Nine Inch Nails lanza nueva canción y anuncia su próximo EP

Nine Inch Nails es una banda de culto dentro del oscuro mundo de la música industrial, el rock y el post punk. Ya son casi 30 años de carrera en los que la mente inquieta de Trent Reznor ha creado ocho LPs de estudio y dos EPs. Uno de ellos, Not the Actual Events, salió en diciembre del 2016 y causó revuelo por varias cosas: Fue el primer álbum que la banda sacó después de tres años; Reznos envió paquetes con pólvora a quienes los preordenaron; y fue el primero de una trilogía de EPs de Nine Inch Nails. Hoy, 13 de julio, el grupo anunció que el 21 de este mes saldrá a la venta Add Violence la segunda entrega de este trípode musical.

Pero eso no es todo, la banda también estrenó un nuevo tema llamado ‘Less Than’, que es una de las cinco canciones que conforman el EP. Este tema tiene un sonido industrial muy ochentero, con una onda muy ligada a los videojuegos que de alguna forma nos remite a la película Tron. Es más, en el clip vemos a una niña jugando un videojuego lleno de colores en el que una especie de nave espacial recurre unos espirales mientras aparece la letra de la canción.

Disfrútenlo aquí abajo.