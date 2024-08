Algunos nerds están usando tus programas de TV favoritos para explicarnos a Radiohead

Si alguna vez has conocido a un fan de Radiohead, sabes que éstos son un grupo especial. Conocen los profundísimos significados que yacen detrás de cada uno de los nueve álbumes de la banda y siempre pueden explicártelos incluso cuando no les has preguntado.

Para contribuir a ampliar tu sensibilidad burguesa en torno a la banda, algunos nerds muy especiales de Radiohead están utilizando televisión clásica para explicar al mundo el genio del grupo a lo largo de toda su carrera: desde tiempos de Pablo Honey – disco que cumple 25 años esta semana – hasta A Moon Shaped Pool.

No estamos seguros desde cuándo o qué exquisito fan comenzó todo este género de YouTube , pero están usando shows que van desde Spongebob Squarepants hasta Seinfeld , para generar un discurso en torno a la futilidad de la existencia contemporánea, acompañados claro de la banda de Thom Yorke



Hay muchos, muchos más y como era de esperarse estos videos son sólo una parte del universo internet mucho más grande y nerd de Rule 34 – piensa en el nombre de algún espectáculo, artista o cosa de la televisión, y probablemente tenga un video-explicador.

