Niña Dioz tiene toda la “Salsa” en su nuevo remix junto a Go

Pensar en salsa es pensar en picante, en calor, en energía, en sabor. Es un lugar habitado con seriedad por la cultura latina. Como ingrediente gastronómico y musical. Y además, es una palabra en femenino, lo cual tiene mucho sentido porque la salsa es ese flava intrínseco que corre por las venas de las mujeres.

A inicios del año pasado, Niña Dioz, proverbial femcee protagonista en el arco narrativo del rap mexicano, lanzó Reyna, su más reciente disco, en donde incluyó un platillo delicioso de sabor g-funkero que llevó por nombre “Salsa”. Sin embargo, quiso agregar nuevos condimentos para ponerle más sabor y consistencia a la receta secreta, por lo que decidió hacer un remix invitando a uno de los trappaz más frescos, osados y suaves del circuito capitalino, el moreno de las rubias, Go. La combinación resulta seriamente placentera con Niña dándole sabor al caldo con ese trato nihilista de dedo levantado y autoestima en lo alto, dándole nuevos visos a su feminidad, y de paso llevándose a Trump entre las patas. Por su parte, Go también tiene su rol bien perfeccionado como deidad de la falsa humildad, y acá hace valer su siempre atinada cualidad reivindicativa del orgullo de bronce. “Un moreno de gringo en Ibiza, un moreno que triunfa: Yalitza”. Oro para pan tostado.

El video fue obra de Niña y Mónica G. Carter, estuvo producido por la casa Story, y básicamente le da valor a los raps y el concepto general que la rimadora de Monterrey le da al tema en eso de la salsa como jugo que destila energía femenina. Para saber más de él, checa lo que Carla nos platicó después de ver el video aquí abajo.

VICE: Platícanos un poco de esta canción: ¿de qué va la letra, cuál fue su inspiración, y qué onda le trataste de dar, considerando que es muy distinta (más juguetona) que varias de las otras canciones del disco?

Niña Dioz: Desde el sonido west coast del beat a la experiencia de ser una inmigrante mexicana en la era de Trump, “Salsa” representa la influencia que vivir en Los Angeles, California -durante los últimos 5 años- ha tenido sobre mí. Salsa es ese jugo poderoso y mágico que tenemos todas las mujeres, el mundo se libera cuando nosotras liberamos nuestra “salsa”. Cuando hago música busco divertirme y no me lo tomo tan en serio, aun así, puedo hablar de cosas que para mi son importantes como los inmigrantes, el muro de Trump, el poder femenino etc. “Creamos túneles en tu pinche wall, trabajando duro pa’ gastar en el mall”.

¿De quién fue el concepto del video y por qué escogiste a esa directora?

Mi idea con estos tres visuales que planeé sacar antes de este verano –siendo “Magdalena” el primero, “Salsa (Remix) el segundo visual– era colaborar con mujeres directoras, creativas y chingonas que no tuvieran miedo a correr riesgos y pudieran representar mis letras visualmente con su propio estilo también.

La directora –Monica G. Carter– un día me tiró un dm por Instagram mostrándome su trabajo. Me pareció super chido y único, y yo justo estaba buscando una directora para hacer “Salsa” en CDMX, entonces ¡me cayó del cielo! Las dos colaboramos back and forth con ideas hasta crear este mundo mágico donde la salsa es como el jugo del poder femenino y libera toda la energía del universo. La neta nunca me había divertido tanto filmando un video, todos los personajes del set estaban cagadísimos y nos la pasamos riendo backstage, pero cada persona que fue parte del video también tiene su salsa interna bien cañón, por ejemplo hay una mujer trans en el video, Wendy Gaviota, que en la vida real es peleadora de lucha libre, y también la modelo e influencer Beatriz Pawa que siendo una madre joven llena de tattoos le ha tocado vencer muchos estereotipos también.

¿Cuándo decidiste hacerle un remix y por qué escogiste a Go para colaborar?

Quería hacer un puente cultural y musical entre estas dos ciudades donde me muevo constantemente y donde el orgullo mexa se siente igual de fuerte: Los Angeles y la Ciudad de México. El remix lo grabamos una semana antes de hacer el video. Si iba a hacer un video de rap en la Ciudad de México lleno de folklore, también tenía que invitar a uno de los exponentes locales que más ruido están haciendo, y además, uno de mis más viejos colaboradores: “Go”. El toque que le dio Go fue super chido pues además de rapear del fronteo que lo caracteriza me encantó que le hiciera una mención a Yalitza Aparicio. Creo como mexa es importantísimo reconocer a otros mexas haciendo ruido.

¿Qué nuevos planes hay para el futuro?

Estoy trabajando mi tercer video y single de este 2019. Es una canción nueva producida por Salva (Dizzee Rascal, Young Thug) que no puedo esperar a que la gente escuche pues nuevamente estoy experimentando con flows y estilos que la gente no me ha escuchado antes. Después de esto y mi gira este verano en Europa, creo que me tomaré un break para viajar y andar de nómada, quizás escribir un nuevo álbum.

