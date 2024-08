Nina Kraviz ha diseñado su propia colección de lentes para Ray-Ban

¿Que mejor para suavizar el sufrimiento mundano que trae consigo el agitado y laborioso día a día que unos tenues lentes hechos por Nina Kraviz? Por más que parezca un chiste al mejor estilo de Paulo Coelho, no lo es: la DJ y productora rusa, jefa suprema del sello трип, ha decidido aceptar la invitación de la marca italiana de lentes Ray-Ban para colaborar en una línea exclusiva de su tradicional modelo cat-eye.

Kraviz es la segunda artista del circuito electrónico en colaborar con Ray-Ban, luego de que The Martinez Brothers diseñara su propia versión del clásico modelo Wayfarer. Ambas colaboraciones forman parte de la serie Feel Your Beat, la cual busca reflejar la mirada personal e íntima que todo artista siente tras el escenario.

Videos by VICE

En una reciente entrevista con la revista Dazed, la selectora rusa aseguró que sus diseños estarán disponibles en dos versiones: orange safari y eye-green. “El modelo cat-eye no ha sido producido por Ray-Ban durante mucho tiempo, pero me mantuve firme sobre nuestra colaboración (usándolo), ya que ese es mi estilo de marco favorito”, afirma Kraviz. “Además de mi colección limitada, de ahora en adelante, todos los marcos cat-eye de Ray-Ban serán llamados ‘Nina’ por mí. ¡Esto me resulta increíble!”.

Imagen cortesía de Ray-Ban.

Asimismo, Nina también es la protagonista del más reciente video de Ray-Ban Studios, en donde confiesa todas las sensaciones vívidas que siente al escuchar el poder de un buen beat. Mira el pequeño video a continuación y antójate de los lentes personalizados de Nina por acá.

Conéctate con Noisey en Instagram.