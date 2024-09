NEOPERREO, la evolución del reggaetón que trae Chile a la CDMX

La música latina ha evolucionado a partir de la creación o fusión de distintos géneros, mismos que han captado gran valor comercial a lo largo de los años. El origen del reggaetón está íntimamente ligado a Puerto Rico, donde el reggae y el hip-hop (y otros) dieron nacimiento a este nuevo género latino, mismo que se expandió y popularizó rápidamente en las comunidades hispanohablantes en los 90’s.

El reggaetón es un tema controversial para algunos debido al contexto y referencia dentro de sus letras; donde muchos caemos en el error de pensar o suponer que sus letras hablan de la mujer como un simple ente sexual, donde la denigra, ofende, etc. además de pensar que esto hace a la sociedad machista, cuando es al revés. La música es un producto de la sociedad, no al revés. Como cualquier género musical «extravagante», fue estereotipado y denigrado, se transmitió y fomentó una serie de actitudes, comportamientos, valores, así como una perspectiva positiva y negativa al rededor de el.

Hoy en día, existe una diferencia bastante marcada entre el antes y después hacia la percepción que se tiene del reggaetón, no sólo se ha integrado a diversos géneros y escenas musicales, sino que ha sido adoptado en todos los estratos sociales, la gente no sólo gusta de el y lo baila, también se identifica y lo lleva a un estilo de vida. El reggaetón ya es tan importante, que no sólo se escucha en América Latina, en los últimos años se ha tenido un impulso en países donde el español no es la lengua madre, logrando posicionarse en los primeros lugares de las listas de popularidad.

El perreo es el baile de naturaleza reggaetonera, donde se hace alusión a movimientos sexuales explícitos con un ritmo acelerado, otra característica que el género ha llevado al mundo y es practicada con ímpetu en la que denota el gran valor que se le ha atribuido a esta tendencia musical que cada vez es más influyente junto a sus líricas, interpretes, vestimentas, etc. De esta forma comenzaron a abrirse nuevos venues dedicados exclusivamente a este género, y ahí también se forjó una forma curiosa de bailar que se convertiría en todo un boom y el principal gancho de las fiestas.

No es necesario ir muy lejos para notar el auge que tienen estos ritmos en nosotros, la CDMX es partidaria en la difusión de estos contextos.

Fiestas como Perreo Millenial, 01-800-PERREO, NEOPERREO, por mencionar algunos ejemplos, esta última es una organización con sede en Chile y justo tuvo su primer fecha en el Foro Niza el pasado 7 de julio, teniendo como invitada especial a Valeria Cisternas, mejor conocida como Tomasa del Real, quien se proclama creadora del género » neoperreo«, un termino hacia la evolución del reggeatón a algo más pop.

El NEOPERREO aprovechó para colaborar con Cyber Witches, un crew de chicas que busca unir el entretenimiento, el arte digital y la propuesta musical underground; sumándose al lineup DJ Cachorra, RIP TXNY, LIZZ y Jamez Manuel, dignos representantes de la música latina como reggaetón, dembow, global bass y el trap.

Sandra Blow colaboró con THUMP México capturando los momentos y detalles más memorables del debut del NEOPERREO en la CDMX, aquí todo lo estrafalario de la noche del viernes: