Fantasía NIИ: Nine Inch Nails tocó “The Perfect Drug” en vivo por primera vez

La madrugada de hoy, miércoles 19 de septiembre, probablemente haya sido la más feliz para cualquier seguidor de Trent Reznor, Atticus Ross y compañía. Un pequeño video grabado por un fan en el anfiteatro Red Rocks de la ciudad de Denver, Colorado, muestra a la célebre banda de rock industrial Nine Inch Nails tocando su sencillo de 1997, “The Perfect Drug”, por primera vez en vivo.

La canción forma parte de la banda sonora de la película Lost Highway, dirigida por David Lynch, y según ha dicho el propio Reznor, “ni siquiera entra en el top de las cien mejores que ha escrito”. Días atrás, como parte de su Cold and Black and Infinite tour, Nine Inch Nails también quiso rememorar aquellos tiempos de antaño tocando en vivo su Broken EP de 1992 en el Teatro Comerica de Phoenix, Arizona.

Escucha “The Perfect Drug” en vivo por primera vez a continuación:

