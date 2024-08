Nile Rodgers y Chic debutaron un sencillo nuevo

Nile Rodgers y Chic están de gira por las Islas Británicas, tocando en castillos, hipódromos y teatros al aire libre, para decenas de miles de personas. Nadie le va a echar en cara a Rodgers, un ícono de 65 años que logró encabezar un renacimiento del disco en el siglo XXI, que se aviente unas cuantas vueltas olímpicas en este momento de su vida.

Y como sigue siendo un inquieto, el guitarrista confirmó los detalles del primer álbum de Chic en 25 años. It’s About Time será el noveno LP de estudio de la banda, saldrá el 9 de septiembre y los invitados incluirán a Anderson. Paak, Vic Mensa, Stefflon Don y Craig David. Aunque todavía no hay un nuevo sencillo en las plataformas de streaming, Rodgers y Chic debutaron «Boogie All Night» en el programa de la televisión británica Later… with Jools Holland. La presentación incluyó a Nao y Mura Masa, quienes coescribieron el tema junto a Rodgers, Cosha (antes conocida como Bonzai) y Danny L Harle de PC Music.

