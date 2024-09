Nicole Moudaber en Ibiza, el paraíso secreto de chamanes y la ola del consumismo

Este artículo originalmente se publicó en THUMP EUA.

Las sesiones de verano en Ibiza son unas de las más importantes dentro del mundo internacional de la música dance. DJs y clubbers de todo el mundo se concentran en la isla blanca, la identidad musical del año se va definiendo durante el día en todas las fiestas en la playa, durante las sesiones nocturnas que se llevan acabo en las mecas del club, y en las fiestas secretas de la jungla que se hacen en enclaves.

Para tener una visión de lo que está pasando ahorita en Ibiza, hemos invitado a algunos de nuestro DJs favoritos a que nos enseñen por una semana su forma de vida en la isla, para una serie que llamamos «Las Crónicas de La Isla Blanca«. Esta semana, le damos la bienvenida a la reina libanesa-nigeriana de techno, Nicole Moudaber, quien nos compartió la historia de la primera vez que estuvo en la isla, sus más recientes cambios, y también, su primera fiesta de la temporada.

«La primera vez que vine a Ibiza fue para el Millennium, y luego pasé la víspera de año nuevo y año nuevo ahí. Recuerdo que fuimos a lo que ellos suelen llamar una ‘fiesta de trance’, pero nunca pusieron trance, solo era el nombre. Era como una versión bastante original de Burning Man. Se llevó acabo en uno de los bosques, y realmente debías de conocer a los locales para enterarte sobre estas fiestas porque no eran fiestas comerciales, así que podías no enterarte de su existencia. Las personas que iban… realmente no las veías en la ciudad. Eran chamanes, artistas, y todas estas criaturas increíbles. Fue muy mágico y espiritual, algo que nunca había visto. Fui a unos cuantos después de ese, pero esa fue mi primera vez en Ibiza, fue como una pequeña revelación y me abrió los ojos.

Hoy en día ha cambiado mucho, y estoy un poco decepcionada de como es ahora. Siento que voy caminando en un supermercado Eroski, y hay mucho que consumir. El encanto que Ibiza ganó se fue de la reputación al extremo. Sigue existiendo un poco de eso, pero debes de salirte de todas esas áreas que se han convertido como Vegas, simplemente es otro lugar para consumir de forma masiva. Sé que soy un poco idealista, económicamente hablando. Sé que es bueno para los dueños del negocio y para los dueños de los clubes porque hacen mucho dinero. Enfin, en cuanto a la esencia con la que se construyó Ibiza, ya no la puedes ver al menos que salgas a esos lugares desconocidos. ¡Gracias por eso!

Esta semana

Bueno, hice mi primer concierto de temporada; la apertura de Paradise con Jamie Jones en DC10. Fue increíble—Toqué «Terrace», lo cual fue asombroso. Vi que todos mis amigos y mi equipo estaban ahí. Estaré entrando y saliendo cada fin de semana durante agosto, por lo que la fiesta no ha empezado. Estaré de regreso en DC10 la próxima semana para la fiesta de Monday Circo Loco, y para mi, será cuando realmente inicie la temporada. ¡Las travesuras comenzarán ahí!

Después de esa noche tomamos un bote y fuimos a Formentera para pasar el día en la playa. Traté de irme lo más lejos de la isla, para meditar cerca del mar. Básicamente, ese es como mi santuario.





Canción de la semana

Es uno de los tracks que hice con Skin de Skunk Anansie, se llama «You Like This» y Paco Osuna le hizo un remix. Cada que la toco, el lugar entero se vuelve loco, no puedo esperar para tocarla en otros lugares cuando termine el verano.