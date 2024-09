Escucha aquí el nuevo EP de Burial

Trayectos nocturnos en transporte público, memorias distantes de noches pasadas, humo de cigarrillo, sampleos metálicos, ratas mordiendo huesos de pollo, lluvia, tardes frías. Si alguna de esas imágenes te hizo pensar en Burial, estás en lo correcto.

Para todos aquellos que no se han enterado, les tenemos noticias: Burial acaba de lanzar un nuevo EP. Estamos hablando de dos canciones que samplean a Ray Jay en Audacity como si fuera juego de niños. No puedes pedirle a la vida que te de más alegrías en este viernes soleado, la idea no es abusar.

El EP Subtemple, lanzado como es de esperarse vía Hyperdub, se siente como si el productor londinense le arrancara una página a la guía de mezclas diabólicas de Wiley, porque las canciones te dejan sintiéndote como si tus huesos flotaran en la atmósfera. El EP ya está disponible en digital, y sale a la venta en vinilo la próxima semana. Puedes descargar ambas caras del disco por acá:

<a href=»https://burial.bandcamp.com/album/subtemple»>Subtemple by Burial</a>

