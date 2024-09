Neonazi arrestado en Nueva York aparentemente producía «trance de guerra»

Un hombre arrestado por posesión de múltiples armas y drogas, ahora ha sido vinculado a un subgénero de música electrónica creado por una supuesta supremacía blanca conocido como «War Trance» (trance de guerra), según The Daily Beast. Edward Perkowski Jr., de 33 años de edad, fue detenido a principios de este mes en su casa de Long Island, donde la policía incautó propaganda nazi, drogas, rifles de asalto, instrucciones para fabricación de bombas y más de $40,000 dólares en efectivo. Ahora enfrenta 25 años de cárcel.



Antes de la detención de Perkowski, aparentemente producía música como DJ Ghost of the Reich, seudónimo con el que subía videos a YouTube desde el año 2009 a un canal en el que se describe a sí mismo como el «el primero de su clase, el original DJ de War Trance». Según informes, previamente habría vendido un disco llamado Judenfrei (un término nazi que traduce «libre de judios») en un sitio web de excedentes militares. El último video subido a su canal fue hace tres meses. Otros DJs del mismo circuito utilizan nombres como DJ Nazi Scum, DJ Panzerfaust, DJ White Pride, DJ Jermania y DJ Adolf.

«Todo lo que están buscando en un sentido estratégico es que tomes un paso más», asegura el profesor de sociología Robert Futrell, co-autor de American Swastika: Inside the White Power Movement’s Hidden Spaces of Hate, en una entrevista con The Daily Beast. «Es como decir «hey, gente blanca, si solo pudieran entender de qué estamos hechos, estarías extasiado y quisieras ser también uno de nosotros. La música es una herramienta para atraer a nuevos reclutas».



«Lo que ha sucedido es que el género de la llamada «White Power Music» ha subdividido en unos 20 o 30 subgéneros», dijo el investigador Mark Potok. «Así que en este punto, casi todo tipo de música popular tiene una especie de análogo en el mundo de la música de odio».

