Nicolas Jaar lanzó un nuevo álbum como A.A.L (Against All Logic) y pocos lo notaron

¿Suele pasar desapercibido un álbum de Nicolas Jaar? Definitivamente, no.

La semana pasada, el genio chileno soltó a las sombras de la web un nuevo trabajo en largo, esta vez bajo uno de sus seudónimos menos recurrentes: A.A.L (Against All Logic). Según el propio sello de Jaar, Other People, el álbum titulado 2012 – 2017, compuesto por once tracks, fue lanzado el pasado 17 de febrero en formato digital.

Videos by VICE

Si quedaron a gusto con el concepto político que presentó en Sirens, descubre qué se trae Jaar en su más reciente obra, la cual puedes escuchar a continuación.