Revelados nuevos detalles de la retrospectiva de Björk en el MoMA

Bjork. Imagen de “Black Lake,” ccomisionada por The Museum of Modern Art, Nueva York, y dirigido por Andrew Thomas Huang, 2015. Cortesía de Wellhart y One Little Indian.

El MoMA (The Museum of Modern Art) anunció ya los detalles sobre la próxima retrospectiva de la compositora y multi instrumentalista Björk. Junto con más de 20 años de la prolífica obra de la artista—un cuerpo diverso que incluye 8 álbumes, un montón de videos, instrumentos, trajes, diseños de escenarios, y más—la muestra también estrenará Black Lake, una experiencia inmersiva fílmica y realizada con el director y creador Andrew Thomas Huang (basado en una cancion de su nuevo álbum de larga duración, Vulnicura), una experiencia de sonido experimental junto con una narrativa biográfica de ficción escrita por el islandés Sjón, y los instrumentos personalizados diseñados para el álbum y el app de Biophilia.

Explica el Curador en Jefe y director de MoMA PS1, Klaus Biesenbach, «al trabajar con fotógrafos, realizadores de cine y video, diseñadores, arquitectos, artesanos, e inventores, [Björk] cruza sobre todas las categorías altas y bajas de la cultura, lo digital y lo análogo hacia los campos más creativos».

La retrospectiva estará en exhibición del 8 de marzo al 7 de junio de 2015 en el Museum of Modern Art.

