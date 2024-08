¿Nina Kraviz y Franz Ferdinand juntos?

Para algunos, la música electrónica en un show de rock parece algo refrescante aunque no necesariamente algo innovador -por lo menos no en todos los casos. Hace unos días Hard Ton lanzó un remix a “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin y no parece ser una de sus ideas más elocuentes. Hoy, nuestra Nina nos sorprendió con el estreno de “Always Ascending (Nina Kraviz House Remix)”, un edit al track original de Franz Ferdinand incluido en su último álbum.

La interpretación de la DJ rusa sobre la producción original de Franz Ferdinand es una mezcla entre house y tintes de acid europeo; la voz de Alex Kapranos se hace presente en algunos momentos, de manera tan breve que parece un espejismo. A decir verdad, el edit arruinará cualquier buena expectativa que tengas sobre el. Escúchalo a continuación:

Prins Thomas y Cassius también colaboraron con remixes para el nuevo lanzamiento de la banda escocesa.

