Repasamos los diez años de carrera de Nicki Minaj

Ayer hizo diez años que Onika Tanya Maraj lanzó un mixtape titulado Playtime is Over. En esa época, la joven rapera —que antes había sido integrante del grupo The Hoodstars— subía sus primeras grabaciones en solitario a MySpace bajo el nombre de Nicki Maraj.

A principios de 2007, Fendi, CEO Dirty Money Entertainment comenzó a recibir mensajes a través de MySpace de Maraj, a quien decidió firmar al poco tiempo, y a quien luego le sugirió que se cambiara su seudónimo a algo con más punch. Comenzó la andadura de Nicki Minaj.

Videos by VICE

Diez años después, Nicki Minaj es la rapera más reconocible y una de las estrellas pop más grandes del planeta. Después de Playtime is Over vinieron dos mixtapes más —Sucka Free (2008) y Beam Me Up Scotty (2009)— antes de conquistar de lleno el mainstream con su álbum debut Pink Friday.

Lanzado en noviembre de 2010, Pink Friday fue un éxito que lo petó con los sencillos «Your Love», «Right Thru Me» y «Superbass» —este último fue su primer single. Se dice que «Superbass» realmente puso a Nicki en el ojo del huracán, cuando Taylor Swift y Selena Gomez postearon un video de ellas rapeando dicha canción.

Las curvas del rap (Foto: Instagram)

En esa época vimos el lanzamiento del My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, en el que apareció Nicki. Los críticos y las audiencias reverenciaron sus versos en el tercer sencillo «Monster», ya que todos acordaron que fue el punto culminante del álbum. Y su aparición en el debut de Drake, Thank Me Later, en uno de sus temas más destacados «Up All Night», hizo que su presencia floreciera en el mundo del hip hop de manera inconfundible.

Lo que siguió sólo se puede describir como la conquista del estrellato: Saturday Night Live, un dueto con Prince en un desfile de Versace x H & M, una actuación en el Fashion Show de ese año de Victoria’s Secret.

Después vino Pink Friday: Roman Reloaded, el segundo álbum de estudio de Minaj, que la llevó a actuar en la media parte de la Superbowl, a actuar en los Grammy (la primera vez que un rapero en solitario tuvo ese honor) y obtuvo un papel como Steffie en la película Ice Age: La formación de los continentes.

Nicki Minaj es ahora uno de los nombres más cotidianos en la industria musical. Rapera, artista, actriz, diseñadora… Pura energía. Ha hecho otras dos películas, recibido múltiples elogios, y adquirido estatus como un verdadero ícono de su tiempo.

Qué tiempos tan buenos para estar vivo. Y bueno, para celebrar los diez años de Nicki como artista, hemos hecho una playlist con nuestras canciones favoritas a lo largo de los años.

La puedes escuchar a continuación.