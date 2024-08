Neil deGrasse Tyson nos enseña el valor de la vida humana en un cómic

Es interminablemente curioso, fascinante y atemorizante pensar en el papel que ha desempeñado la humanidad en la historia milenaria de nuestro planeta. Más allá de exactitudes científicas y evolucionarias, simple y llanamente, nuestra relación con el mundo, el espacio y los átomos que meramente nos conforman siempre termina con una cosa: comprendernos como parte del universo. No un agente externo. No un ser fuera del mundo natural. No un glitch en la matrix de todo lo que nos rodea.

El momento de la consciencia anti-antropocéntrica, se da cuando uno reconoce que somos un grano de arena entre un, literal, mar de estrellas. Es verdad, probablemente, sin el ojo quirúrgico de la humanidad y una voz que pudiera expresar las cosas, comunicarlas, compartirlas, las cosas realmente no podrían designarse como existentes. Sin reconocimiento no hay existencia. Y es por ello que seguimos buscando, interminablemente, en las cosas más pequeñas y en las más grandes, en efectos y en consecuencias, en todo lo que pueda mostrar que todavía existen más cosas por descubrir, asimilar y compartir. Siempre ha sido así y así seguirá, solamente que ahora con la consciencia de que tanto lo más pequeño como lo más grande se conecta con nosotros no sólo por nuestra percepción sino en nuestra mera composición.

El cómic debajo ilustra precisamente la magia del universo tratando de entenderse a sí mismo a través de tú cabeza, con las palabras del astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson, y con el dibujo del artista amado de Creators, Gavin Aung Than, mejor conocido como Zen Pencils.

Si quieres ver más cómics, no dudes visitar el sitio de Zen Pencils.



