Nepal eligió a su primera presidenta mujer, una experimentada política comunista

Una líder comunista de Nepal, conocida por su férrea defensa a favor de los derechos de la mujer, fue elegida presidenta del país el miércoles.

Bidhya Devi Bhandari — una experimentada política que ya ha sido miembro del parlamento y ministra de Defensa — obtuvo 327 votos de los 541 emitidos en el Parlamento nepalí, consagrándose así como la primera presidenta mujer de la historia del país. El cargo es en gran media simbólico y se constituyó en 2008.

Bhandari, de 54 años, ya es diputada del gobernante partido marxista-leninista encabezado por el primer ministro Khadga Prasad Oli. Oli ganó las elecciones a principios de este mes y preside un gobierno de coalición amplio que incluye tanto a partidos comunistas como de otras y diversas ideologías.

El mes pasado, Nepal adoptó una nueva constitución que requería seleccionar a un nuevo presidente, lo que desató una batalla por el cargo entre Bhandari y Kul Bahadur Gurung, del Partido del Congreso Nepalí.

La recién elegida presidenta Bhandari ha conducido las luchas por los derechos de las mujeres en Nepal. Peleó y defendió por garantizar estos derechos en la Constitución que se aprobó recientemente y que incluye una disposición que obliga por ley a que la presidencia o la vicepresidencia fuera asumida por una mujer. La nueva Constitución también establece que las mujeres deben participar en todos los comités del gobierno y que, al menos, un tercio de los parlamentarios deben ser mujeres.

Sin embargo, Bhandari, ha recibido algunas criticas en su país por no ir suficientemente lejos. Sus manifestaciones entorno de los roles de género, no han estado exentas de controversia. «Nos guste o no, en la cultura oriental, una mujer está enteramente dedicada al hombre…Puede que sea un sistema discriminatorio, pero nuestra sociedad siempre ha funcionado así», aseguró la nueva presidenta de Nepal a un periódico local. .

La primera vez que Bhandari captó la atención de la sociedad nepalí fue tras el misterioso ataque bomba que acabó con a vida de su marido, entonces presidente del partido de la comunidad, en 1993. Ella emergió, entonces, como una líder prominente en las manifestaciones contra el ex monarca, el rey Gyanendra de Nepal, que finalmente condujeron a su derrocamiento en 2006 .

