2018 publicaron uno especial, a petición de los gobiernos que acordaron el Acuerdo de París, sobre cuáles son las posibilidades de no superar el grado y medio del aumento de las temperaturas, cómo podríamos hacerlo y qué supondría superar las temperaturas globales por encima de esa cifra.



Por todo esto su labor resulta imprescindible de la misma manera que la de los organismos institucionales que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, ya que funcionan de manera similar”.— Tatiana Nuño, responsable de las campañas de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España

“Aunque en ciertos lugares del planeta se prevé que las condiciones ambientales se volverán más suaves, en otros muchos se estima que serán mucho más extremas, modificando incluso de manera irreversible los ecosistemas y afectando tanto a flora como fauna autóctona. Además, las consecuencias de estos cambios atmosféricos pueden manifestarse de numerosas maneras, con, por ejemplo, grandes sequías, devastadoras inundaciones o pérdidas de cultivos, afectándonos directamente a muchos.

Un gran ejemplo de zona donde el cambio climático afecta y afectará duramente sería la del Mediterráneo. Las previsiones anuncian condiciones mucho más extremas en verano, teniendo olas de calor más pronunciadas y una disminución en las precipitaciones, habiendo por tanto una menor disponibilidad de agua. En Estados Unidos, se estima que la incidencia de los huracanes podría ser mucho más devastadora debido a que estos se forman en el mar por la evaporación del agua (si el agua del mar está mas caliente, se evapora más rápido pudiendo entonces formar huracanes más virulentos).

Otro ejemplo que se está observando es una frenada en las corrientes marinas del Atlántico Norte, con por supuesto efectos negativos en la pesca, las especies marinas y la desestabilización del clima en zonas del norte de Europa. Además, se ha observado y estudiado por organismos como la OMS que con el aumento de las temperaturas a nivel global, ciertas enfermedades podrían propagarse a otras zonas y también aumentar la estación de propagación de las enfermedades. Por ejemplo, se estima que en China el peligro por esquistosomiasis podría aumentar y en zonas de África la estación de propagación de la malaria también.”— Ariane Bárcenas y David González, científicos medioambientales

“Sin ir más lejos, en abril de 2019 se registraron en la atmósfera 415 partes por millón de CO2, un dato que no se había registrado desde hace 3 000 000 de años, y que está directamente vinculado con las actividad humana. Los últimos cuatro años han sido los más cálidos registrados en la historia de la humanidad a nivel global y este junio ha sido el más cálido desde que hay registros fiables y julio ha sido el mes con la temperatura media mundial más alta.

En España se han alargado 5 semanas los días calurosos y las olas de calor son cada vez más frecuentes. El mar, por su parte, también se está calentando: la temperatura del Mediterráneo desde 1982 ha aumentado más de 1 grado y en algunos casos ha superado los 2.

En muy poco tiempo estamos viendo esa absorción de los océanos que se está viendo repercutida por el aumento de las temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, huracanes asociados al aumento de las temperaturas superficiales del mar y a los cambios atmosféricos, cambios en los patrones de lluvias que generan inundaciones, así como los efectos que tienen para las regiones insulares. —Tatiana Nuño, responsable de las campañas de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España

“Siempre se ha creído que los resultados científicos son indiscutibles y universales. Nada más lejos de la realidad. Los estudios científicos difieren tanto en su metodología de toma de datos como en sus cálculos y/o en sus interpretaciones finales. Es por culpa de lo fácilmente manipulables que son estos datos que no existe aún un consenso científico absoluto —aunque sí casi— acerca del cambio climático, ya que los intereses de gobiernos y empresas no lo permiten. Aunque se realicen 1000 estudios científicos con los mejores métodos y modelos que demuestren de una manera precisa los resultados del cambio climático, siempre habrá otros pocos que los desmientan o que nieguen la responsabilidad del ser humano ante él, por supuesto respondiendo a los intereses particulares de quien realice el estudio”— Ariane Bárcenas y David González, científicos medioambientales

“En Estados Unidos donde el negacionismo cala más y se producen inversiones millonarias para desmentir a la comunidad científica, existen think tanks pagados por ciertas empresas y lobbies y el esfuerzo enorme por desmentir a la comunidad científica, donde hay un consenso prácticamente total respecto al asunto del cambio climático y su origen antropogénico. Está claro que las empresas que operan con combustibles fósiles son poderosas y está claro también que lo último que les interesa es que haya una conciencia social y política clara a la hora de actuar, por lo que se dedican a invertir dinero y esfuerzo en que no exista”.— Tatiana Nuño, responsable de las campañas de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España

“En los últimos años se ha hipotetizado que el sistema solar en su conjunto esta siendo afectado por una nube de partículas cargadas energéticamente que están llevando a un calentamiento que afecta no sólo a la Tierra, sino a todos los planetas del sistema solar. Estas partículas aparentemente provenientes de la explosión de una estrella están afectando al sistema solar, pero aún no se conocen las consecuencias que podría acarrear. Datos recientes afirman que estos cambios han provocado efectos notorios en el Sol, como un aumento de la actividad en las manchas solares o el fortalecimiento de su campo magnético exterior, y aunque hay otros tantos estudios que lo desmienten, pocas conclusiones hay todavía de como esto está afectando al planeta Tierra. Por otro lado, muchos estudios afirman que existe una correlación directa entre la temperatura media del planeta y la actividad solar, pero en 1960 se observó que el sol frenó y estabilizó esta tendencia aunque la temperatura media global siguió disparándose.

Si bien es cierto que no podemos desestimar que este proceso de calentamiento del sistema solar nos esté afectando directamente, tampoco podemos eludir la responsabilidad humana a muchos de los cambios en el balance natural del que es nuestro hogar. Si tenemos en cuenta que poco podemos hacer contra los cambios en la dinámica del sistema solar, sólo nos quedaría cuidar este planeta lo mejor que podamos porque en definitiva es el único que, al menos de momento, tenemos”. —Ariane Bárcenas y David González, científicos medioambientales

